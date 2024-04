Radares de Irak "detectaron el cruce de objetos" hacia Irán

Las autoridades de Irak no han registrado ataques israelíes este viernes contra el territorio de ese país árabe, aunque sus radares "detectaron el cruce de objetos" del espacio aéreo iraquí hacia Irán, informó un oficial de seguridad iraquí de alto rango.



"No se registró ningún ataque dentro del territorio iraquí", dijo a la agencia de noticias EFE un coronel del Ministerio de Interior de Irak, que pidió no ser identificado.



Afirmó, sin embargo, que "los radares iraquíes detectaron el cruce de objetos extraños del espacio aéreo iraquí a primera hora de esta mañana hacia Irán", en un momento en el que la confusión rodea al ataque presuntamente llevado a cabo por Israel contra Irán en una aparente represalia por el que realizó Irán el pasado sábado.