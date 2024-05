RONDA DE FREE ► BRN, CTZ, Exe, G5, MKS, MP El Juvenil, Parker, Ritter, Roma, Simmer, Snake, Sophia, Stuart, Tiago PZK, Wolf y Zent disputarán la Regional Buenos Aires de la Red Bull Batalla 2024, el sábado 1/6 desde las 18 en la Ciudad Cultural Konex, buscando lugar en una nueva Final Nacional, para la que ya esperan Jaff, Monostrong y Alexmine (clasificados por la regional de Córdoba), además de Jesse PungaZ (campeón vigente), Larrix, Alkoy y Nasir Catriel, que se metieron por su desempeño en la Final Nacional 2023 ► Por otro lado, los artistas de la escudería Ciri Records se preparan para la edición debut de Beat Fury (16/6, Uniclub), que tendrá a TiziShi, Stuart, G5 y Jesse PungaZ, con DJ Zone en los beats y Barba Roja como MC.



MUCHO TEXTO ► La escena del espectáculo y la cultura independiente es analizada en el libro -de edición indie, claro- Corten tickets, de Gusti Zbrun ► Cuatro cuentos largos sobre amigas, hermanas y parejas arman La vida por delante, de Magalí Etchebarne (Páginas de Espuma) ► Y el poeta santafesino Francisco Bitar presentará El taller literario en CABA, este viernes 31/5 en Céspedes Libros.



DE VISITANTE ► El grupo neoyorquino DIIV confirmó nueva presentación en Argentina para presentar su disco Frog in Boiling Water en C Complejo Art Media, el 12/9 ► El estadounidense Michale Graves and the American Monster también volverá después de dos años para tocar en El Teatrito, el 17/10 ► ¿Más? En el marco de su gira internacional de reunión, después de 14 años, los estadounidenses Dream Theater vendrán el 19/12 al Movistar Arena ► También la mexicana Julieta Venegas revalidará su localía porteña con fecha en el Teatro Gran Rex, el 4/10 ► Y en materia de DJs, se vienen el británico Richie Hawtin (19/7 en Forja, Córdoba) y el sueco Eric Prydz (12/10, Movistar Arena).

ESTAMOS EN OBRA ► Chicas investigan la amistad femenina en un pueblo bonaerense en Al borde del mundo, de Ana Kowalczuk (viernes y sábados a las 21, Centro Cultural San Martín) ► Una peluquería se convierte en confesionario femenil en Pelomuerta, de Paula Ransenberg (martes a las 20, El Galpón de Guevara) ► Una mamá teatrera y una hija que detesta el teatro tensan Estoy acá sin fin, de Leticia Coronel (domingos a las 19, Estudio Los Vidrios) ► Una pareja en situación de puerperio arma la comedia física Entre tus siestas, de Brenda Howlin (domingos a las 19, Teatro La Carpintería) ► Y un mix interdisciplinario de danza, teatro y tecnología activa El tiempo desaparece igual que yo, de Sofía Rypka y Mijal Katzowicz (domingos a las 20, Planta Inclán).



MIRÁ QUÉ VIVOS ► A 15 años de la despedida de Los Piojos, apareció Ritual piojoso, el disco en directo que recupera su último show en River, del 30/5/2009 ► Mientras que Sig Ragga también entrega un nuevo registro en directo: el EP Sig Ragga en vivo Vol. II, celebración grabada en La Trastienda por los 25 años de la banda.



PASAME LA DATA ► La Provincia de Buenos Aires abrió inscripción a sus talleres formativos gratuitos de junio y julio, sobre animación y modelado 3D, formalización de establecimientos culturales comunitarios, sonido para espacios culturales y streaming de calidad profesional, todos con inscripción ya abierta ► Mientras que la Universidad de Palermo ofrece videoconferencia libre y gratuita sobre Efecto Paralax, cámara multiplano y perspectiva atmosférica para videojuegos, animación e ilustración, el miércoles 5/6 a las 10, con inscripción previa.

HACELA SIMPLE ► Antes que termine mayo, escuchate las canciones nuevas de Candi Viosch (Bandido), Milviernes (Un poco más que nada), Tomás Stagnaro (Extra y Carne), Jesse Pungaz (Hendrix), LWLO (Ke pasa?), Julián Mourín (Los prohibidos), Rena Casini (Claveles o veneno), Diosque (¿Es cierto que la vida se escribe sola?), Kala Bidner (Zona caliente), La Negra Azul + Sara Hebe (No te confundas), Benjamín Amadeo (Póstumo), Silvestre y la Naranja + Fabiana Cantilo (La era del dragón), Lisa Lisa (Punto de partida), Anabella Cartolano (ABC), Sael (Lo rompí), Tango Astral (Telepatía animal), Sebastián Díaz Ramos (Jazmín), Bob Crous (Dervoco), Kamada (Burros), Clara Cava (ya está, ya fue :() y Fabricio Montilla (Herida).





