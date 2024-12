En las efemérides del 26 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1947. El nacimiento de Víctor Hugo Morales

En la localidad uruguaya de Cardona nace Víctor Hugo Morales. Uno de los más grandes relatores de fútbol de la radiofonía de todos los tiempos, comenzó en su país natal antes de llegar a la Argentina en 1981. Pasó por las radios Mitre, Argentina y Continental. Hoy conduce La mañana en AM 750.

1962. Nace Bahiano

Nace Fernando Javier Luis Hortal, Bahiano. Cantante de Los Pericos desde 1987 hasta 2004, cuando comenzó su carrera solista. Además, ha incursionado como conductor de TV.

1967. Se estrena Magical Mystery Tour

La BBC estrena la película para TV Magical Mystery Tour de los Beatles. El film psicodélico, de una hora de duración, es idea de Paul McCartney tras la muerte del manager Brian Epstein. En pantalla se ven clásicos como “The Fool on the Hill” y “I am the Walrus”, entre otros temas. La banda recopila las canciones de la película en su disco homónimo, que reúne también los sencillos lanzados durante el año.

1985. El asesinato de Dian Fossey

En Ruhengeri, Ruanda, es asesinada la conservacionista Dian Fossey. Su actividad por la preservación de los gorilas la había enfrentado a los cazadores. Nacida en San Francisco en 1932, fue una de las primeras primatólogas del mundo junto a la inglesa Jane Goodall. Su historia llegó a la pantalla grande en la película Gorilas en la niebla.

2000. Muere Jason Robards

Fallece uno de los grandes rostros de Hollywood: Jason Robards. Ganó dos Oscars al hilo como actor secundario, por Todos los hombres del presidente y por Julia. También se lo vio en films como Largo viaje del día hacia la noche, Érase una vez en el Oeste, La balada de Cable Hogue, Filadelfia y Magnolia. Tenía 78 años.

2004. El tsunami en el sudeste asiático

En Indonesia se produce una de las mayores catástrofes de la historia: el tsunami que le costó la vida a más de 250 mil personas. Un terremoto submarino provoca olas gigantescas en el Océano Índico. Se vieron afectadas las costas de Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, Maldivas, Sumatra, las islas Andamán y el sureste de China. Entre las víctimas hay miles de turistas que habían llegado para sus vacaciones de fin de año. Gobiernos de todo el mundo colaboraron con la ayuda humanitaria.