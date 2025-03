La pyme criminal con la que se inicia Dope Thief (estrena el 14 de marzo por Apple TV+) resulta tan simple como perspicaz. Dos amigotes de toda la vida fingen ser agentes de la DEA para robar en aguantaderos donde se fabrican drogas. “Todos tienen que pagar el impuesto del karma”, dicen estos dos buenos para nada a excepción de su quehacer delincuencial en las zonas más podridas de Filadelfia. Hasta que los susodichos se topen con un botín demasiado caliente: el dinero y la droga de quienes manejan el mayor corredor oculto de la costa este. La entrega, que cuenta con Ridley Scott como productor ejecutivo y director de su piloto, le suma a la fuga salvaje una buena dosis de registro documental, humor y la búsqueda existencial de sus involucrados.

Ray (Bryan Tyree Henry de Atlanta) y Manny Carvalho (el brasileño Wagner Moura) habían perfeccionado su actuación como oficiales frente a pobres diablos que “envenenan la ciudad” para confiscar su dinero y así poder llegar a fin de mes. El problema es que ya saquearon a casi todas las cocinas de droga sintética. Y hay otra cuestión, tampoco son expertos en manejar armas de fuego como para enfrentarse a rivales de peso. Así que de sentirse cazadores van sentirse la nada misma, mientras escapan de un grupo narco y de la propia agencia de gobierno. “Ponemos a un negro y a un latino en un programa lleno de droga y violencia, pero no es que ellos tengan ese clisé del macho y la masculinidad al mango. Al contrario, hay bastante intimidad y ternura en su relación”, dice Henry en una conferencia de la que participó Página/12. “Es como que tienen que repetir un ciclo que les han enseñado. Se han validado en eso de ser de dos minorías en un distrito complicado. Vivieron muchas cosas juntos y ahora quieren romper ese círculo”, suma Moura.

Más allá de las postales más rotas y menos turísticas de Filadelfia, Dope Thief, es un drama de superación personal para dos tipos acostumbrados a perder. Ray acaba de dejar el alcohol, tiene un cariño especial por su madrastra (Kate Mulgrew) y un padre (Ving Rhames) purgando una larga pena en la cárcel. “Bien y mal. Lo correcto e incorrecto. Eso fue creado por gente que nunca tuvo una pistola en la cabeza”, es la gran enseñanza que le dejó el presidiario. Sin embargo, Dope Thief compensa el drama con sus chistes en momentos inesperados. Como el momento en que los fugitivos le reconocen a su perseguidor como infunde terror hablando de Scooby Doo. La propuesta creada por Peter Craig, a su vez, incluye una línea secundaria sobre el accionar de una infiltrada de la DEA (Marin Ireland) y algunos comentarios puntuales sobre la postpandemia y la crisis del fentanilo. “Sabía que quería contar un relato sobre cuando se rompen todos los estamentos sociales, porque aún estamos viviendo lo que nos dejó el Covid y esta es una era de muchos contrastes en la que se dejó de creer en la voz oficial. Y estos no dejan de ser dos estafadores que hacen lo suyo gracias a tener una placa en una época donde ya nadie cree en la autoridad”, dice su showrunner.

-Ray y Manny tienen un gran pasado a sus espaldas. Es más, Dope Thief puede ser vista como una “bromance”. ¿Cómo fue construir la química entre ustedes dos?

Wagner Moura: -Fue algo instantáneo. Bryan y yo somos personas espirituales, pero de distinta forma. No bien hablé por teléfono con él, supe que tenía que ser parte del proyecto.

Bryan Tyree Henry: - Lo respeto muchísimo como actor y sabía que tenía que convencerlo. No quería que lo suyo fuera algo módico, y cuando nos vimos en el set, ya entramos en onda. Fuimos como Ray y Manny durante el rodaje. Hay un gran amor entre estos dos personajes y eso no se puede fingir. Por suerte Peter supo cómo aprovecharlo.

-Ray y Manny son trágicamentente graciosos. ¿Cómo fue encontrar el balance?

B.T.H: - No hay balance alguno. La comedia viene de lo desbalanceado. Peter escribe estos mundos en los que en algún momento todo va a venirse en picada. La escena del robo con los “jugalows”, esos fanáticos de la banda Insane Clown Posse que son adultos blancos disfrazados de payasos. No es posible hacer un comentario social sin reírte al mismo tiempo de esa porquería. Vamos a matar gente y vengarnos, pero están vestidos de payasos. No hay manera de racionalizarlo.

W.M.: - Es un momento trágico, involucra una granada a punto de explotar. Lo que es gracioso es que la dinámica entre ellos es muy diferente. No dejan de ser dos tipos vulnerables y desesperados.

B.T.H: - En los momentos de mayor aguante, suelen darse estas situaciones en las que decís: “¿qué carajo está pasando?”. Están cansados, apostaron mucho y al final del día, la solución para salvarte puede ser tan ridícula como salvaje.

Programados

* Más incorporaciones para Dexter: resurrección. Krysten Ritter (Jessica Jones) y Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) se unirán al reparto que ya cuenta con Peter Dinklage y Uma Thurman entre sus filas. La entrega, protagonizada por Michael C. Hall, acaba de comenzar su producción y tiene confirmado su lanzamiento por Paramount+. En Dexter: New Blood se lo vio desangrándose, aunque Dexter: Original Sin comenzó con su llegada al hospital. Y sino no habría sentido alguno para el proyecto que tendrá a Clyde Phillips como showrunner.

* La nueva temporada de Doctor Who se estrenará el sábado 12 de abril por Disney+. Mejor dicho, se trata de la segunda vez de la serie con Ncuti Gatwa a cargo del emblemático extraterrestre que resuelve problemas interestelares. Atención: Alan Cumming será la estrella invitada en el segundo episodio como el Sr. Ring-a-Ding, un personaje de ficción que mira más allá de la pantalla y ve el mundo real exterior, con consecuencias aterradoras. “Solo Alan Cumming podía darle a una caricatura fugitiva tanto ingenio, malicia, peligro y diversión. Hace que todo el universo de Doctor Who sea más salvaje y loco que nunca, y es un honor absoluto darle la bienvenida a bordo de la TARDIS”, dijo el showrunner Russell T. Davies.

* Directv le dará espacio a la segunda temporada de Marie Antoinette desde hoy a las 22 (OnDirectv). Deborah Davis, nominada al Oscar por la película The Favourite, es la creadora de la serie sobre la última reina consorte de Francia. En el segundo ciclo, grandes y poderosos adversarios esperan en las sombras para destruir a la joven monarca. Por otro lado, Max confirmó el arribo de El Ensayo para el próximo 20 de abril. En la singular creación de Nathan Fielder, el actor ayuda a personas comunes a enfrentar los dilemas de la vida diaria, en el límite borroso de la ficción y la realidad.

El personaje

Matt Murdock de Daredevil: Born Again (Charlie Cox). El católico devoto y el abogado notable, vuelven a entrar en combustión con el otro aspecto de su identidad: el vigilante callejero que busca limpiar la sangre de Hells Kitchen. Tarea difícil cuando deja chorros de sangre tras sus peleas y su antagonista, Wilson Fisk/Kingpin, quiere ser el alcalde de Nueva York. Ya se lo puede ver por Disney+.