Los docentes universitarios agrupados en Coad y el personal no docente afiliado a Apur pararán el lunes y martes próximos en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en reclamo de mejoras salariales, en el marco de una jornada de protesta nacional de la educación superior. Federico Gayoso, secretario general de Coad, explicó sobre la situación salariales: “En 2024 la caída fue del 70%. Esa situación no sólo no mejoró, sino que en materia salarial sigue empeorando, eso hizo que caiga nuestra calidad de vida y que nos cueste muchísimo llegar a fin de mes. Pero además también impacta en las obras sociales universitarias que retiran prestaciones”. Por su parte, los trabajadores no docentes de APUR se plegaron a la medida de fuerza por 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. Señalaron la necesidad de seguir “luchando en defensa del derecho a la universidad pública nacional, y frente a las recurrentes políticas de ajuste del Gobierno que deterioran el salario de las y los trabajadores universitarios”.