Norita:

Te cuento que la película que lleva tu nombre se volvió ritual: tras las lágrimas y la conmoción, el público suele ponerse de pie y repetir a viva voz, como solías hacerlo: “30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ¡Ahora y siempre!” Tres veces y con el puño en alto, desafiando con un “hasta la victoria, siempre” a quienes se empeñan en borrar lo imborrable.

Esta escena no parece encajar con el lenguaje que hoy circula como si nada: pretenden que el terror de Estado, que vuelve con el sello de una represión sin límite, se esfume del repertorio de lo pensable y decible. Y ni hablar de la avalancha contra el menú de reivindicaciones de tantos sectores que acompañaste sin tregua y contra nuestros derechos más básicos e incuestionables; con decirte que apalean y gasean a jubiladas y jubilados que van a reclamar contra el “plan de miseria programada” vigente. Cuando fueron a cuidarlos (hinchas de fútbol, gente suelta, periodistas) los “pesados” les tiraron con sus armas y... paro acá porque no te quiero abrumar tanto. Te lo digo con frases que escucho o leo en medios que siguen haciendo su trabajo y no propaganda gubernamental; sabrás imaginarte el resto.

Lo que quiero es agradecerte que llegues, de nuevo, justo a tiempo, ahora en formato documental. Decían que eras como dios, que está en todas partes, y alguien corrigió: “no, como dios no porque a ella la podemos ver”. Te seguimos viendo y sintiendo, volvés para darnos fuerza al calor de luchas que se hacen marchando con paso firme hasta el infinito.

La película Norita es como vos porque juega y juzga entrelíneas, batiendo alitas de luciérnaga entre signos verbales y no verbales. Como vos, nace de ese órgano llamado sensibilidad. Sensibilidad social, política, humana que cultivaste sin respiro a partir de la desaparición de tu hijo Gustavo. A Norita la llamamos documental porque catalogar siempre limita, pero la película excede el género tal como vos, que excediste los casilleros de madre, ama de casa y militante, dándole un sello particular a todo lo que emprendiste. El lado Norita de la vida, por eso mismo, fue un buen título para uno de los libros que escribieron sobre y con vos.

Norita va cosiendo escenas como las puntadas de la hábil costurera que eras, componiendo un friso entre documento y viñeta, entre testimonio y animación, en un recorrido que va del traje blanco del casamiento al pañuelo blanco de la lucha. Te miro y me sorprende tu suave modo de hablar pespunteado por una entereza que quién sabe de dónde venía. Seguramente de la desesperación, que no admite elucubraciones: “Yo digo, es una decisión visceral; dejamos las cacerolas y salimos a la calle”. Lo que cuenta es “esa ronda colectiva, ese círculo que fue de amor a nuestros hijos, a nuestras hijas”. La vitalidad de las Madres que encarnaste con un no sé qué de encanto propio se detecta en cada toma centrada en tu figura: en tu cuarto, abriendo las cortinas para que entre la luz del jardín; en la calle, recibiendo la serie de abrazos de quienes te esperan y cuentan con vos; en el salón de tu casa, preparando un viaje o jugando con tu nieto; en Plaza de Mayo, marchando al ritmo de cánticos y estribillos. “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar...”

Y se acabó, pero no del todo. No alcanzó con los juicios ni con la incansable resistencia, nunca alcanza del todo y por eso hay que seguir, porque los cuervos negros que en los setenta transitaban en Ford Falcon verdes siguen rondando por la película y por el país donde vuelven, amenazantes, con enormes alas negras que se abren en la pantalla para llevarse todo puesto. Justamente ahora, cuando no sabemos cómo enfrentar la catástrofe de un gobierno que viene a arrasar --entre otros cimientos-- con las políticas de Derechos Humanos, llegás, Norita, a inyectarnos ánimo. Como siempre, cuando más te necesitamos, porque el desquicio avanza.

Llegó Norita a conmover, a informar y a formar, a contagiar esa fuerza que hace tanta falta para no desfallecer, para sostener lo que demoniza el léxico del terror. “Nos tildaban de comunistas o madres de comunistas”, rememorás, y se nos mezclan las épocas con ecos de la misma letra. Por eso digo: llegó Norita a tiempo para apoyar a los miles que nos negamos a una nueva vuelta de tuerca de la crueldad. Llegó a tiempo para otro 24 de marzo; porque Norita y las históricas olas memoriosas no se conjugan en tiempo pasado.

La película hipnotiza como un caleidoscopio. No solo el personaje, no solo el crimen de lesa humanidad o el coro de voces que acompaña el relato, no solo el dolor sino también la alegría, la atmósfera de una pelea que enaltece. Norita va revelando una época mediante el sutil contrapunto de material de archivo y dibujo animado. Una madre de ojos tristes viaja, minúscula e indómita, recorriendo cielo y tierra desde que salió a buscar al hijo cuyos rastros se esfumaron (¿para siempre?) tras el secuestro. Un delicado trazo poético da cuenta de ese empeño tan angustiante como imparable.

Surgen en el documental otras madres, tu hermana que te admira y tu querida Ana María Careaga, exdetenida desaparecida cuya madre, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada tras su “liberación”, y cuyo embarazo le dio vida en la muerte. También Antonia Canizo, compañera de trabajo de Gustavo previo a su secuestro, que lo llevara a la Villa 31 a militar por primera vez, y yo, que te pisé los talones tantas veces, fuera y dentro del país. No es casual que seamos mujeres las que hablamos en ciertas escenas con vos, de vos y de nuestro tiempo; los directores Jayson McNamara y Andrea Tortonese lograron así una sintonía con el movimiento madre.

El pañuelo blanco, que el viento de una historia devastadora empuja, encuentra su lugar en un círculo que se va agrandando. Un día se suma el pañuelo verde y Norita enarbola ambos. Envuelto en tu muñeca izquierda, marca el compromiso con la marea feminista y, en tus pasitos de aquí para allá, con todas las luchas todas. Te convocan desde Castelar al Kurdistán, a Italia o el Sahara, para dar a conocer la desaparición de personas practicada en la cintura trágica del sur.

La música, en la película, ampara con dulzura a esa mujercita menuda e inmensa que va siendo parida por su hijo. “La Norita que conocemos hoy es la Norita que Gustavo hubiera querido conocer desde siempre”, dice Antonia. Y así se va transformando, ante nosotros y ante sí misma, una mujer como cualquiera --ama de casa, coqueta, sin aires--, en símbolo que se lanza a volar.

Te cuento, Norita, que me entrevistaron en inglés ya que Norita, al igual que tu lucha, aspira a difundirse a nivel global. Aunque vos lograste dar a conocer la historia hablando solo castellano rioplatense. Te recuerdo en un aeropuerto cualquiera de Norteamérica explicándole en tu idioma a un empleado algo que él no podía entender; y sin embargo, no se sabe cómo, captó. Así viajabas, con tu valija llena de confianza en los cuerpos, las manos, las miradas, los gestos. Esa era tu clave: te codeabas con la ambigüedad, con el azar, con las vueltas que da la vida. No le dieron respuesta a tus preguntas --dónde y cómo secuestraron a tu hijo-- pero no cultivaste el resentimiento. Apostaste a la convivencia pacífica como principio rector en cualquier latitud. Nos inculcaste el vínculo horizontal, no vertical. Y solo rechazaste, con pasión, la jerga del poder desaparecedor. Ante ese muro, tu mandato era resistir. Nunca ceder, ni consentir, ni dialogar. “No perdonamos, no nos reconciliamos”.

Digo que sos nuestra luciérnaga, ese bichito mágico que ilumina la oscuridad, y esta versión fílmica de tu existencia me da la razón a cada paso. Tomo nota de tus dichos: “Quisieron destruirnos pero estamos acá, todos de pie, con mucha fuerza y dispuestos a seguir adelante. Vivimos en un infierno, nada más que una se repone porque hay que reponerse y hay que seguir luchando”. ¿Hablás del pasado? Cuesta reponerse, Norita: la velocidad del ataque, una vez más, es descomunal. Pero no das lugar a la queja y contestás: “No tienen que bajonearse”. Es difícil, muy difícil ser testigos de otro derrumbe, aunque tu aura --inamovible-- sigue ahí y no nos permite el desánimo.

Estás presente en los hitos de nuestra historia: los juicios a las Juntas, la anulación de las leyes de impunidad, los juicios reiniciados y ampliados al espectro cívico-militar por Néstor Kirchner, la lucha por la anulación voluntaria del embarazo y la lista continúa porque siempre hay más. “Nos dimos cuenta las Madres después de 46 años --imagínense-- que fuimos un grupo de feministas de primer agua, aprendimos mucho de ustedes... porque nosotras nos hicimos, como se decía, de las cacerolas a la calle”. (Hasta que un día, como sabés, las mismísimas cacerolas salieron a la calle, y vuelven a salir para decir basta).

En una presentación de mi libro El lugar del testigo en el excentro clandestino El Olimpo nos agradeciste a los sobrevivientes que hubiéramos cuidado a las Madres durante años no contándoles todo lo que habíamos vivido. Siempre ese gesto de reconocer a los demás, cuando vos/ustedes ofrecían su corazón al por mayor. Esa noche (como tantas otras) te iban a llevar a tu casa tras el evento y te negaste, preferías ir en grupo a cualquier lado para estirar la velada. Y ¿cómo vas a volver?, te preguntamos. Dios proveerá, decretaste. Fuimos a celebrar la amistad, el momento, la vida... Y brindaste con una copa de vino, como siempre, buscando cómplices: ¿Cómo, ustedes no toman? Lo mismo se te oye decir en Norita, tinto en mano.

Te extrañamos, Norita, pero celebramos que hayas vuelto con Norita. “Dios” ha provisto una vez más. Y no hay forma de confundir tu dios con el “oficial”, ya que habías declarado no querer pertenecer a la iglesia cómplice de la dictadura y rematado con “me voy a apostatar”, sonrisa de por medio. Nada era gratuito en tu estilo: una oración bien puesta vale más que mil discursos. Y un documental así, también.