La campaña electoral ya empezó en la ciudad de Buenos Aires. Los andamios que rodean la fachada del Centro Cultural General San Martín (CCGSM), en la esquina de Sarmiento y Paraná, confirman que está en marcha la megaobra para restaurar y poner en valor un espacio icónico diseñado por el arquitecto argentino Mario Roberto Álvarez (1913-2011), considerado uno de los más influyentes de la escuela arquitectónica del modernismo. El trabajo para recuperar el edificio de 12 pisos y 42.000 metros cuadrados, que fue inaugurado en 1970 y está muy deteriorado, será por etapas, durante tres años, y tendrá un costo total de 35 millones de dólares. Esta es “la inversión más grande” en infraestructura cultural de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el objetivo es que el CCGSM vuelva a ser “un espacio de referencia para la experimentación, la investigación y la producción creativa”. Se renovarán las Salas A y B, la Alberdi y la Enrique Muiño; y el Conservatorio Manuel de Falla, que hoy funciona de manera itinerante, encontrará su sede definitiva en este lugar.

El plan –cuya finalización estimada sería en junio de 2027-- se propone resguardar un edificio de enorme valor patrimonial y cultural. En los años 70 fue sede de un acontecimiento mundial de enorme repercusión, cuando el ajedrecista estadounidense Bobby Fischer y el ruso Tigran Petrosian se enfrentaron en un inolvidable duelo de 27 días que marcó uno de los momentos más convocantes en la historia del deporte. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Raúl Alfonsín y encabezada por el escritor Ernesto Sabato, funcionó durante 280 días en el segundo piso del Centro Cultural, donde se recibieron miles de declaraciones y testimonios de sobrevivientes y familiares víctimas de la represión. Cuando el cineasta Javier Torre dirigió el CCGSM, llegaron a visitarlo en 1985 casi 400.000 personas, un récord histórico.

Por las salas del Centro Cultural pasaron las principales figuras de distintas disciplinas. En 1989 fue el lugar elegido para una retrospectiva de la obra del director sueco Ingmar Bergman. Entonces se presentaron la actriz sueca Ingrid Thulin y el camarógrafo de Bergman, Gunnar Fischer. Un año después fue sede del Encuentro Latinoamericano de Escritores, del que participaron Mario Vargas Llosa, José Donoso y Mario Benedetti, entre otros. María Elena Walsh, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto participaron de un coloquio sobre Desaparición Forzada como Crimen de Lesa Humanidad; Luc Montagnier, descubridor del HIV, disertó en una de las salas. Durante dos años, de 1997 a 1999, se convirtió en la sede provisoria de la Legislatura porteña. En 2012 fue por primera vez sede del BAFICI (festival de cine) y también brindó su espacio para el Festival Internacional de Circo y de Tango. Al listado de escritores, artistas, cineastas, científicos e intelectuales que estuvieron en el Centro Cultural se pueden agregar Rigoberta Menchú, Jorge Luis Borges, Beatriz Sarlo, Juan José Saer, León Ferrari, Ricardo Piglia, Marta Minujin, Antonio Di Benedetto, Carlos Fuentes, Adolfo Bioy Casares y Alicia Moreau de Justo.

“El estado actual es muy malo, (el edificio) presenta serios riesgos; hay lugares con inundación, especialmente en los sótanos; ha habido desprendimientos y la infraestructura, la tecnología en general, es notablemente antigua, cercana a la original”, explicó el ingeniero Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura, durante una recorrida con periodistas que realizó en el Centro Cultural acompañado por Jorge Macri y la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Dos trabajos urgentes se concretaron: la instalación de bombas sumergibles en el sexto subsuelo, una prioridad porque había equipamiento dañado y era necesario evitar inundaciones en los subsuelos; y la intervención preventiva de la fachada vidriada de la torre con el montaje de un andamio y el armado de estructuras protectoras que impidan la caída de mampostería.

En todos los pisos de la torre, incluidas las Salas A y B, se renovarán las instalaciones eléctricas, termomecánicas, ascensores y sistemas contra incendios. Para mantener la identidad original se restaurarán mármoles, bronces y estructuras de madera. Habrá renovación de la carpintería en todas las salas, los pisos y revestimientos acústicos y se instalará nueva maquinaria escénica (vara motorizadas, consolas de audio y video y sistemas de sonido). Mientras se desarrollan las distintas etapas de la recuperacion y puesta en valor, la programación del CCGSM se mantendrá en el edificio Bajo Plaza, en las dos salas de cine, la 3 (multiespacio) y la sala vertical. Los cursos y talleres se dictarán online. La Radio de la Ciudad se mudará de manera transitoria al edificio de Radio Continental, en Palermo.

“Este lugar fue pensado como un complemento del Teatro San Martín, un espacio de encuentro, de pensamiento, de reflexión, de emergencia y de formación. Lo maravilloso que tiene esta restauración, además de poner en valor el edificio, es volver al espíritu original, un espíritu moderno, actual, contemporáneo, que sigue estando en agenda. Necesitamos recuperar un espacio de formación y pensamiento pluridisciplinario”, dijo Ricardes. La actual ministra de Cultura de la Ciudad dirigió el CCGSM en el segundo mandato de Mauricio Macri. Durante su controvertida gestión, en agosto de 2010, comenzó la toma de la sala Alberdi, que autogestionaban estudiantes y docentes a través de comisiones de trabajo y asambleas. La historia terminó en marzo de 2013 con represión, detenidos y heridos por balas de goma y de plomo.

Jorge Macri reconoció que le da “mucha tristeza” el estado del edificio del CCGSM, un deterioro en el que tiene responsabilidad el PRO, que gobierna la ciudad desde diciembre de 2007. “Me parece que quedó relegado injustamente, tal vez porque tenía menos interacción con el afuera, que es lo que justamente queremos recuperar. A veces se comete ese error que lo que no se ve tanto no se cuida tanto. Nosotros no creemos lo mismo”, afirmó el Jefe de Gobierno. En tiempos de exaltación de la “motosierra”, el discurso de Macri parece posicionarse hacia la “izquierda” al defender el rol de Estado en la cultura. “Lo primero que estamos haciendo es cuidar el patrimonio de los porteños. Los bienes públicos son de cada uno de nosotros; no son del Estado, son nuestros. Entonces, estamos cuidando lo que es de todos nosotros”, planteó Macri. “Invertir en cultura es muy distinto a gastar en cultura. Nadie es el mismo después de haber visto una obra de arte. La cultura nos forma y nos educa, nos transforma; así que es inversión y nosotros la vamos a sostener”.