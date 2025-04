“Te tenés que resignar, no queda otra”. Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, define con pesar el panorama que atraviesan los comercios por estaos meses. No lo hizo en cualquier contexto, sino en la previa a Semana Santa, un momento que debería estar marcado por el aumento de las ventas, pero está signado por el aumento de los precios.



En diálogo con la 750, Pinto aseguró que “supuestamente” para el Gobierno hay una “baja” de la inflación mientras que “los precios se disparan por las nubes”. Y, precisó, no solo unos pocos precios, sino todos.

Sobre todo después de una devaluación como la que vivió la economía esta semana: “El maple de huevos está 11 mil pesos hoy. Así que las roscas de pascua van sin huevo. El costo de producción nos superó ampliamente”.

El impacto en góndolas es evidente: “Hoy una rosca de pascua a medio pelo no baja de los 8 mil pesos. Y el que la quiere con higo, con guindas, tenés que calcular 20 mil pesos. Y, ¿a quién le vendés? Si la gente no tiene un mango”.

Pinto explicó que sus ventas cayeron en el último año y medio un 50 por ciento en todo lo que tiene que ver con panadería y casi un 80 por ciento con todo lo que tiene que ver con pastelería y sandwichería.

“Por eso tenemos mil panaderías cerradas en todo el país en este año y medio. Muchos costos no podemos abaratar. Si el alquiler está en dólares. Porque si un mes no lo pagaste al próximo no vas a pagar. La luz y el gas lo mismo”, se lamentó.

Y finalizó: “Porque no hay qué abaratar. Porque si me decís que fue la harina, el gas. Pero no, fue todo. No hay nada que no se haya ido por las nubes. Me podes decir que hay 0 por ciento de la inflación, pero a mí todos los lunes me llaman para decirme que tengo un 5, un 8 o un 10 por ciento más”.

Por su lado, entrevistado por Víctor Hugo Morales, Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, compartió el panorama: “Los precios vienen preocupantes. Hay una desaceleración del consumo enorme. Estamos esperando a ver si la gente llega a comparar”.

“Tenemos materia prima dolarizada. Los huevos, materia prima fundamental, están el doble. Pasó el cajón a 70 mil pesos. La margarina pasó a 43 mil pesos. El salario no viene acompañando este ritmo inflacionario”, dijo.

E, irónicamente, se refirió a la “banda de flotación” del dólar, término con el que pretenden desde el Gobierno no hablar de devaluación: “La única banda que flota es la de mafiosos que tenemos en el Gobierno nacional que nos toman el pelo”.