El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que "la crisis habitacional es inversamente proporcional al éxito del mercado inmobiliario", en un contexto en el que en marzo hubo subas de hasta 7,1 por ciento en los alquileres.

Para Muñoz, al mercado inmobiliario "le está yendo bárbaro", pero eso "no significa que la gente está comprando viviendas y los inquilinos se están convirtiendo en propietarios".

“No estoy de acuerdo en que los precios de los alquileres están bajando: cuando uno ve los precios y un monoambiente cuesta 500 mil pesos, deberían bajar a la mitad. Eso no sucede, y el propio INDEC informó que en 2024 la inflación fue de 118% y los alquileres aumentaron un 263%”, señaló, en diálogo con la 750.

"La crisis habitacional es inversamente proporcional al éxito del mercado inmobiliario con las reglas económicas del Gobierno nacional", advirtió.

En este sentido, denunció que “la mayoría de la dirigencia” en la Ciudad de Buenos Aires “se dedica al negocio inmobiliario”, ya que “es una buena forma de pagar campañas políticas”.

“Para muestra basta un botón: cuando se votó la ley de alquileres no hubo un senador o diputado que diga 'yo soy inquilino, necesitamos esta ley para los que alquilamos'. Todos hablaron por el mercado”, argumentó.



“La realidad es que hablás con cualquier inquilino y te va a decir que ya no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, porque lo primero que paga es el alquiler y no le queda plata para nada. Si los salarios están planchados, las condiciones de los contratos de alquiler son aumentos cada dos, tres o cuatro meses atados a la inflación. Es obvio que lo que sucede es que no se puede sostener el alquiler por más de un año”, cerró.

Alquileres caros y desregulados

Una mayor oferta de alquileres no se tradujo en una baja tendencial de los precios en términos reales. Por el contrario, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO), el valor de los alquileres en marzo creció bien por encima de la inflación minorista proyectada (del 2,1 por ciento de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central). En marzo, los alquileres en CABA de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes registraron aumentos del 5 por ciento, 6 por ciento y 7,1 por ciento, respectivamente, en comparación con febrero.