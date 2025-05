Desde Barcelona

UNO Ya está, ya fue, ya pasó, alabado sea quien sea, cae de rodillas Rodríguez: ya ha quedado atrás ese fenómeno de histeria colectiva (pero no heroica) del vivir preguntándose qué hacen esos ancianos vestidos raro encerrándose a jugar a suerte de Cluedo junto a iluminante Espíritu Santo con hábitos de Agatha Christie quien --pudiendo resolver el misterio divinamente y en el acto-- opt Y ya se sabe quién resultó no ser el asesino sino el futuro invesquisidor muy multitudinariamente privado en trama de milenios donde no hay cadáver en biblioteca pero sí demasiado esqueleto en confesionario.à la scala