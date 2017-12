Uno de los afectados por la feroz represión de Gendarmería y de la Policía Federal contra los manifestantes que protestaban contra las reformas previsional y fiscal frente al Congreso Nacional fue el legislador del Frente para la Victoria Matías Rodríguez, quien quedó inconsciente por los golpes que recibió de parte de un gendarme.

El diputado por la provincia de Tierra del Fuego tuvo que ser atendido por una ambulancia en las inmediaciones del Congreso, al igual que la diputada mendocina Mayra Mendoza, también del FPV, quien sufrió lesiones por los gases lacrimógenos.

Loading tweet ...

Sus compañeros de bancada denunciaron la agresión ante las cámaras de televisión y por las redes sociales, mientras advertían que las fuerzas de seguridad no los dejaban entrar al recinto."Quieren recortar las jubilaciones a balazos", alertaron.

Poco después, el mismo Rodríguez relató la situación, una vez recuperado y con la sesión ya suspendida. “Fui reprimido por un efectivo de Gendarmería que me pegó con su escudo y me provocó que pierda el conocimiento. Quiero llevar tranquilidad a mi familia. Me estoy recuperando”, contó el diputado del FPV vía twitter, y agregó: “es lamentable vivir en democracia la represión hacia los trabajadores y representantes del pueblo”.

Más tarde el propio diputado publicó un video en el que dio más detalles sobre la agresión, mientras tanto un grupo de colegas intentaba hablar con las autoridades. "No respondían o decían que eran órdenes del Ejecutivo, que teníamos que hablar en otro lado", relató Rodríguez, quien además agregó: "Lo habíamos dicho hace unas horas, dijimos que el responsable de cualquier cosa que pudiera pasar era Mauricio Macri. Venimos diciendo hace unos días que el nivel de militarización que están llevando adelante en el Congreso no solo es inaudito sino inconcebible".