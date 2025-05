Las selecciones infantiles de la Asociación Deportiva Country Canning (ADCC) de Esteban Echeverría participaron este fin de semana de la Dreams Cup organizada por Inter Miami y uno de los grupos tuvo la posibilidad de un encuentro con Lionel Messi, lo que significó un sueño cumplido para los chicos argentinos.

La categoría de menores de 13 años de Canning se enfrentó este domingo con el Inter Miami, que tiene como capitán con la camiseta 10 a Thiago Messi. En ese contexto, Leo estuvo presente para acompañar a su hijo, y el grupo de la ADCC aprovechó para tener su momento junto al capitán de la Selección argentina.

La Dreams Cup es un torneo internacional organizado por el Inter Miami en sus instalaciones del que participan decenas de clubes de todo el mundo. Entre ellos está la Asociación Deportiva Country Canning (ADCC), la liga intercountry más importante de Zona Sur, que viajó con una delegación de 68 jugadores de categorías infantiles sub 10, sub 11, sub 12, sub 13 y sub 15.