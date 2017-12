Tras el acuerdo alcanzado por Cambiemos con los gobernadores peronistas representados en el bloque Argentina Federal para volver a cargar con el ajuste sobre los jubilados, el jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, advirtió que "los efectos negativos de la reforma previsional se siguen manteniendo" y señaló que "es poco claro" cómo se implementará el bono "compensador" para los jubilados, pensionados y beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo.

"Es poco claro lo que va a cubrir el bono; cuánto va a cubrir. No se sabe si es para todo el año 2018, sabemos muy poco. No tienen detalles porque no saben de qué se trata. Termina siendo regresivo para el sistema jubilatorio", opinó Rossi, en diálogo con Radio Nacional. "Si el bono se incorpora a la jubilación es una cosa; si no se incorpora, es otra peor", marcó una de las diferencias con la nueva propuesta para no modificar la reforma y conseguir los votos de los diputados que actúan bajo el mandato de los gobernadores peronistas. "Lo que sigue siendo horrible es la movilidad que tienen por lo bajo", lamentó el presidente del bloque del FpV.

Según el texto del acuerdo que circuló después, los gobernadores se "comprometieron a garantizar la presencia de los diputados nacionales de las distintas fuerzas políticas por ellos representados tanto para la constitución del quórum como par la aprobación" del proyecto. En tanto, el Ejecutivo se "comprometió a dictar luego de la sanción" del proyecto un "decreto que asegure un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos y beneficiarios de la AUH". "Este beneficio alcanzará a más del 70 por ciento de los jubilados y pensionados y el 100% de los beneficiarios de la AUH y será abonado en el mes de marzo", concluye el documento.

El acuerdo no modifica los 100 mil millones que el Gobierno decidió que dejen de percibir los adultos mayores con el cambio de fórmula. Con el cálculo atado un 70 por ciento a la inflación y un 30 por ciento a la suba de salarios, el próximo aumento de los jubilados será de un 5,7 por ciento, en lugar de un de subir 12 por ciento, que sería el aumento vinculado con la fórmula actual.

De todas maneras, Rossi valoró que la compensación acordada entre los gobernadores y el Gobierno "fue producto de la negativa de la sesión de ayer". De hecho, la primera mención oficial de la posibilidad de un bono "compensatorio" apareció en boca de la diputada y líder de Cambiemos Elisa Carrió minutos antes de que se levantara la sesión.

Esta tarde, el presidente del bloque Cambiemos, Mario Negri, consideró "un esfuerzo fiscal" el que hará el Gobierno al destinar 4.000 millones al bono "compensatorio", pero no mencionó los 100 mil millones que el Gobierno espera achicar con el cambio de fórmula. Además, al tratarse de un bono por "única vez" no resolverá el pago de las jubilaciones a la baja que significará el cambio de fórmula. Por ejemplo, si desde 2009 las jubilaciones se hubieran indexado por el cálculo más alto de inflación disponible en el sector privado, el haber mínimo sería 1000 pesos inferior al que rige en la actualidad.