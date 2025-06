El futbolista Denis Rodríguez, con pasado en Newell's, River y Belgrano de Córdoba, denunció penalmente por estafa a los desarrolladores del loteo Damfield Funes, un emprendimiento inmobiliario que fue paralizado hace casi un año por la Provincia de Santa Fe tras detectarse que se encuentra sobre un área inundable. Rodríguez, actualmente jugador del Club Atlético Aprendices Casildenses, sostiene que invirtió todos sus ahorros —unos 98 mil dólares— para adquirir un terreno en ese desarrollo, pero nunca recibió la posesión del mismo ni la devolución del dinero. El deportista argumenta que al momento de firmar el boleto de compra-venta, en 2023, no le informaron que el proyecto ya acumulaba intimaciones administrativas desde 2022 por presuntas irregularidades.

La denuncia fue radicada el pasado 16 de abril en la Fiscalía de Rosario y quedó bajo investigación del fiscal Ramiro González Raggio, quien ordenó las primeras medidas procesales y citó ayer mismo a Rodríguez y a su pareja a declarar para ampliar la presentación. El futbolista está patrocinado por los abogados Paul Krupnik, Martina Lianza y Martín Marini.

Al conocer la denuncia, los desarrolladores de Damfield, a través de su abogado Hernán Martínez, realizaron una presentación espontánea ante el Ministerio Público de la Acusación. Es la primera denuncia penal que enfrenta el fideicomiso, aunque ya existen litigios civiles en los Tribunales Provinciales y un expediente vinculado en la Justicia Federal a partir de un planteo de la empresa Vial Norcar SA, también involucrada en el proyecto.

El conflicto anuda una sospecha de Fórum Shopping en la Justicia Federal y, tras la denuncia penal, una llamativa reacción en el ámbito de la política con funcionarios sin competencia que participaron de reuniones y que podría derivar en nuevos capítulos.

El desarrollo Damfield Funes fue presentado en su momento como un barrio privado premium, con terrenos en torno a un predio deportivo que hoy sigue operando y ofreciendo canchas de fútbol y hockey, gimnasio, eventos y una liga amateur. Sin embargo, el área donde se planificó el loteo residencial fue calificada como "inviable" para urbanización por informes técnicos provinciales que advertían riesgos de inundabilidad. Como consecuencia de esas irregularidades, en julio de 2024 el gobierno de Maximiliano Pullaro —con la firma del gobernador y todo su Gabinete— resolvió paralizar las obras y bloquear nuevas ventas.

El caso de Denis Rodríguez suma un componente adicional de interés público: su primo, el ex capitán de la Selección Argentina y Newell's, Maxi Rodríguez, fue inicialmente uno de los inversores visibles del proyecto, pero se habría desvinculado como desarrollador cuando comenzaron las primeras intimaciones oficiales al emprendimiento.

La denuncia alcanza al fideicomiso Damfield Funes; a la empresa Davik S.A., representada por los empresarios Darío Maximiliano Fernández y los hermanos Marco e Ismael Villegas Kalac; y en forma directa a Fernández como firmante de los boletos de compraventa. Además, se apunta a Vial Norcar S.A., una firma con sede en Buenos Aires que litigó en el fuero federal en defensa de los intereses del loteo.

A casi un año de la paralización del emprendimiento, y con los compromisos asumidos con los compradores en jaque, la situación judicial del loteo Damfield podría escalar, mientras otros compradores evalúan seguir el mismo camino iniciado por Rodríguez y su pareja, en un conflicto que combina inversiones frustradas, omisiones informativas y más en el corazón de uno de los corredores inmobiliarios más codiciados de la región.

En el proceso, todos los permisos provisorios fueron retirados. No obstante, tanto los desarrolladores como profesionales no descartan presentar un proyecto alternativo para lograr revertir la situación. En la provincia sostienen que, tomando una parte de las 70 hectáreas, el problema son las viviendas y no otras instalaciones. De hecho, el predio deportivo funciona a pleno.