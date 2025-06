En las efemérides del 11 de junio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1580. La segunda fundación de Buenos Aires

Juan de Garay concreta la segunda y definitiva fundación de Buenos Aires, 44 años después del primer asentamiento instalado por Pedro de Mendoza. En el acta de fundación se habla de “Ciudad de Trinidad”, dado que el desembarco fue el domingo de la Santísima Trinidad. El puerto recibe el nombre de “Santa María de los Buenos Aires”. Garay había fundado la ciudad de Santa Fe en 1573. Buenos Aires se crea en la zona de la actual Plaza de Mayo. Jorge Luis Borges imaginó el origen de la ciudad en la manzana de su casa de la infancia, en Palermo, en los versos de “Fundación mítica de Buenos Aires”.

1864. Nace Richard Strauss

En Múnich nace Richard Strauss, el principal compositor alemán de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Asombró al mundo musical con sus poemas sinfónicos desde 1890: Don Juan, Muerte y Transfiguración, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, Así habló Zaratustra, Don Quijote y Vida de héroe. Sus óperas marcaron el principal aporte al género en alemán desde Wagner: Salomé, Electra, El caballero de la rosa, Ariadna en Naxos y La mujer sin sombra. En sus últimos años quedó ligado al nazismo. Murió en 1949.

1982. La primera visita de Juan Pablo II a la Argentina

Juan Pablo II llega a la Argentina, en lo que representa la primera visita de un papa al país. Arriba en condiciones dramáticas, con los combates terrestres en las islas Malvinas, cuando faltan 72 horas para que se produzca la rendición del general Menéndez. Karol Wojtyla oficia misa en la Catedral y se reúne con la Junta Militar en la Casa Rosada. Por la tarde celebra una misa multitudinaria en Luján ante 700 mil personas. Al día siguiente, reúne a otros dos millones al pie del Monumento de los Españoles. Ese 12 de junio se despide del dictador Leopoldo Galtieri y regresa a Roma.

1983. Piazzolla se presenta en el Colón

Astor Piazzolla toca en el Teatro Colón en un concierto íntegramente dedicado a su obra. El bandoneonista y compositor se presenta junto a varios de sus músicos en formato de noneto y con la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Pedro Ignacio Calderón. El concierto marca el momento de legitimación de Piazzolla en el ambiente de la música académica en la Argentina.

1984. Muere Enrico Berlinguer

Enrico Berlinguer, líder del Partido Comunista Italiano desde 1972, fallece a los 62 años por una hemorragia cerebral. El 7 de junio hablaba en un acto político en Padova cuando debió retirarse de imprevisto y ser hospitalizado. Su agonía y muerte conmueven a toda Italia y tiene un multitudinario funeral público, con la presencia del presidente de la República, el socialista Sandro Pertini. Berlinguer fue una de las caras del llamado “eurocomunismo”, el movimiento de partidos comunistas de Europa Occidental autónomo de las directivas de la URSS. De hecho, rompió con Moscú, criticó la invasión soviética de Afganistán y la intervención en Polonia. Planteó el llamado “compromiso histórico”: el acercamiento del comunismo italiano a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista para garantizar la estabilidad del sistema democrático, algo que rechazaron tanto la URSS como Estados Unidos.

2005. Adiós a Juan José Saer

A los 67 años muere Juan José Saer en París. Uno de los más grandes escritores argentinos, había nacido en Serodino, Santa Fe, en 1937. En los 60 aparecieron los cuentos de En la zona y Palo y hueso, al tiempo que escribía sus dos primeras novelas: Responso y La vuelta completa. Se radicó en Francia en 1968, donde trabajó como profesor en la Universidad de Rennes. Allí escribió los títulos principales de su obra: Cicatrices, El limonero real, Nada nadie nunca, El entenado, Glosa, La ocasión (por la cual obtuvo el Premio Nadal), Lo imborrable, La pesquisa, Las nubes. También publicó los libros de cuentos Unidad de lugar, La mayor y Lugar; así como los ensayos reunidos en El río sin orillas, El concepto de ficción, La narración-objeto y Trabajos. Su obra poética está reunida en El arte de narrar. Pocos meses después de su muerte apareció la novela póstuma La grande.

2015. Muere Ornette Coleman

Fallece uno de los principales músicos de vanguardia en el jazz: Ornette Coleman. Tenía 85 años. El saxofonista llamó la atención con su cuarteto a fines de los 50, acompañado por el trompetista Don Cherry, y sin piano. Coleman planteó los lineamientos del free jazz en su disco The Shape of Jazz to Come, editado en 1959. En los 70 formó el grupo Prime Time, con un sonido free funk.

Además, es el Día del Vecino en la Ciudad de Buenos Aires, por el aniversario de la segunda fundación.