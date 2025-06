Desde Barcelona

UNO Primero hay que borrarse gastando goma y recién después es posible corregirse sacando punta. Y en este sentido Rodríguez --en estos días en que social y socialistamente con el PSOE a punto de psé a tantos les dan tantas ganas de borrarse-- siempre se acuerda de la preciosa edición/objeto de The Original of Laura. La novela inconclusa (más bien las fichas sueltas) en la que trabajaba Vladimir Nabokov antes de concluir él. Nabokov, sí, como el gran escritor de lo corregible y la enmienda y lo metamorfoseable y en la que el neurólogo Philip Wild jugueteaba con la idea de borrarse a sí mismo, miembro a miembro, de los pies a la cabeza. La duda, claro, era sí luego Wild tenía planeado corregirse: ser otro. Nabokov había ordenado que quemasen todo manuscrito porque "sólo las nulidades ambiciosas y los mediocres cordiales exhiben sus borradores. Es como hacer circular muestras de la propia saliva".

Pero su hijo escupió sobre su última voluntad.

DOS Pues sí y por ahí anda (cada vez más invocado y aplicable a la figura de grandes políticos, no por grandeza sino por espacio que ocupan y acaso alentados por el constantemente impune mal ejemplo del Trump de siempre y por las recientes revelaciones en cuanto a las incapaces capacidades del postrero y aún así candidateado Biden, y sumarle a eso el contenido Marca España de electrizantes grabaciones de enchufados/electrocutados a las/los que se querría tanto borrar) ese dicho que dice eso de "Donde dije digo digo Diego". El gran mantra del desdicho y la desdicha para uso de estadistas en mal estado pero en perfectas condiciones para lo incondicional en el sentido de creerse no estar sujetos a restricción/corrección alguna. El no importa lo que dije hace cinco minutos porque lo que importa es lo que digo ahora o, mejor, dentro de cinco minutos. Sí: la incorrección política de los políticos incorregibles y el récord del for the record alterable que, se sabe o no, entendieron mal o no entendieron bien porque todo eso de mordidas putañeras lo leyeron/vieron/oyeron fuera o no de ese "fuera de contexto" que no suele ser otra cosa que el dentro de redes sociales y derivados.

Y en ese viene pensando Rodríguez a partir de varias cosas a las que se expuso o no últimamente en busca de corrección para, por supuesto, no encontrarla y encontrar incorrección.

TRES Y, sí, Rodríguez dijo alguna vez que ya no volvería a caer en las garras de los universos Marvel/DC/Star Wars en pantalla grande. Pero resulta que ahora no deja de leer que --luego de múltiples fracasos-- no está nada mal esa de Thunderbolts. Y saliendo de ver la ¿nuevúltima? Mission: Impossible se pregunta si sí, si es el momento de decir un diegazo. Y parece que en Thunderbolts --borrar y corregir-- la cosa va de depresión post-Avengers de los súper-héroes de segunda clase que quedaron por ahí con muy pocas ganas de defender un mundo que añora a los paladines top. Así, una disfuncionalidad cómic similar a la de los espías losers de Slow Horses con --Rodríguez lee en The New Yorker-- mucha mala salud mental y depresiones surtidas y un inesperado toque Spike Jonze/Charlie Kaufman exteriorizando la vida interior y hasta no rompiendo pero sí martilleando una cuarta pared para casi preguntarle al espectador más o menos adulto si no se siente un poco avergonzado ahí, en la oscuridad, malgastando dinero y tiempo (pre)ocupándose por las idas y vueltas de un puñado de hombres y mujeres con poderes poco súper. Y, sí, ninguno puede volar.

CUATRO Tom Cruise tampoco. Pero no le hace falta porque salta y trepa y nada y corre. Mucho. Rodríguez --que finalmente pasó de Thunderbolts-- no puede dejar de pensar en Mission: Impossible / The Final Reckoning y en su creador/promotor y en las cosas a las que se expone por amor a su arte que no es otra cosa que (para terror de los especialistas que lo acompañan o no en secuencias de alto riesgo que Cruise insiste en hacer él mismo) ponerse no a prueba sino probar que nadie salvo él puede hacer esas pruebas. ¿Por qué? Quién sabe... ¿Pulsión suicida que arrastra desde la infancia? ¿Rito secreto cientológico que lo llevará a alcanzar la Octava Dinámica y así sentarse a la derecha de Xenu Padre? ¿Ganas de poner nerviosos a sus seres más o menos queridos? ¿Guiño/homenaje a un Pedro Sánchez casi suspendido en caída libre? Una cosa parece más o menos segura: Cruise --cansado de nunca ser considerado actor serio luego de haberse plantado más o menos quieto frente a cámaras de directores de prestigio-- ha corregido y autoproducido y fijado su rumbo. Y abrazado fuerte su destino de action hero. Y se ha propuesto ser el más action e hero de todos los tiempos. El --como definió alguien-- Daniel Day-Lewis de los action heroes. Así, la nueva de Ethan Hunt no es un ego-trip sino un cruise-around-the-world trip mesiánico con el protagonista como omnipotente nación de un solo hombre a punto de Neo en Matrix o de Paul en Dune. El Elegido a elegir. ¿Habrá o no más Hunt? De ser así, llegado a este punto final deviniendo en seguido, Rodríguez recomienda a Cruise la lectura de las divertidas/demenciales novelas de Terry Hayes quien, con Soy Pilgrim, probó que podía conciliar los diálogos/símiles irónicos del Marlowe de Chandler con la ultra-action del Bourne de Ludlum y, con El año de la langosta, propuso otro mega-thriller conspiranoide-internacional con audaz twist muy Philip K. Dick irritando a puristas del género. Mientras tanto y hasta entonces, se ha anunciado que lo próximo de Cruise será algo del intenso Alejandro Gómez Iñárritu (quien después de todo le consiguió ese Oscar a DiCaprio). Y se rumorea que podría llegar a ser el nuevo Tony Stark/Iron Man en una suerte de inevitable reboot y corrección de la saga Avengers. De ser/vaya a ser así, otra corrección más, Rodríguez espera que su hijo lo llame y lo invite y lo lleve a verla, ¿sí?

CINCO El borrado y corrección de Tom Cruise de sí mismo, en cualquier caso, no son nada comparados a la proeza casi doméstica pero igualmente arriesgada que llevó a cabo el actor under à la John Waters y nunca/casi aceptado como miembro de Saturday Night Live e hiper-controlador Paul Reubens. Alguien que en los años '80s tachó a su persona para asumir la del adorable e infantiloide personaje Pee-wee Herman que lo llevó al mega-estrellato (vía la rareza de ser un performance artist enclavado en la cultura popular, a su manera un action hero en lo suyo), triunfar como conductor-freak de programa infantil que celebraba toda diferencia, para luego caer desde lo más alto al ser arrestado por masturbatoria exposición indecente en un cine porno-gay de Florida. De todo eso trata el formidable documental de Matt Wolff, Pee-wee as Himself, recién estrenado en la HBO. La vida y la obra de un agente ultra-secreto y súper-heroico de sí mismo recordando y cuestionando su propio mito en los últimos tramos de un cáncer terminal del que Wolff no sabía nada. Actitud que no era más que otro síntoma de su Método. Y es así como la persona desapareció tras el personaje y así es como Pee-wee tiene estrella en la Walk of Fame pero Reubens no. La suya --como la de los Thunderbolts y la de Ethan Hunt y la de más de un político que de pronto, desdibujado, descubre que le cambiaron/corrigieron el guion y qué ganas de borrarse bajo este incorregible cielo surcado de misiles-- es, piensa Rodríguez, la más ardiente y transparentemente triste de las historias felices o la más pálida y fogosa y feliz de las historias tristes.

Corregir a --mala o buena-- voluntad.