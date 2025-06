Desde Barcelona

UNO "A falta de encuadernado, cuadernístico", se dice y piensa de sí mismo Rodríguez. Y busca en el bolsillo izquierdo de su camisa ese pequeño cuadernito (libreta marca Moleskine) y se pregunta si no debería anotar ahí esa frase. Sumarla a todas las frases ahí atadas --a todas esas oraciones sin acuso de recibo, a la acusación implícita de esas plegarias no respondidas-- queriendo creer en un Dios, en un aliento divino, que acaba de darles sentido y, milagro, las convierta a todas, armoniosas y armónicamente, en ese libro que sueña con escribir desde hace décadas. Ese libro oasis con el que --tan joven y con todo por delante-- se convencía de ya ser escritor porque alcanzaba a vislumbrarlo en esa vibrante distancia en la que lo que está lejos parece mucho más cerca y su solidez parece vibrar. Tantos años después, ese oasis es más espejismo que otra cosa; y lo único que tiene para calmar su sed es la cantimplora de papel y tinta de ese pequeño cuaderno donde ahora, sí, anota eso de a falta de encuadernado, cuadernístico.

DOS Y a Rodríguez se le ocurrió eso (más efímera ingenialidad que permanente genialidad, seamos sinceros) porque, en su librería mejor amiga, acaba de descubrir el pequeño libro titulado Cuadernística de Cristóbal Polo (editado exquisitamente en la colección Cahiers dentro del más que exquisito catálogo de la editorial WunderKammer) y que funciona como cuaderno de cuadernos. Como una apología de la idea portátil y del largo aliento del suspiro cuasi-telegráfico (por favor, no confundir con los eructos en red social y sí reconocer al silbido de la malla singular cuando no misantrópicamente bien acompañada). Como robustecedor dietario. Como una caprichosa pero tan bien educada enciclopedia de la inspiración súbita y personal cuya misión --apenas secreta y más allá de ser un rito tan privado-- es la de ayudar a respirar más y mejor a todos los que pasan por allí. Como recepción de mensajes desde el imposible Más Allá (muchos suelen ser póstumos) ocupándose desde el más Más Aquí posible. Polo --ya desde el título-- eleva asunto a ciencia exacta que, enseguida y como corresponde, muta a disciplina poética. Polo (y cómo le envidia Rodríguez no sólo la idea de/para este libro sino, además, lo descubridor de su nombre y lo señero de su apellido) zarpa en busca de su Norte y Sur y enseguida convence con que el cuaderno no es, apenas, los márgenes/orillas de un oceánico texto por sacar a flote sino, por lo contrario, su cuaderno de bitácora y brújula para perderse y encontrarse: una botella mensajera y un manual de instrucciones desarmadas para armar los modelos por venir o por vivir. Porque el cuaderno nunca es ficción, tampoco es no-ficción: el cuaderno es real, es la realidad. Y Polo advierte: "La cuadernística, para qué engañarse, es difícil de justificar como forma de comunicación. Así que la primera regla del cuadernista es: No tratarás de justificarte. Fin del manifiesto".

TRES Y para empezar: el multimediático Polo viene y va de la poesía. Y se nota en cada una de sus anotaciones. Y lo suyo no se limita a una simple enumeración/acumulación de gestos cuadernísticos (y por su inmenso librito desfilan las íntimas enormidades de Emily Dickinson, Robert Walser, Ludwig Höhl, Yoshida Kenkō, Isaac Newton, Peter Handke, Josep Pla, Pascal, Philippe Lejeune, Franz Kafka, Louis XVI, J. M. W. Turner, Jonas Mekas, Tove Jansson, André Gide, Georg Christoph Lichtenberg, Henri Frédéric Amiel, Paul Valéry, Witold Gombrowicz, Jean-Jacques Rousseau, Virginia Woolf, y siguen las firmas... y, por supuesto, no están todos; y Rodríguez quisiera haberse reencontrado con sus cuadernistas cum laude Henry James y Francis Scott Fitzgerald y Bruce Chatwin y John Cheever y Vladimir Nabokov y Paul Auster; pero es justo y necesario que cada uno tenga sus propios cuadernistas de cabecera) sino que, a partir de la invitación a tantos y tantos, acaba consiguiendo una, nunca mejor dicho, poética. Una trama de tramas que incluyen la descripción del paisaje en el que Polo ha ensamblado las partes de este todo que es Cuadernística ("Estos apuntes sobre cuadernística fueron escritos en diferentes cuadernos, épocas y lugares, y recopilados junto con sus notas en un solo cuaderno en enero de 2022 en el taller de la vieja Sinagoga de Vilnius", apunta en la última página) así como flexiones propias a partir de las reflexiones ajenas y, gran idea, la fugaz recurrencia-imagen de la cuasi-beatrice-dantesca chica del chubasquero azul turquesa.

Aquí viene...

CUATRO ...y algunas cosas suyas que ha cuaderneado Cristóbal Polo en su Cuadernística y que (en tiempos de tanto toxic-tweet y ensordecedor-audio y disco duro en ablande y más Big Kaboom que Bang; todo sonando tan anticipatoriamente amenazante como esa música de tiburón estrenado hace medio siglo) ahora transcribe Rodríguez en su cuaderno:

"El cuaderno tiene su razón de ser en lo fragmentario y aparentemente inconexo. Pero no persigue otra cosa que crear un mundo".

"Para el cuadernista, cada uno de sus cuadernos es un mundo, pero todos sus cuadernos forman un solo mundo".

"¿Para quién escribe el cuadernista? No exactamente para sí mismo, no exactamente para nadie. ¿Se siente leído mientras escribe para sí y para nadie o se siente esperado, desde muy lejos, por el último lector de la tierra? No vamos a responder a eso, aunque pudiéramos".

"Pero si no se abandona el cuaderno, la muerte actuará de oficio".

"Ya hemos dicho que un buen cuadernista es el que se queda dormido sobre su cuaderno. Pero aún mejor es el cuadernista que muere sobre su cuaderno".

"El cuadernista se aferra a su cuaderno como a la vida. Escribe porque sobrevive y cree que sobrevive porque escribe. En las últimas páginas de un cuaderno, escritura y muerte se miran y se rehúyen desde una distancia cada vez más corta, pujando por tener la última palabra".

"El cuaderno como limbo, como refugio, como caja negra, sótano, gabinete móvil o cabaña en la isla. Ejercitación sin fin y sin final".

CINCO Y Rodríguez piensa en aquellas primeras tabletas de cera y, a partir del siglo XI, en la difusión del papel. Y en las pizarras de mano. Y de pronto las portadas de cuero de burro. Y, en el siglo XIX, ya no la casi obligación de que fuesen borrables por cortesía de la pluma fuente. Y, a principios del XX, los blocks de notas legales y los sketchbooks artísticos y los diferentes tipos de encuadernación, cosida o con espiral. Y, hacia el fin del milenio, las laptops y e-notebooks de pantalla líquida y plasmática. Pero la libreta/cuaderno permanece.

Y Rodríguez no sale sin su libreta y no entra en esa otra vida que es el mundo de los sueños sin tenerla junto a su cama (mutando, por las noches, a espécimen del abundante subgénero onírico-cuadernístico, donde el significado se vuelve a menudo significante y borronea toda gracia, como el olvido de los mejores chistes). Y Rodríguez siempre se acuerda de esa anécdota de Paul McCartney ahumado de marihuana y anotando su iluminación definitiva de "Hay siete niveles" (y, por supuesto, no tener la menor idea de a lo que se refería pasado el efectista efecto). O de esa otra en la que Alfred Hitchcock se despierta en el medio de la noche convencido de que ha tenido la más grande idea jamás pensada y garrapateando algo en una libreta para, a la mañana siguiente, leer allí, apenas, un "Chico conoce chica".

Y Rodríguez se pregunta si esa chica a la que conoce ese chico lleva chubasquero azul.

Y se responde; pero no aquí y sí en su cuaderno.