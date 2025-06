La huella más contundente que el siglo XX le dejó a la escritura ha sido la del ascetismo como bandera. O sea, el estilo del siglo XX tiende a la forma compacta, a la palabra justa que soñaba Flaubert en el siglo XIX, pero ahora realizada con el pulso telegráfico que Carlos Argentino Daneri auguraba como parte de la realidad moderna en “El aleph”. Claro que, en ese cuento, Borges mostraba cómo el diagnóstico era cierto, pero la acción a tomar por parte del mediocre escritor imaginado era completamente errada: Daneri derivaba de las posibilidades de lo nuevo esos versos farragosos que querían incluir todo en sus límites. Lo que el telégrafo anunciaba, lo que el desarrollo de las telecomunicaciones auguraba, no era que ahora todo podía ser dicho, sino que había que decir menos, pues el objetivo no era representar la totalidad de la realidad en una obra, en un poema, en aquello que todavía funcionaba como una artesanía en un mundo que se iba olvidando de ese modelo de producción. No, por el contrario, lo que correspondía hacer era decir menos para, en esa reducción, hallar los resortes vitales que mueven toda expresión.

La búsqueda de la vida comienza a ser un problema concreto a partir de las vanguardias históricas, y la manera de reencontrarse con aquello que el mundo tecnificado iba borrando o resquebrajando tenía que ser por vía de la consciente restricción en la escritura. Así piensa la crítica contemporánea, al menos, la escritura de Joyce, de Woolf, pero, sobre todo, de Kafka. Alguien que canta en la habitación de al lado, un libro que recoge prólogos, artículos y entrevistas producidas en el primer cuarto del siglo XXI por parte de Alan Pauls, es una revisión de estos movimientos de forma, de experimentación literaria y hasta de fracaso programático en diversas obras de amigos (Guebel, Chejfec) y autores de referencia (Kafka, Borges), de argentinos inevitables (Aira, Saer, Mansilla, Fogwill, Lamborghini), pero también de guías en el camino de la formación y la crítica (Ludmer, María Moreno). En definitiva, un libro de lector empecinado que termina transformando a ciertas obras en parte consustancial de su propia biografía. O sea, de su vida.

“Todo tiende a lo inespecífico, no sólo la literatura”, señala Pauls, autor de novelas como El pasado o la Trilogía de época, pero también de largos ensayos monográficos como El factor Borges. “Pero no porque la literatura o el arte se hayan fundido con la vida, como querían las vanguardias”, continúa. “Es porque el mundo, el mundo digital, quiere ‘contenidos’, lo inespecífico por excelencia, contenidos que es preciso generar, gerenciar, hacer circular, traducir, adaptar, reciclar, etc. Mucha de la gente que hace diez años escribía ahora ‘hace contenidos’, lo que significa que pueden desentenderse de la sintaxis, la puntuación, la construcción de la frase, la narración, el punto de vista, etc. Dicho esto, amenazada como está también por la voracidad de los contenidos, la literatura sigue siendo un hueso más duro de roer que otros. Es cierto que funciona como un objeto cultural más y que los viejos privilegios que ostentaba ya no tienen el peso que tenían, pero todavía plantea problemas de espesor, densidad y concentración difíciles de sortear con un clic del pulgar, y la lengua sigue siendo demasiado material para dejarse reducir fácilmente. Yo no concibo leer (hacer crítica) sin prestar atención a estas cuestiones, y el hecho de que la dimensión formal de la literatura o el arte esté en mutación o agonizando redobla esa exigencia, no la vuelve irrelevante”.

EL OTRO Y SUS VOCES

Pese al lugar común, banal, un lector se rodea siempre de la voz de los otros y con eso va componiendo una melodía propia. El lugar de la voz ajena ya podía encontrarse en las primeras formulaciones de lector especializado (eufemismo de “crítico”) de Pauls en una revista que contó solo con dos números, Lecturas críticas, (el primero, fechado en 1980, el segundo en 1984, ambos disponibles en la página de AHIRA). En un artículo llamado “Tres aproximaciones al concepto de parodia”, señala que “El rechazo paródico es subversión de lo instituido. La literatura moderna será transgresora o no será”: Alan está pensando, con Bajtín, Kristeva y los formalistas rusos, cuál es el funcionamiento específico (término que aparece cuantiosamente en esas páginas) de lo paródico como motor del cambio literario. Pero también como su lugar descentrado: la parodia es repetición de la voz del otro en un tono diferente, que tiende a la risa, a la burla.

Del Pauls de 1980 al Pauls de 2025 hay un cambio de la atención, de lo específico a lo inespecífico, pero se mantiene el mismo tipo de preocupación: la necesidad de pensar a partir del detalle, de lo mínimo, el funcionamiento de lo literario y su tendencia al cambio, que puede ser nombrado como transgresión, pero también como experimentación, o sea, como un tipo de experiencia. Los puntos de atención y el léxico pueden mudar, pero no las mañas lectoras. “Leer para mí es una práctica del detalle, fetichista y diabólica”, subraya Alan. “En eso sigo a Adorno y a Giovanni Morelli, que en el siglo XIX decía que la prueba de autoría de un cuadro no está en los rostros, cuerpos o fondos sino en nimiedades como las uñas de las manos o los lóbulos de las orejas. Se trata de ir componiendo series con esos restos que uno va encontrando, rastrear ecos y armar cadenas de resonancias que en algún momento, a menudo al escribir, no antes, dibujan algún tipo de lógica o de mapa. Esos detalles son textuales, por supuesto, pero también pueden ser biográficos, contextuales, históricos, y en ese sentido no hago diferencias ni me importa mucho establecer mediaciones: todo conecta con todo, en todas las direcciones”.

Alguien que canta en la habitación de al lado es un libro susurrado: hay, de algún modo, un tono que recuerda a la recopilación de artículos de Roland Barthes, El susurro del lenguaje, sobre todo, por la manera en la que va saltando de lectura en lectura, de hipótesis en hipótesis, rearmando producciones de años y momentos diferentes en función de series que se van construyendo. Es inevitable encontrarse con el estilo de Alan Pauls, cautivador, preciso, lleno de ese ingenio del lector inocente que encuentra siempre algo nuevo, pero sumado a la bondad del erudito, que introduce libros o problemas de manera casual, ligera, respondiendo más a la música del estilo antes que a la burocracia de la nota al pie. Pone a los ausentes en el mismo lugar que los presentes, haciendo de la muerte un motivo de fondo apenas audible. De ahí esos dos grandes momentos del libro: una serie de poemas firmados junto a Sergio Chejfec y un artículo sobre Rosario Bléfari. “Los poemitas ‘con’ Sergio Chejfec que incluyo en el libro los escribí con unos hilos de whatsapp que encontré en mi teléfono después de su muerte”, aclara Pauls en relación a estas dos entradas de este diario de lector que también es este libro. “No hay una sola palabra mía; son todas de él, inconfundiblemente, editadas por mí y por el deseo que siempre tuve, me di cuenta, de escribir algo a cuatro manos con él, algo que nunca tuve el coraje de confesarle. También está el texto sobre Rosario, escrito para Página/12 días después de su muerte, el cual me salió como un chorro mediúmnico. Casi no tuve que pensarlo. Es uno de los textos más emocionales que haya escrito”.

En definitiva, esa centralidad del modo de escribir y de la marca personal permite hablar de una preocupación moderna en temáticas que podrían considerarse posmodernas: Alan parecería estar siempre haciendo equilibrio entre las búsquedas de las escrituras de comienzos del siglo XX frente a la sensibilidad de nuestro mundo contemporáneo, errática, difusa, impulsiva, pero no por eso menos atendible. Pauls no es melancólico, para nada: hace la operación contraria, transforma todos los problemas sobre los que fija la mirada en problemas de ahora, no atemporales, sino propios del presente, viejos o “futuros”, replicando la misma operación que vemos en los autores invocados. “Un libro de ensayos sobre literatura es un libro de conversaciones, no importa que en el caso de Virginia Woolf me haya dedicado a un libro de una autora muerta publicado hace un siglo, en el de Aira nos hayamos escrito mails a lo largo de unas semanas o en el de Luis Chitarroni lo haya entrevistado con grabador en un bar del microcentro que nos gustaba mucho a los dos”, concluye Pauls. “Que algunos de esos interlocutores ya no estén en este mundo no los hace menos íntimos ni menos urgentes. Los tengo a todos cantando en la habitación de al lado, en horarios y registros que no siempre son previsibles, y todo sería horriblemente pobre y desolador si no estuvieran ahí. Reuní estos ensayos en un libro porque me di cuenta de que mucho de lo que más me gustó escribir en estos últimos veinticinco años lo escribí sobre otros, leyendo y pensando a otros, forcejeando, tratando de entender, obsesionándome con otros. Estoy compuesto por ellos, incluso, o sobre todo, cuando lo que hacen está a años luz de lo que hago yo”.

>Fragmentos de Alguien que canta en la habitación de al lado

UNA LITERATURA MENOR

La cuestión crucial es que, considerados en sí mismos, los hechos y las cosas, en Mrs. Dalloway, no son nada. No quieren decir nada (que no sea lo que el consenso le dicta que digan). Habría que ver incluso si tiene algún sentido “considerarlos en sí mismo”. Como esas flores japonesas que fascinaban a Proust, que solo se expanden y florecen cuando se las sumerge en agua, hechos y cosas, para Woolf, solo existen, solo se vuelven reales, una vez pescados, asimilados, incorporados a otro elemento: la tela de araña de una visión, una consciencia, un mundo. Woolf, como sabemos, es perspectivista. En Mrs. Dalloway hay un narrador-ventrílocuo consumado, capaz de cambiar de lengua como de plano (en el sentido cinematográfico de la palabra), y la novela toda se postula como un lugar común, espacio donde coexisten, alternan y se rozan miradas múltiples y heterogéneas: los puntos de vista de Clarissa, Septimus, Peter Walsh o Elizabeth, los personajes principales, pero también los de esas figuras subrepticias que irrumpen en la novela con impunidad, miran algo con sus ojos, como solo sus ojos pueden verlo, y se esfuman como fantasmas.

Escribir, para Woolf, es prestar atención a esos lenguajes secretos, a menudo inaudibles, que solo pueden escucharse en puntas de pie y con los zapatos en la mano: voz del snobismo, de la sinrazón, de la ropa, del mundo vegetal. Escuchar y hacer escuchar los extraños entrecruzamientos en los que esas músicas entran, tan sigilosos que a veces ni siquiera los advierten quienes las entonan.

Es en este punto donde el dilema palabras/mundo deja de ser pertinente. Ese y todos los dilemas derivados ante los cuales la literatura de Woolf también debió comparecer alguna vez: personal/político, subjetivo/social, género/clase, etc. Porque el lenguaje no es lo que se opone a las cosas; es lo que compone a las cosas. Solo que él mismo, en tanto lenguaje, goza de una compasión particular, que no es visible ni consistente sino inestable y microscópico: molecular. Woolf y su literatura atómica: “Lo que quise hacer ahora”, escribe en sus Diarios, “es saturar cada átomo”.

Fragmento de “El hilo tenue de la ficción”.

DEFENSA DEL ARTESANO

Héctor Libertella -aprendamos de una vez- es el que no llora. Muchas de las fuerzas que hoy imponen su lógica monóglota (mercado, publicidad, industria del entretenimiento, etc.) aparecen ya en los pasos de comedia setentistas con que el fantasma da cuenta de sus raids por el mundo Campari (en la campaña que concibe Libertella, fiel al “diseño del ausente”, el producto “es casi invisible” y tiende “al desvanecimiento”). el mundo Toro (donde se da el lujo de citar a Borges) o el mundo Marlboro (donde sugiere un juego de palabras -low tar y Lothar, el asistente del mago Mandrake- y fracasa con jovial estrépito). Ya la industria del libro prepara el delirio de su producción en masa actual en el monstruo pionero de la editorial de la UNAM, que Libertella coordina durante dos años con la misión -“delirio de grandeza azteca”- de sacar setecientas primeras ediciones por año, proporcionar doscientas veinte colecciones para sesenta y tres facultades e institutos (¡casi tres libros por día!) y lidiar con medio centenar de proveedores externos. Libertella pone a punto su autobiografía en estos tiempos, cuando las toneladas de cartón promocional se invierten en Marcos Aguinis, es el que no llora. Nadie ha pensado ni escrito tanto sobre el mercado como él. Nadie lo alucinó como lo alucina en las páginas de La arquitectura del fantasma.

Y este es el otro sentido en el que podemos entender la palabra “fantasma”: la escena imaginaria, la ficción en la que Libertella da vuelta el mercado. ¿Cómo? Por el exceso y la singularidad. El goce que Libertella experimenta cuando cuantifica la psicosis productiva de la UNAM es el mismo que lo estremece cuando alucina para su literatura un público de “lectores puros”, vírgenes de libros y de sentido, que pueden ser niños (los amigos de infancia de Libertella, que tocaron sus primeras novelas “con temor y desconfianza” y las leyeron “como objetos gráficos, ópticos”) pero son insuperables, perfectos, cuando encarnan en monos, “un mercado potencial de mil doscientos millones de lectores, que son los mil doscientos millones de monos de la selva del Amazonas colgados de la rama con mis libros en la mano”). Libros, clones de cartón, lectores-monos, concursos literarios: todo en la autobiografía de Libertella es arrastrado por el delirio de la cantidad -como si el mercado, inyectado con una sobredosis de mercado, enloqueciera, según un procedimiento que César Aira conoce muy bien-, pero el delirio de cantidad solo implosiona y se estetiza en ese instante crucial, mandarín, en el que el fantasma lo obliga a elegir, sacrificarse, reducirse a uno, un solo ejemplar, único, rarísimo, insustituible, que de golpe empuja lo industrial hacia el arcaísmo del cuerpo a cuerpo, la manualidad, todo un delirio de artesanía.

Fragmento de “Incorregible”.

EROS TEÓRICO

Hasta hace algunos días no creía ser el candidato más idóneo para contestar la pregunta por “el libro de mi vida”. No tengo fanatismos literarios (tengo “gustos”, pero como todos los gustos, los míos son inconstantes, víctimas de revisiones avergonzadas, y se desactualizan todo el tiempo, como si siempre fueran los gustos de otro), cualquier encuesta excede mi velocidad de réplica, y la más mínima obligación de elegir una cosa -ese mero singular- basta para paralizarme por completo. Lo raro, dado este repertorio de taras, es que apenas pensé en “el libro de mi vida”, un libro, solo uno, y enseguida, inmediatamente, como si estuviera guardado en la memoria bajo ese rótulo, respondió el llamado. Ese libro es el Roland Barthes por Roland Barthes (1975). El libro de mi vida era el libro de la vida de otro.

Lo leí por primera vez cuando apareció, hace casi un cuarto de siglo, en una colección francesa llamada Escritores de Siempre, y que por alguna misteriosa razón tenía fama de reunir textos autobiográficos. La fama era infundada. Ni Apollinaire, ni Chateaubriand, ni Beckett, ni Shakespeare, ni ninguna de las muchas celebridades que figuraban en ella escribían sobre sí mismos. En realidad, Rodríguez Monegal escribía sobre Borges, Jean Paris sobre Joyce, y así sucesivamente, solo que los ímpetus de esas glosas ajenas aparecían atenuados por una infatigable compulsión de citar. Barthes, que escribió el tomo dedicado a Roland Barthes, fue el primero y el único que volvió literal la consigna imaginaria de la colección: “los escritores por sí mismos”. Pero Barthes tomaba sus precauciones. En la retiración de la tapa del libro, sobre un fondo negro, su letra manuscrita declaraba: “Todo esto debe ser considerado como dicho por un personaje de novela”.

Esta declaración tuvo para mí un efecto hipnótico. (Un efecto muy parecido, creo, al que poco antes me había producido el que sin dudas es “el ensayo de mi vida”: Arlt, yo mismo, el deslumbrante texto de Oscar Masotta incluido en Conciencia y estructura). Pero ¿cómo ese yo tomado con pinzas podía ser tan irresistible? ¿Cómo era posible seducir con una precaución? Yo tenía 16 años. Las “vidas” de los escritores -incluso las de mis escritores favoritos- me dejaban totalmente indiferente, y las biografías me parecían tan indignas como las columnas de chismes de la farándula. Pero Barthes, en la huella de Masotta, transformaba esas indignidades en una materia radioactiva. “Todo esto debe ser considerado” era algo más que una prudencia: era un principio a la vez teórico y erótico. Bastaba leer un par de páginas del Roland Barthes por Roland Barthes para descubrir hasta qué punto teórico es el anagrama perfecto de erótico.

Desde entonces, ese librito portátil se convirtió en mi biblia, mi pequeña biblia voluptuosa. Tenía la impresión de que ahí, en esas páginas caprichosas, fragmentarias, llenas de agujeros, estaba todo: no todo lo que merecía ser pensado, sin dudas, sino más bien todas las maneras posibles de pensar cualquier cosa. La “vida” en primer lugar, por supuesto. Si Roland Barthes por Roland Barthes es el libro de mi vida, es porque siempre lo leí como mi autobiografía. Mi autobiografía escrita por otro.

Fragmento de “El libro de mi vida” .