Dar vuelta las palabras para mirarles el reverso --dicho con todo respeto, pudoroso lector-- puede llevarlo a usted a una escalada arqueológica --o sería más exacto decir desescalada-- que les desentrañaría lejanos orígenes, descubriría las lenguas antiguas y premonitorias que las sustentaron y los significados insospechados que les daban nuestros antepasados en sus actos de comunicación cotidiana.

Sin ir demasiado hacia atrás en los tiempos de la filología, cuando yo empecé a aprender inglés, hace decenas de años, el adjetivo gay, que provenía del francés y caracterizaba a un alguien feliz, alegre o pícaro, no sé en qué momento, un soplo llegado desde California le trasmutó el sentido y el tal halo de alegría pasó a nombrar a la persona homosexual que la disfrutaba; un micro dejó de ser la cosa mikrós, que para los griegos clásicos aludía a un algo chiquirritito, para convertirse en un ómnibus de dos pisos apabullantes que puede transportar cuarenta o sesenta pasajeros, y el tinte lívido, que en el siglo XVI describía algo de un azul negruzco, abarca en nuestra modernidad un campo semántico de cierta inestabilidad, que va desde la blanca palidez enfermiza y súbita al azul plomizo, al violeta o al morado, en cualquier descuido creativo de nuestros actos comunicativos.

Y así, kinikós, algo así como perruno, palabra que los griegos clásicos aplicaron a tipos como Diógenes de Sinope hace más o menos veinticuatro siglos, ha eternizado al perro --animalito de dios-- en la historia, por dar nombre, no sé si caracterizar, el pensamiento de los cínicos.

Diógenes ha sido el representante más notorio de la incisiva filosofía de los cínicos. Fue desterrado de Sinope, su ciudad natal, porque había colaborado con su padre en la falsificación de monedas. Algunos sospechan, para salvaguardar sus sostenes morales, que lo hicieran por motivos políticos --quizá para invertir cripto-dracmas en el desarrollo de las pequeñas pymes de Capadocia-- y no por afán de estafadores, en un momento de tensiones que enfrentaban, en aquella multipolaridad antigua, a los pro griegos con los pro persas. Diógenes se estableció, entonces, en Atenas y orientó su vida tras las enseñanzas de un discípulo de Sócrates llamado Antístenes.

Los cínicos fueron los más antiguos antisistema de Occidente. Diógenes no dejó nada escrito porque nunca le interesó ser un teórico, pero se sabe de sus dichos por lo que cuenta su tocayo, Diógenes Laercio. Los cínicos practicaban su pensamiento directamente en su estilo de vida. Buscaban lo bueno, lo justo y, por qué no, lo bello, de la excelencia ética, de la virtud, tal como la había enseñado Sócrates. La areté verdadera estaba en una vida acorde con la naturaleza, que prescindiera de las ataduras a los bienes materiales porque despreciaban los valores de una sociedad que consideraban hipócrita, abismada en su soberbia narcisista. Vivían en la frugalidad, en una austeridad extrema que los desconectara de las convenciones que había creado la comunidad humana, rebelándose contra las normas que regían el comportamiento social. La vida virtuosa consistía en retomar la existencia espontánea y despojada de los seres no humanos. Es así que Diógenes se andaba por Atenas con lo mínimo necesario, descalzo y pata sucia, con una manta, un zurrón, un cántaro y una escudilla por toda posesión. No necesitaba nada de la sociedad ni del Estado, lo que lo hacía valorarse independiente, libre y autosuficiente, casi como cualquier ciclista empleado en una plataforma que reparta pizzas a domicilio. No necesitaba hogar, ni ciudad, ni patria. Se dice que su único cobijo era una tinaja, a modo de casa mínima --tipo monoambiente de 15 metros cuadrados, ideal para la familia tipo del ciclista aludido-- tal como lo muestran tantas pinturas a lo largo de la historia del arte.

Quizá debido a esa, su forma de meditar la realidad humana, de conducirse con total desparpajo, sin vergüenzas físicas ni deudas de comportamiento social, en actitudes que iban de la desinhibición a la provocación llana y la masturbación pública, merodeando la ciudad como un perro callejero, o porque su maestro Antístenes reunía a sus seguidores en un gimnasio llamado el perro blanco es que, a los que adoptaron esa respuesta a su interpretación del mundo griego se los llamó kinikos, perruno, cínico en castellano.

La otra expresión externa de los cínicos fue el humor, la ironía, la mordacidad, el modo desconcertante del discurso --lo que la comunidad consideraría irrespeto-- para criticar la hipocresía de la cotidianidad de los ciudadanos.

--Pídeme lo que quieras --dicen que le ofreció Alejandro Magno, cuando quiso conocerlo, en lo que Diógenes habrá considerado una insultante exhibición de poder.

--Que te corras un poco, que me estás tapando el sol --le habría espetado Diógenes ante el asombro lógico del corrillo de curiosos que los rodeaba.

Andando los siglos, el cinismo fue cautamente reacomodando sus sentidos de manera que ya no definió a un rebelde social, sino al que interpela al prójimo con falsedad descarada o, directamente, a quien no siente ninguna vergüenza --o incluso se jacta-- de las contravenciones morales o sociales o ciudadanas que comete.

Un presidente imperial, para ilustrarlo con un ejemplo, meticuloso lector, prepea aranceles de importación exorbitantes para refocilarse con los besos en el culo con que, de acuerdo con sus propias palabras, lo adularían los afectados, según entiende la grosera capacidad de raciocinio de su chifladura sin diplomacias, a la queja negociadora; la dirigencia de un pueblo resurgido del exterminio aprendió, de los resabios de su propio genocidio, a ejercer descaradamente la limpieza étnica en tierras que escrituró ante un dios fenecido, en una escribanía que tal vez no tenía totalmente en regla los papeles de la herencia que ofrecía; un fondo de inversiones como BlackRock, el más poderoso de las finanzas globales, acusa, sin ponerse colorado, a un seguro médico de reducir la rentabilidad de su inversión por malversar el dinero en curar demasiado prolijamente a los pacientes afiliados; y un presidente local reniega de los viejos meados e, interpretando a su manera la filosofía cínica de Diógenes, la emprende contra los valores humanos, los que se han venido entretejiendo en nuestro entramado social en los últimos trescientos años y que llamamos derechos: derecho a ir a la escuela, a que un médico nos cure o nos vacune, a disponer de una tinaja propia con baño, cocina y cloacas, a tener la pancita llena con lo indispensable para una vida sana, que todos encuentren un modo de trabajo que los satisfaga y por el que reciban una retribución suficientemente digna y que haya un tiempo para bailar, cantar, divertirse y crear bellezas artísticas que regocijen el espíritu...

Es que en estos tiempos de la transhumanidad, el retropensamiento va actualizando las convulsiones del pasado y lo recoloniza para retorcer sus esencias. El liberalismo neo maximiza las ganancias que los aspirantes a transhumanos van acaparando; el neofascismo atropella con mentiras y violencia a los pueblos que no quieren sucumbir, a los marginados, a los desterrados, a los migrantes, a los resistentes; el tecnofeudalismo invade los territorios neuronales y el neocinismo les abre, a los poderosos, el espacio para extender su brazo nazificado y nazificante, y despachurrar las dignidades y los altruismos con el desparpajo de una sonrisa desafiante y satisfecha.

Pero estese atento, resistente neolector. Neo Espartaco está vivo en cada uno de nosotros y estará asomando acucioso por el iris de nuestros ojos para ver tanta novedad de la historia y empeñarnos en las ideas y las acciones que pongan freno a esta Roma en decadencia.