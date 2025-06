A poco más de 150 kilómetros de La Plata, está Mercedes. La localidad reconocida por sus salames, hoy resultó el epicentro de un nuevo estallido libertario. Mauricio Pollacchi fue removido de la coordinación local de la Anses y reemplazado por Rafel Velásquez, dirigente con pasado kirchnerista. Las redes explotaron, hubo pase de facturas y un nuevo ejemplo de cómo le cuesta a La Libertad Avanza ordenar su tropa en la provincia de Buenos Aires y la contradicción a la hora de evaluar los antecedentes políticos de quienes se incorporan a las filas de Javier Milei.

“El único comentario que tengo para hacer es que me enteré cuando me llegó la notificación”, señala Pollacchi a Buenos Aires/12. El concejal de LLA fue reemplazado por Rafael Velásquez, dirigente que militó en el kirchnerismo bajo la tutela de Sebastián Pareja, presidente del partido libertario a nivel provincial. Y la reacción de Las Fuerzas del Cielo no se hizo esperar.

El ataque de las tropas tuiteras de Santiago Caputo llegó de la mano de El Trumpista, al frente de una de las cuentas de la red X que comulga con el espacio mileísta que integran, entre otros el diputado provincial Agustín Romo y el secretario de Culto de la Nación y referente quilmeño, Nahuel Sotelo.

“Sebastián Pareja y el Nene Vera sacaron a un libertario de la primera hora de ANSES en Mercedes (PBA) Mauricio Pollacchi (baja notificada el 03/06) y pusieron a un kukardo ex concejal rancio del Frente Para la Victoria; Rafael Velasquez, que en su foto de twitter está con Wado de Pedro y Zanini (alta informada el 10/06)”, publicó TraductorTeAma y acompañó el texto con imágenes de la baja de Pollacchi y la designación de su sucesor.

La mención a Ramón Vera, diputado provincial de LLA y coordinador del partido en la primera sección, no es azarosa. Los tuiteros de Caputo mantienen un encono con el dirigente que fue precandidato a intendente de Moreno por el Frente de Todos en 2019.

Incluso, el ataque a Vera en Mercedes tuvo un primer capítulo meses atrás cuando la concejala Silvia Di Leo fue apartada de la coordinación de la oficina de PAMI local. Según denunció la dirigenta en medios locales, la decisión la tomó Vera por su pertenencia a LFC y su intolerancia a manejos que consideró "mafiosos".

¿Cuándo pesa el antecedente y cuándo no?

Este tipo de acciones en redes sociales no es novedosa y rinde frutos para la tribu de Caputo. Semanas atrás, este diario contó que en Junín fue expulsado el coordinador de LLA a nivel local Alberto Pascual. Salió eyectado tras un embate por redes sociales de parte de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, y referente de Las Fuerzas del Cielo. Lo reemplazó Mauro Imperatori, originario del PRO y ex militante de Ricardo López Murphy.

En este caso, la denuncia pública provino de otra influencer y periodista de La Derecha Diario, Marina Biagetti, que aseguró ser expulsada del grupo de WhatsApp de LLA en Junín por su pertenencia al espacio de Caputo. La misma cuenta, TraductorTeAma, tomó cartas en el asunto y lo amplificó. Luego, Parisini marcó sentencia, como en su momento lo hizo con Julio Garro cuando perdió sus lugar en la cartera de Deportes y Turismo.

Pero lo que hubo en el caso de Mercedes fue un señalamiento pormenorizado del pasado kirchnerista de Velásquez. De todas maneras, esa condición no resulta equitativa en todos los ataques. En enero, el salto de la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, desde el PRO a LLA no desató la misma andanada de publicaciones. Resulta que, en 2011, la ex esposa de Javier Iguacel, férreo impulsor de la prisión para Cristina Kirchner por la causa Vialidad, no dudó en estampar su nombre en la lista de concejales local que llevó a CFK a la reelección con el 54 por ciento de los votos.

No hubo tuits al respecto. Lo que sí hubo en los últimos días fue otro hecho contradictorio en la identidad política de Astorino. Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la ex presidenta, la intendenta protagonizó un curioso hecho comunicacional. A pesar de que abandonó el macrismo, publicó exactamente el mismo texto que la ex gobernadora María Eugenia Vidal en sus redes sociales, un acto que fue advertido por al concejala de Unión por la Patria en Capitán Sarmiento, María Laura 'Pupi' Ferrá.

¿Cómo diseñar una estrategia potable?





Es claro que ningún partido está exento de reclutar dirigentes con amplios pergaminos en la política. Pero el espacio que lidera el Presidente nació con un mensaje antagónico. “Una Argentina distinta no es posible con los mismos de siempre”, repitió y repite Milei, aunque poco importó cuando incorporó, entre otros, a Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Daniel Scioli o acordó con los denominados radicales con peluca.

Por fuera de la centralidad mediática que lleva la persecución a Cristina Kirchner, en menos de un mes deben presentarse ante la Junta Electoral de la provincia las alianzas formales de cara a las elecciones legislativas. Diez días después, deben presentarse las listas. A partir del desdoblamiento que decretó Axel Kicillof, los libertarios aparentan tener más problemas que comodidades a la hora de resolver sus inconvenientes identitarios de cara a la competencia del 7 de septiembre.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de gobernador, lo señaló recientemente en un programa de stream. “La Libertad Avanza tiene muy poco peso territorial”, subrayó. A lo que agregó que “en elecciones desdobladas en secciones electorales y municipales no tiene buenos candidatos, y si se unifican lo hacen bajo una candidatura central”, en búsqueda de justificar la decisión de evitar que se voten en el mismo día candidatos provinciales y nacionales.

La calidad de los candidatos tendrá que evaluarse luego del paso por las urnas, pero el diseño de la estrategia pinta complejo cuando las partes que integran la misma fuerza política se insultan públicamente y exhiben una distancia metodológica profunda. A esta conflictividad, se adhiere la problemática del PRO.

Ahí resulta que el criterio está más unificado. Los representantes de LLA, en su enorme mayoría, plantaron bandera en no ceder espacios a macristas que buscan una pechera violeta. A pesar de la voluntad de Cristian Ritondo y Diego Santilli, el propio Pareja repitió en distintas ocasiones que las listas libertarias estarán encabezas por libertarios de primera línea. En Las Fuerzas del Cielo piensan igual.

Incluso, hubo otro cruce reciente en Dolores producto de esta discusión. La referente mileísta local Melina Suárez, integrante del team Caputo, mandó a al ex intendente Camilo Etchevarren a la fila luego de que el picante referente macrista le bajara el precio a ella y a su esposo, Jorge Domínguez, quien está al frente de la oficina de PAMI a nivel local.

El carnet violeta que no se exigió a Astorino y tampoco a Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero que también pasó del macrismo acérrimo a las huestes de Milei, sí resulta una carta que prima en el llano de los armados libertarios y siembra de conflictos los distritos.

El espacio de Milei no encuentra un mecanismo que permita aglutinar a sus ramificaciones dentro de la provincia para competir unificado.

Esta dispersión del oficialismo nacional implica un tope para cualquier negociación. Intendentes que coquetean con las estructuras violetas, tanto desde el macrismo como del radicalismo, tienen dificultades a la hora de unificar un interlocutor.

Más caos

Bahía Blanca resultó ser otro caso emblemático de esta problemática y, en los últimos días, sumó otro capítulo. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Lilia Lemoine llegó al municipio para participar de un acto de Las Fuerzas del Cielo y selló su incorporación a "las fuerzas pretorianas” de Milei tras su alejamiento de Pareja.

En el fondo, no sorprendió. En el plano bahiense, la polémica legisladora y maquilladora del Presidente no escatimó en críticas hacia Oscar Liberman, referente del titular del partido de LLA provincial, que padeció explosiones sistemáticas entre las filas libertarias locales desde diciembre de 2023.

Tal como contó este diario, el armado libertario en la ciudad cabecera de la sexta sección nació como una gran promesa que detonó apenas debutó en primera división. El conflicto entre Liberman y Marité Gonard balcanizó a la militancia bahiense y dinamitó la convivencia. La reciente incorporación oficial del bullrichismo local volvió a exhibir la inestabilidad del oficialismo nacional.

Estas fragmentaciones municipales de LLA tienen múltiples ejemplos y, en su mayoría, trascurrieron a lo largo del primer año de vida del espacio. Está el caso de Avellaneda, donde Zunilda Benítez dejó el bloque de dos concejales en medio de acusaciones a Arnaldo Díaz por pedir dinero para integrar una lista libertaria.

También se puede mencionar la ruptura en Tigre, donde Adriana La Magna armó un monobloque alineado con Unión Renovación y Fe, los libertarios dialoguistas de la Legislatura. O la de Marcelo Petehs y María Adela Casamayor en Olavarría tras diferenciarse de los métodos de Celeste Arouxet, armadora local y ex candidata a intendenta.

En Patagones y Tres Arroyos, por su parte, los bloques se partieron por diferencias que nacieron de la cercanía con el PRO. “De mano de la línea de Sebastián Pareja, lo que venía a significar una transformación se convirtió en un puente para que todos se reciclen”, dijo Gustavo Möller, edil tresarroyenses.

Así, los que son más karinistas que Karina Milei, los que responden a Pareja, los que reportan a Caputo o los que arriban con terminales menores, pujan por llevan la bandera del sello violeta. Lo seguro, como expuso Bianco, es que no emergen candidatos reconocidos a nivel seccional, y menos aún en el interior.

Valenzuela en la primera sección o la posibilidad de José Luis Espert esté al frente de la lista en la Tercera, asoman como las únicas figuras de peso, únicamente en el conurbano. Ni siquiera hay un nombre de jerarquía en la Octava, donde Carolina Píparo perdió terreno luego de ser la candidata a gobernadora hace dos años.

No hay que olvidar que cada sección tendrá una boleta de dos cuerpos el próximo 7 de septiembre. Por un lado, la nómina de concejales para renovar la mitad de los 135 Concejos Deliberantes. Por otro, la de diputados o senadores provinciales según le corresponda a cada una de las ocho secciones electorales. Resta ver cómo se organiza el partido de Milei mientras el peronismo define su futuro.