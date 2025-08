El expresidente boliviano Evo Morales se sumó este jueves a la petición del voto nulo en las elecciones generales del próximo 17 de agosto, como rechazo a la "derecha" y al Gobierno de Luis Arce que, según dijo, resultarán favorecidos en dicho proceso electoral.



"El voto nulo es una opción, democrática y legítima. Es la voz de un pueblo que rechaza una papeleta diseñada para favorecer a la derecha y al gobierno, con jueces y autoridades sometidas, que han traicionado la voluntad popular", escribió Morales (2006-2019) en X.



También señaló al Gobierno, al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, candidato a la Presidencia con Alianza Popular, y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de atacar a quienes "eligen el voto nulo antes de apoyar la restauración neoliberal".



Morales reiteró sus críticas contra el Ejecutivo de Arce, al que acusó por destruir la economía, dividir y secuestrar al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y proscribir a los partidos que intentaron registrar su candidatura.

"El gobierno de Arce destruyó la economía dividió y secuestró nuestro instrumento político con sentencias judiciales," señaló Morales. "Proscribió a las siglas que apoyaron nuestra candidatura y ahora, bajo un cerco mediático y político, pretende cuestionar a la gente que decide votar nulo. Todo esto lo hace para entregarle el país a la derecha a través de una elección con vicios de nulidad y sin verdadera legitimidad democrática."

El lunes, los seguidores del exmandatario inauguraron una casa de campaña para promover el voto nulo en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, y en la víspera abrieron otra en la ciudad de El Alto, y tienen previsto instalar al menos 30 de esos recintos.

Los afines a Morales tomaron esa decisión como reclamo ante la no participación del exgobernante en las elecciones quien no pudo inscribirse con ningún partido político y porque consideran que las ocho candidaturas que aún están en pie no los representan.

"Hoy vemos cómo el Gobierno, la derecha y Andrónico Rodríguez y el TSE atacan a los hermanos y hermanas que eligen el voto nulo antes que apoyar la restauración neoliberal," afirmó Morales. "¿Por qué les molesta tanto que el pueblo ejerza su derecho a decir “no” a este sistema amañado? El voto nulo es una opción, democrática y legítima."

"Antes toda la derecha, juntos para proscribir al Instrumento Político, mas grande de la historia del país, ahora todos contra el Voto NULO," agregó.



Morales tampoco puede ser candidato debido a una disposición constitucional que establece que la reelección en Bolivia "es por una única vez de forma continua" sin la posibilidad de un tercer mandato, el expresidente ya gobernó el país en tres ocasiones (2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019).



El oficialismo se presentará por primera vez dividido a una elección, con el MAS impulsa la candidatura del exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo; el titular del Senado buscará la Presidencia con Alianza Popular; y Morales que, fuera de la contienda, respalda el voto nulo.

El miércoles se confirmó que el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) de la alcaldesa de El Alto Eva Copa, con pasado oficialista, se retiró de la elección y todavía no se sabe a qué sector dará su apoyo.



Por su parte, el mandatario Luis Arce dijo que la promoción del voto nulo "responde a una ambición personal y egocéntrica" de Morales y, consideró, que eso favorecerá a la "derecha" y perjudicará a los candidatos del bloque popular.

Arce consideró que es "falso" el argumento de que "no hay candidatos que representen al movimiento indígena originario campesino" y que por esa razón, los sectores afines a Morales consideren de que es necesario votar nulo.



"Lo único que va a generar en la práctica esta acción será beneficiar con un mayor porcentaje de votos válidos a la derecha, en detrimento de los candidatos del campo popular", enfatizó Arce.



Asimismo, consideró que "se está orquestando un virtual acuerdo para favorecer a la derecha" con la promoción del voto nulo, por lo que hizo un llamado para que en los comicios que se celebrarán 20 días "el pueblo acuda a las urnas y vote por una opción que represente sus anhelos".

Rodríguez también expresó hace una semana que "votar nulo o blanco es votar por la derecha" y cuestionó que los llamados a la invalidación del sufragio se realicen "entre compañeros de la misma clase".



Las encuestas colocan en la preferencia electoral al empresario Samuel Doria Medina de la alianza Unidad y al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) de la alianza Libre, ambos alrededor del 20 %, mientras que Rodríguez ronda el 10 %, y Del Castillo se sitúa por debajo del 3 %. Los sondeos también muestran que los indecisos, el voto nulo y blanco están alrededor del 30 %.

Doria Medina dijo este viernes en una entrevista que cree que puede ganar en primera vuelta. "Veo que recién hay un interés de la gente, hay preguntas, hay una asistencia mayor a una serie de eventos y la población está empezando a tomar su decisión", señaló. "Varios sectores que no habían tomado una definición están empezando a tomarla y vamos a ver en las próximas semanas. Yo tengo incluso la esperanza de que se pueda resolver en primera vuelta", manifestó.