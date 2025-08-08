Gustavo Garzón vuelve al cine con el documental Buscando a Shakespeare, que cuenta la historia de una búsqueda. Garzón, actor, y Mariana Sagasti, directora e investigadora teatral, se proponen desentrañar cómo se interpreta actoralmente y quién es el verdadero autor detrás de una de las figuras más importantes de la literatura universal: William Shakespeare. La trama plantea dudas, abre cuestionamientos y, en el camino, encuentra más. El documental está estructurado en dos unidades: una histórica que se desarrolla en Londres y otra “teatrera” en Buenos Aires, ambas con una importante cantidad de testimonios, algunos no exentos de polémicas. Dirigido por Garzón y con guión de Sagasti y Víctor Cruz, el film se estrenó en el Cine Gaumont.

Entre los especialistas entrevistados en el documental figuran Mark Rylance, por diez años director artístico del Shakespeare's Globe, actor, ganador de un Oscar al actor de reparto por Puente de Espías, de Steven Spielberg; Emma Smith, catedrática especialista en W.Sh.; Chirs Laoutaris, profesor del Shakespeare Institute de la Universidad de Birmingham; Erica Whyman, directora de la Royal Shakespeare Company y Michael Dobson, director del Shakespeare Institute de la Universidad de Birmingham. De la pata nacional participaron Ricardo Bartís, José María Muscari, Moria Casán, Gabriel Chame Buendía, Pompeyo Audivert, Norman Brisky, Marcelo Savignone, Virgina Lago, Juan Gil Navarro, Roberto Carnaghi y Joaquín Furriel, quienes han interpretado o dirigido obras y puestas sobre obras de Shakespeare.

Sagasti descubrió hace más de veinte años, en un seminario en el Teatro Globo de Londres, las numerosas dudas que rodean la autoría de Shakespeare, incluida la ausencia de manuscritos originales. Hace unos años, Sagasti y Garzón se encontraron en una comida a beneficio de una fundación en Uruguay. Sagasti le comentó que estaba escribiendo una obra con algunos fragmentos de la obra de Shakespeare que tenía un hilo conductor. Le preguntó: ¿"Vos no te animás a hacer un Shakespeare?". "Y él tenía mucho respeto a la cosa y fue medio reticente, y me dijo: 'Hablémonos, yo me voy a Buenos Aires'", recuerda Sagasti. Después vino la pandemia y siguieron conversando por Zoom. "Le conté que el hilo conductor trataba acerca del misterio, la pregunta de la autoría de Shakespeare". El actor se interesó más en el tema de esta pregunta y le propuso a Sagasti hacer un documental, algo que la investigadora no tenía ni pensado.

Ambos aparecen en pantalla, exploran diversas hipótesis y conversan con los expertos, actores y estudiosos shakespereanos en lugares emblemáticos de la era isabelina, como Londres y el Río de la Plata. Entre los posibles autores analizados se encuentran Christopher Marlowe, Edward de Vere (Conde de Oxford), Francis Bacon, y Mary Sidney (Condesa de Pembroke), además del propio actor nacido en Stratford-upon-Avon.

-Gustavo, ¿por qué en 66 años nunca habías actuado una obra de Shakespeare?

Gustavo Garzón: -En principio, no me lo ofrecieron. Shakespeare clásico hace más que nada el Teatro San Martín, no se hace en el privado, y nunca me ofrecieron. Tampoco tuve un gran interés yo por hacerlo como actor. Soy un actor que por ahí toco otras cuerdas, pero sí como hombre de teatro, como artista que me siento, siempre tuve una enorme admiración por Shakespeare, por su obra. Creo que todos los teatreros reconocemos a Shakespeare un poco como nuestro padre, de alguna manera. Shakespeare es muy popular en el teatro argentino. El teatro independiente argentino está lleno de Shakespeare. O sea, en nosotros Shakespeare es una pasión y se hace de cualquier manera y lo transgredimos, pero siempre con el enorme respeto, porque la gente más importante del teatro argentino, desde los más clásicos hasta los más rebeldes del teatro, todos siempre apelan a él. Entonces, no hay que renegar, sino que hay que rendirse ante la genialidad de los clásicos que por algo son clásicos. Después yo como actor tomé otros caminos, no se dio, no es que haya dicho: "No lo voy a hacer". No se ha dado, me gustaría hacer un Shakespeare pero no clásico, sino uno así como se hace en Argentina, como hace ahora como hace Chamé Buendía, como hace Pompeyo Audivert, que toman a Shakespeare como disparador y después mezclan sus propias ideas, no con las ideas y las palabras de Shakespeare.

-Mariana, se dicen cosas fuertes en el documental, como por ejemplo que no sabía escribir, incluso que podría haber sido analfabeto. ¿Se sorprendieron con algunos testimonios?

M. S.: -A las personas que están en el tema del misterio de la autoría, al estudiarlo con el contexto histórico no les sorprende porque en el contexto histórico la mayoría de las personas eran analfabetas, solo algunas personas accedían a estudiar y muy pocas a estudiar de manera terciaria. Entonces, no es algo que deshonre a quien fuera analfabeto, porque si fue la persona de Stratford-upon-Avon y era analfabeto y logró todo lo que logró es una cosa increíble y es para aplaudir y es un genio. Ahora, visto desde la otra punta, una persona que no tuvo estudios terciarios, ni tampoco accedió a idiomas (porque en el texto de Shakespeare hay galicismos, hay españolismos, hay latinismos), es difícil que haya escrito esas obras solo. Se piensa más en un Shakespeare como colaborador, una persona que trabajaba en un proceso colaborativo porque en esa época -inclusive ahora- el trabajo teatral es un trabajo de grupo. Y esa es la visión en cuanto a que me digan que Shakespeare podría haber sido un analfabeto.

-¿Y en qué aspectos de su obra observás que Shakespeare pudo haber sido masón?

M. S.: -Varios rituales que tienen que ver con algunas de las obras que son espejados en ritos masónicos. Por ejemplo, La Tempestad se podría analizar como una gran iniciación, por supuesto, metafórica, análoga, pero hay ciertos momentos, especialmente donde traza un círculo donde están todos sus enemigos y los perdona, hay ciertas cosas que tendrían indicios de ritos masónicos. Pero no solamente eso, también hay otras cosas, hay otras filosofías dentro de la obra de Shakespeare. Por ejemplo, hay mucho de astrología y también hay de magia, de lo invisible, de magia negra, de magia blanca, de lo celta. En El sueño de una noche de verano, los seres invisibles, de la naturaleza, las hadas. Después en Macbeth están las brujas que, en realidad, no se sabe si las ve todo el mundo o no las ve, y mueven unas energías tremendas que uno las puede ver como testeadoras, como gente que pone a prueba, y otros las pueden ver como unas energías que no serían del todo muy claras. También se sabe que era una persona que sabía este tipo de cosas. Las leyes en El mercader de Venecia, temas de religión. Abarca tantos temas de naturaleza humana que cabe la pregunta, y más que nada porque no tenemos los manuscritos.

-A sus propios interrogantes alrededor de la figura de Shakespeare, ¿cuáles se sumaron en base a las entrevistas que hicieron?

G. G.: -Antes de hacer el documental, yo sabía que se dudaba si era Shakespeare o no era Shakespeare, si era quien decían que era o no, pero no sabía más que eso. Para mí fue todo muy nutritivo y de un gran aprendizaje, porque yo no sabía nada. Entonces, yo escucho todas las teorías de afuera, como Mariana, que está más involucrada porque ella sí es investigadora, yo no lo soy. Puedo observar de afuera dos cosas. Primero el fenómeno del enorme interés que ponen los ingleses, que es como un tema nacional para discutir, para poner en duda la versión oficial, la versión de la Academia, que dice que Shakespeare fue ese actor, que también era empresario. Es lo que todos conocemos: esa industria que vas a Inglaterra y te muestran la casa donde nació, que no hay pruebas, el colegio donde fue, que tampoco las hay. Y fui escuchando las distintas teorías, la del conde de Oxford, la de Bacon, la de que fue una mujer. Ninguna me termina de convencer, ni la la oficial. O sea, todos tienen algo que decir: "Ah, tiene razón, pero no alcanza". La gente más preparada que hace esas disertaciones, aún a ellos, les decís: "Sí, pero no me termina de convencer". Yo tampoco necesito que me convenzan de nada. Pero sí son muy interesantes los argumentos que esgrime cada uno -inclusive Mariana, con quien hablé muchísimo antes del documental- para sostener que Shakespeare fue quien ellos creen que fue. Y eso hace el documental muy interesante para mí, de gran aprendizaje, y además que el documental se abre, no solo queda en el misterio del origen, sino que se abre a cómo se actúa Shakespeare, lo que lo hace interesante para los teatreros, para los actores, porque hay gente que sabe mucho, son todas voces muy autorizadas, tanto las inglesas como las argentinas. Y finalmente el documental es sobre la inmensa obra de Shakespeare, que creo que ante eso nos rendimos todos, y más allá de si fue uno o el otro, se actúa así o asá, esa obra es inmensa y nunca va a morir porque siempre se le encuentra algo nuevo.

-¿Cómo analizan la relación del teatro argentino con el universo Shakespeare?

M. S.: -El argentino se apropia de Shakespeare, y está muy bien además. Para el argentino es material propio, y hacemos lo que queremos, lo que sentimos con ese material. Lo resignificamos, lo cortamos, le hacemos rupturas, y también lo hacemos de la manera más clásica. Por otro lado, hay que saber que Shakespeare llegó en el 1800; o sea, hay registros de que Shakespeare llegó en el 1800 a Argentina. Y la primera obra que hay registros de que se hizo es Hamlet, y la hizo un actor peruano, que tradujo del francés, porque las primeras traducciones eran en francés, y él tradujo del francés al español. Entonces, está el registro del 1800, pero hay que ver si en el 1700 no hubo. Esto es lo que existe de prueba, pero la prueba es muy posterior, a veces, de lo que puede llegar a suceder. Y los argentinos hemos hecho el Shakespeare que creímos que teníamos que hacer. Y hay que decir también que todo el mundo sabe que Sarah Bernhardt fue la primera mujer que hizo Hamlet en Francia, en el hemisferio norte. Pero, según mi investigación, que quiero seguir corroborándolo, hubo una argentina anterior a Sarah Bernhardt, pero como no estaba en Europa, no lo sabemos. Así que no tenemos nada que envidiar a nadie, porque para nosotros Shakespeare es material hace mucho tiempo, y venimos trabajándolo hace muchísimo, y Shakespeare es argentino para nosotros. ¿Qué querés que te diga? (risas).

-¿Cómo creés que es el teatro shakespeareano a nivel internacional? ¿Pega de la misma manera que en Argentina?

M. S.: -Yo creo que en algunos lugares sí, por supuesto. Especialmente, aunque no lo puedas creer, en Inglaterra. Se hace, se versiona y reversiona. La única diferencia que podemos tener con Inglaterra es que nosotros lo hacemos en prosa, tenemos la suerte de liberarnos del verso, que a veces puede llegar a ser una captura y otras una liberación, porque obviamente el verso es música. La única diferencia es que lo hacemos en prosa, pero la cantidad de creatividad que hay alrededor de Shakespeare en nuestro país, en mi opinión, es muy similar a toda la diversidad que hay en Inglaterra. Solamente que ellos, por supuesto, tienen estos super grandes teatros y superproducciones alrededor de Shakespeare y también la cosa turística, pero no tenemos mucho que envidiarles realmente. Y con esta peli a mí me gusta explicar que no estamos revisando a Shakespeare ni poniendo un dedito acusador y tratando de dar una cosa dogmática. Nosotros estamos abriendo la cabeza, tal vez, a revisionar a Shakespeare.

-Gustavo, en el documental preguntás si cualquier actor puede interpretar a Shakespeare. ¿Vos qué pensás?

G. G.: -Bueno, tiene que ser un actor bueno. Un actor malo no puede interpretar a nadie. El documental habla mucho de qué debe tener un actor en la cabeza y en el cuerpo para hacer bien Shakespeare. Para hacerlo mal lo hago yo, lo hace cualquiera. Para hacerlo bien hay que tener lo que hay que tener. Y eso lo explica maravillosamente bien el documental. Te quería decir una cosa más. Volviendo al tema de la popularidad o no, me quedé pensando que soy injusto porque, por ejemplo, Chame Buendía ha hecho un Shakespeare, Otelo, que hace diez años está en cartel. Pero es una versión cómica, no es el Shakespeare tradicional. Cuando llegó a ser casi popular, por llamarlo de alguna manera, tampoco era popular. Era cuando estaba Alfredo Alcón que, de golpe, hacía Hamlet en el Teatro San Martín y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba. Pero no es la imagen de que va a la cancha. Yo vivo en este país, y sé. Es un gran autor, pero si vas a un barrio y decís: "Che, hoy venimos a hacer El sueño de una noche de verano, te dicen "Uh, qué bueno", pero no saben ni lo que es.

-Mariana, ¿perduran características del teatro shakespeareano en el teatro contemporáneo?

M. S.: -Sí, pero de las prácticas originales porque después de la caída de la monarquía, la Reforma, y la vuelta a la monarquía, Shakespeare estuvo prohibido en todo ese momento. Y cuando volvieron a las obras de Shakespeare, cuando se restauró la monarquía, la hicieron muy declamativa y de forma operística, ponían dos Próspero, tres Hamlet, dos Ofelias, Ofelia y la hermana; o sea, la adaptaban mucho, y la forma de actuar se volvió muy declamativa. Pero, en las prácticas originales, era más parecido, no digo exactamente a lo de Chame Buendía, porque lo de él es un "sello Chame". Pero estaba mucho más influido por la commedia dell'arte, por esos gestos al público, por hacer mímicas, incluso en las tragedias más tremendas de Shakespeare, y eso se hacía en las prácticas originales, tenía un ritmo feroz, el actor estaba mucho más suelto, tenía muchísima acción. Y después, una vez que cayó la monarquía, Shakespeare estuvo prohibido, y volvió de una manera súper declamativa, operística, que fue sin querer lo que nos llegó a nosotros. Pero ahora está todo mucho más deconstruido, y de esa forma creo que está pareciéndose más a las prácticas originales. Eso con respecto a la forma de actuar. Y con respecto a los conflictos universales de la naturaleza humana, sigue absolutamente vigente.