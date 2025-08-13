La plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp en su versión de escritorio (WhatsApp Web) sufrió este miércoles una caída generalizada en varios países del mundo, según indicaron los propios usuarios a través del portal Downdetector. Inmediatamente, las cargadas en las redes sociales, en especial en “X” comenzaron a aparecer en forma de memes.



De acuerdo con el sitio especializado en fallas de estos servicios que monitorea en tiempo real el estado de distintas plataformas digitales, las denuncias de mal funcionamiento iniciaron alrededor de las 16.10 hora argentina y se extendieron al menos durante dos horas y media.

Según la web Downdetector, además de Argentina, se registraron inconvenientes en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, además de algunos países de Europa, entre otros.

Como era de esperarse en estas situaciones, los internautas se volcaron a la red social de Elon Musk para informar que no podían abrir WhatsApp Web, aunque la versión móvil funcionaba de manera correcta.

Los mejores memes por la caída de WhatsApp Web



