El escenario actual de las Humanidades ha descubierto, por decirlo de algún modo, un tesoro que siempre tuvo en su patrimonio, pero que el desarrollo y hasta la emergencia de nuevas disciplinas ha puesto en valor. El llamado “giro archivístico” ha dejado de lado la idea de que el archivo es un mero medio para llegar a un fin, como indicó la historiadora especialista en problemas coloniales y poscoloniales Ann Laura Stoler, sino que, muy por el contrario, su constitución misma se convirtió en un problema en sí mismo, un fin. También es cierto que la relevancia de las propuestas filosóficas de Carlo Ginzburg, padre de la microhistoria, o Michel Foucault, han sido una pieza clave en esa deriva, sobre todo en lo que respecto al último, con trabajos que van desde La arqueología del saber hasta los seminarios del último tramo de su vida, pasando por estudios afincados en problemas del siglo XIX, como Yo, Pierre Rivière. (1973). La metodología desarrollada por las corrientes “archivísticas” ha permitido realizar difíciles reconstrucciones con objetos por demás nuevos en investigaciones en historia, sociología, filosofía y hasta lingüística y literatura: en nuestro país, Raúl Fradkin, Gabriel Di Meglio o Juan Pisano han realizado aportes significativos a los estudios del bajo pueblo, la proto clase baja, por decirlo de algún modo, durante los años de la colonia y antes de ese polémico punto cero de nuestro modo de pensarnos como nación, la Revolución de Mayo. ¿Cómo saber lo que pensaba la plebe antes de los días de mayo como para entender qué eclosionó o tomo forma definitiva en las jornadas del 23, 24 y 25? ¿Cómo pensar la gauchesca, género de clara raigambre popular, antes de los hitos del siglo XIX, que incluyen a nombres tan definitorios en nuestras letras, de Ascasubi hasta el propio José Hernández? ¿Cómo saber qué pensaban los que no sabían leer y escribir, desde los tiempos de la llegada de los adelantados hasta la primera mitad del siglo XIX? ¿Cómo contar la historia de los que nunca la tuvieron?

La doctora Loreley El Jaber, poeta y profesora universitaria, ha sabido granjearse un nombre de referencia en ese robusto campo de investigación. Sobre todo, con dos libros: Un país malsano: La conquista del espacio en las crónicas del Río de la Plata (Beatriz Viterbo y UNR, 2011) y una edición crítica de Derrotero y viaje a España y las Indias de Ulrico Schmidl (EDUNER, 2016). La publicación de su último libro, Motines y traición en el Río de la Plata: Un ensayo sobre la voz de la plebe corona una investigación de una década en torno a un material que lleva, a la vez, quinientos años y más de un siglo disponible para quien quisiera leerlo, pero también secreto y de difícil interpretación. El Jaber consultó una serie de documentos del período 1492 y 1641, con hechos sobre todo judiciales que tienen como marco el Río de la Plata, y que se encontraban recopilados en los 133 volúmenes de la Colección Gaspar García Viñas, presente en la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”. La obra consiste en una colección de copias de documentos del Archivo General de Indias de Sevilla, compilada por García Viñas entre 1910 y 1918 a pedido de Paul Groussac, histórico director de la Biblioteca. Pero, como ella misma señala al comienzo del libro, el ordenamiento de ese valioso material respondió originalmente menos a una organización cronológica o temática y más a una disposición dentro del mismo acervo del Archivo, a medida que García Viñas los iba hallando. Parte del trabajo de El Jaber consistió no sólo en elaborar hipótesis, en proponer lecturas apoyadas en los cuatro casos enfocados en el libro (con motines y traiciones que tienen por protagonistas a Sebastián Caboto, Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Jaime Rasquin, entre otros), sino también en construir un apéndice a esta publicación que ordene el material de la Colección García Viñas. De algún modo, El Jaber hizo un trabajo de archivo para armar un nuevo archivo, un catálogo razonado, uno que permite ordenar las lecturas e investigaciones por venir.

“Hubo varios sucesos que llevaron a este libro”, subraya la autora pensando en el origen de Motines y traición en el Río de la Plata, y también en la continuidad que, retrospectivamente, puede verse en las publicaciones ya enumeradas. “Quizás el principal se remonta al momento en que acababa de publicar Un país malsano y estaba viendo cuál sería mi próxima investigación. Fue entonces que, buscando entre documentos, me topé con una Información, la que manda levantar Cabeza de Vaca al llegar al Río de la Plata, y me quedé ahí detenida. Porque ese documento mostraba cárceles repletas de cuerpos plebeyos desnudos por no tener con qué pagar el quinto real, que era un impuesto establecido por la Corona. Ese fue el germen. A partir de allí, empecé a adentrarme en un camino arduo de búsqueda. Porque, si bien sabía que para los historiadores la subjetividad del litigante se produce a partir del siglo XVIII, ese documento me daba a entender que ya existía una voz incipiente antes. A lo largo de los muchos años que llevó este libro me fui preguntando por esa percepción primera, por las condiciones de posibilidad de una voz subalterna como la voz de la plebe en el siglo XVI. En definitiva, la lejanía y el poder favorecían la violencia, las traiciones, la tiranía, los castigos y las muertes: fue así como fui descubriendo historias fascinantes, que parecían de ficción”.

LOS ENTENADOS

El libro posee cuatro capítulos troncales cuyo fin es ir analizando los modos en los que las voces de los litigantes van evidenciando un funcionamiento de la voz de la plebe, o sea, aquella voz de los que, en su gran mayoría, no sabían ni leer ni escribir, pero que exigían de algún modo resarcimientos o justicia por casos de extrema violencia o hasta casi tiranía ejercida contra ellos mismos, contra parientes o conocidos en el marco de los viajes de los adelantados al Río de la Plata. Así, vemos las declaraciones en un juicio donde Sebastián Caboto es acusado por uno de sus cabos, de apellido Rojas, el fiscal real y la madre del difunto lugarteniente Martín Méndez por haber dejado a Rojas, Méndez y a uno de sus pilotos abandonados en una isla “llena de caníbales” tras haberlos encontrado culpables de amotinamiento, conclusión apoyada, sobre todo, en el parecer del propio Caboto. También se puede leer las consecuencias del asesinato de Juan Osorio, mano derecha de Pedro de Mendoza, acusado también de traición. O el regreso forzado de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a España, condenado por traición y enviado engrillado a la metrópoli. O los pleitos alrededor de Jaime Rasquin, adelantado enviado al Río de la Plata, lugar al que nunca llegó. En cada uno de los casos, la participación de declaraciones, la expresión de puntos de vista, la interpretación de los motivos de actitudes tiránicas o hasta inentendibles (como la búsqueda de una justicia más atada a la letra y, por lo tanto, más justa para con los nativos por parte de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, abandonado por ello a su suerte por los propios españoles de la colonia) deja entrever una red de vínculos, de formas de participación en la lógica impuesta por el poder, de reformulaciones en torno a posiciones de sujeto que se pensaban propias del siglo XVIII o XIX, ya presentes en el siglo XVI, en historias que tienen tanto de aventurero, de trágico, como de genealógico, en la medida en que conforman el sedimento en donde se apoya el sujeto moderno que habrá de hacerse cargo del destino revolucionario, ya sea en la metrópoli o en estas, sus colonias.

PRIMERA FOJA DEL PLEITO DEL FISCAL REAL CONTRA JAIME RASQUIN, SANTO DOMINGO, 1570

“Creo que el mayor desafío metodológico apareció vía una pregunta: siendo que mi disciplina no es la historia, ¿qué podía ofrecer yo, desde el mundo de las Letras, a esta investigación?”, comenta El Jaber acerca del enfoque puntual que propuso para leer los documentos de la Colección Gaspar García Viñas, pregunta que le permite acercarse también a su vida como poeta, siendo ella autora de libros como La playa (2010), La espesura (2016) y Nunca hay suficiente mar (2020). “La voz, me dije, un libro sobre la voz. Y ahí creo que está mi apuesta: pensar el cruce entre voz y subalternidad en este período y en este marco. Porque si esas voces entraban al mundo del análisis crítico, lo hacían dentro del orden representacional, es decir, como voces representadas. Sin embargo, cuando tales voces se daban como testimonio, ¿qué sucedía ahí? ¿Cómo abordarlas? ¿Cómo escucharlas? Aún más, me preguntaba, ¿es posible pensar en la voz cuando hay mediación tras mediación? Ahí me detuve, volví a mi impresión primera, y al leer en voz alta los testimonios, era evidente que podían escucharse resabios de esa voz declarante. Entonces fui a la teoría de la poesía, quizás el campo que más ha reflexionado sobre el problema de la voz, y ahí encontré respuesta a esas preguntas que se sucedían y reproducían. Era claro para mí que el objeto me pedía un abordaje por fuera de las autarquías disciplinares. Sólo transdisciplinarmente iba a poder acceder a esas voces no sólo olvidadas, sino también obturadas en su escucha”.

Motines y traición en el Río de la Plata se convierte así en un material que permite recuperar una porción de la historia que parece borrada de nuestra identidad: el hecho de que provenimos de una política colonial de casi tres siglos antes de la iluminación de Mayo. Loreley El Jaber logra un material alucinante, en donde los epígrafes de poetas contemporáneos entran en relación con las voces no escuchadas del siglo XVI, armando un material que tiene tanto de novela (los comienzos narrados de cada capítulo son hipnotizantes) como de investigación académica, apoyada en datos, en documentos a la vista de todos, pero visitados por casi nadie, que a partir de ahora se convertirán, sin dudas, en un hito, un mojón por el cual hay que pasar para entender que detrás de la letra escrita, como sucede con cada documento de cultura, miles de voces acalladas reclaman por un oído que se preste a devolverlas, aunque sea por el tiempo de un refucilo, a la vida.

>Fragmentos de Motines y traición en el Río de la Plata

JUEGO DE TRAIDORES

Un cuerpo yace de cara al río. No se sabe qué ve en el agua un cuerpo yaciente, qué ven esos ojos que no han llegado a cerrarse, qué ven esos ojos que nadie atinó a cuidar del aire, qué ven, qué memoria habrá quedado en ellos guardada. Un cuerpo yace de cara al río, está marcado de orificios, bañado de rojo y lleva un cartel que se mezcla con la sangre, con la fuerza de la puñalada, con la boca llena de palabras truncas, y con esos ojos azorados que quedaron abiertos.

Mientras tanto, Pedro de Mendoza, primer adelantado de las provincias del Río de la Plata, se dirige a su destino; su hombre de confianza, Juan Osorio, es acusado de traición. Las palabras que lo incriminan, que profiere con detallado veneno su lugarteniente, Juan de Ayolas, prenden en los oídos de un adelantado sifilítico, en cama desde hace dieciocho meses, y estalla en credibilidad. A escondidas del supuesto culpable, Mendoza libra un juicio entre cuatro capitanes en el que Osorio es encontrado culpable. Al llegar a Río de Janeiro, el adelantado manda a hacer justicia sobre el desprevenido “amotinador”. Ayolas y su gente lo apuñalan y dejan su cuerpo a la vera del río. No hay confesión ni entierro. Un rótulo le cuelga del cuello, lleva escrito “por traidor y amotinador”.

La traición es una constante en los juicios que componen este libro; aunque hay que decir también que, al ser consustancial al poder, es una constante de todo aquello que dé cuenta de él y, por tanto, esperablemente presente en estos litigios, todos ellos vinculados a capitanes generales, gobernadores, adelantados. La traición se vuelve en motor de la acción legal, pero primero es motor de la palabra. Porque la traición es, ante todo, discursiva. Se dice, se comenta entre susurros, se trama, se denuncia, se declara, se juzga. Si bien precisa de una acción concreta contra el poder, esa acción viene acompañada siempre de una justificación discursiva legitimadora, al menos a los ojos de los propios perpetradores. Sea pensemos en traidores históricos, sea pensemos en aquellos representados, es decir, tanto en el ámbito real como en el ficcional, la urdimbre forma parte del complejo aparato que sostiene a la traición como tal. Una vez en el Río de la Plata, Mendoza descubre la falsedad de aquellas acusaciones y se lamente por haber prestado oídos al (ahora) traidor Ayolas. A su vez la plebe -inclinada del lado de la víctima- sostiene que esa injusticia pesa como oscuridad sobre todos ellos, lo que es palpable en el hambre extrema que pende sobre el puerto de Buenos Aires y en la cantidad de españoles muriendo por doquier.

CON MI HIJO, NO

En los interrogatorios que elaboran Catalina Vázquez y Rojas, las preguntas sobre las acciones de Caboto tienen un especial énfasis en la declarada enemistad que este profesaba hacia los desterrados, lo que es lógico de acuerdo con el pleito que ambos entablan. El juicio de Rojas es interesante en ese sentido, ya que parte del “odio” que Caboto le profesaba sin razón, pasando por la traición que le fuera efectuada una y otra vez “sin ser oído” y desconociendo la razón por la cual se lo destierra. A ese odio declarado en la falta (de oído, de palabra, de escritura) se suma una “dañada y diabólica intención”. El dolor sufrido por Rojas es consecuencia de un odio fuera de este mundo, de “mucha ira” sin basamento que lo amerite, de un odio que es “diabólico”, dice.

Por su parte, Catalina Vázquez reitera el “mal tratamiento” y “el grande odio y enemistad” del capitán hacia su hijo, su observable animadversión, patente en el despojamiento del cargo, así como en las prisiones y el destierro final que sufre. Pero asimismo plantea que, si bien es comandado por el capitán general, el odio es profesado también por sus acólitos: Rifos, quien sustituye a Méndez, y otra Catalina, Catalina de Medrano, mujer de Caboto, “que mandaba que lo matasen”. La única mujer que demanda al veneciano es, a su vez, la única que incluye a otra mujer entre los detentadores del odio. El lugar que le adjudica es clave, dado que, según la madre de Méndez, “Sebastián Caboto se rige y gobierna por el parecer” de su esposa. Aprovechando un conocimiento (presumiblemente femenino e íntimo) de los vínculos maritales, Catalina deduce y le otorga el poder de mando a la mujer del capitán.

Hábil o no, lo cierto es que la declarada y pública enemistad de Caboto hacia Martín Méndez, el hijo de Catalina, termina trágicamente. En el proceso que lleva adelante Vázquez, la injusticia hacia su hijo está sostenida en dos sujetos de alta referencia: el rey, que le concede la cédula con el nombramiento de lugarteniente, y el obispo de Osma, presidente del Consejo Real de Indias, quien reprende a Caboto y a Rifos por “el mal tratamiento y enemistad” que tenían hacia Méndez. Pero tal injusticia también se basa en una definición materna que se traslada al discurso y al interrogatorio: “él era el más pacífico hombre que había en la armada”. El exceso de virtudes que la madre ve en el hijo amerita la hipérbole y, a su vez, ese exceso -sostenido en la palabra de los testigos respondiendo en la pregunta específicamente elaborada al respecto- incrementa la injusticia, la agiganta. Al más pacífico, la mayor injusticia por parte, como es de esperar, del más malvado.

UN ADELANTADO DESNUDO

Cuando Cabeza de Vaca arriba al Río de la Plata con los papeles que lo acreditan como adelantado, quien ocupaba ese rol de capitán a cargo, elegido como tal por la soldadesca, era Domingo Martínez de Irala. Y si bien, al llegar, su superioridad es aceptada y reconocida, el clima se enrarece con cada emprendimiento territorial que lleva a cabo el nuevo gobernante, con cada acción tomada frente al indio, con cada uno de sus dictámenes para con sus compatriotas. Cabeza de Vaca prohíbe la unión carnal con mujeres de la misma familia, prohíbe sacar a ningún indio de su tierra, prohíbe vender, contratar o trocar indias libres por esclavas, prohíbe la cobranza del quinto real, la venta o trueque directo con las tribus, etc. En sus escritos confiesa: “por los desórdenes y los desacatos tan grandes que se cometían en deservicio de Dios y de Su Majestad y por el buen gobierno y pacificación de la tierra, hice ordenanzas a favor de los naturales”. Álvar Núñez Cabeza de Vaca declara una y otra vez que tales dictámenes no hacían más que responder a una estricta sujeción a la letra de la ley, desestimando por impropios y falsos los cargos que se le imputaban.

Es evidente que su política legalista choca con una política ya implantada en el territorio y sostenida por la soldadesca, previamente a su llegada. Frente a la ausencia explícita de todas y cada una de las riquezas imaginadas y esperadas, los cuerpos, los alimentos, los rescates, junto con la tierra, adquieren en el Río de la Plata un nuevo valor. El importante lugar adjudicado a estos trasciende la ruptura de la escala moral cristiana desde la que enuncia horrorizado el adelantado y pone en evidencia la relevancia que su posesión supone, tanto para el gobernador como para el resto de los europeos. Poseer “los frutos de la tierra”, como los llamará el veedor Alonso Cabrera, sean estos cuales fueren, es un modo de reinstalar las diferencias entre unos y otros que el hambre y la falta parecen haber socavado.

Con grillos en los pies, aislado y desnudo, así retorna a su patria el hidalgo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, adelantado y gobernador del Río de la Plata; lo hace en un navío-prisión, con papeles incriminatorios firmados por todos los presentes en esta tierra americana. Lo que vive desde su encarcelamiento en Asunción, pasando por una adversa y larga batalla legal, hasta su muerte pobre y solitaria, constituirá un final verdaderamente “desastrado”.