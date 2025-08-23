El Tottenham, equipo que tiene como capitán al defensor argentino Cristian "Cuti" Romero, dio este sábado la sorpresa como visitante en la fecha 2 de la Premier League y le ganó 2-0 al Manchester City, y quedó en la cima.

El primer gol del equipo londinense llegó a los 35 minutos de la mano del delantero galés Brennan Johnson, quien definió en el corazón del área tras una buena asistencia del brasileño Richarlison.

Sobre el final de la primera mitad, el Tottenham estiró la ventaja gracias a una muy mala salida desde el fondo del Manchester City, que derivó en el gol del mediocampista portugués Joao Palhinha.

En tanto, el Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía cayó 1-0 en su visita al Brentford, con un tanto del burkinés Dango Ouattara.

Mientras que Arsenal, otro de los grandes candidatos, despachó 5-0 al Leeds con dobletes del neerlandés Jurriën Timber y el sueco Viktor Gyökeres (el último de penal), más el aporte de Bukayo Saka.

Otros resultados de la jornada sabatina fueron Bournemouth 1-Wolves 0 y Burnley 2-Sunderland 0.

Este domingo juegan Crystal Palace-Nottingham Forest y Everton-Brighton (a las 10), en tanto a las 12.30 (ESPN) se medirán Fulham-Manchester United.

Posiciones en la Premier League







