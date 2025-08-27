La industria cinematográfica recibe un nuevo impulso con el regreso de De Noche, la película de romance gay dirigida por Todd Haynes, que ahora contará con el actor Pedro Pascal en el papel principal. Este proyecto, que había sido cancelado tras la inesperada retirada de Joaquín Phoenix, se prepara para iniciar su rodaje en Guadalajara, México, en 2026. La incertidumbre inicial sobre el destino de la cinta ha dado paso a una renovación de energía, lo que augura un futuro prometedor para esta narrativa ambientada en la década de 1930.

Los desafíos iniciales de la producción

La historia de De Noche no ha estado exenta de dificultades. El año pasado, el proyecto sufrió una abrupta pausa después de que Joaquín Phoenix, originalmente elegido para el papel principal, decidiera abandonarlo de manera inesperada. Su desaparición del set durante dos semanas dejó tanto al equipo técnico como a los seguidores con preguntas sin respuesta. Este paro provocó retrasos y puso en riesgo el futuro de la producción. Sin embargo, la resolución del contrato con Phoenix y la posterior selección de Pedro Pascal le han dado al proyecto una nueva esperanza.

"La relación de trabajo entre Pedro Pascal y la productora Killer Films, conocida por su enfoque en películas LGBTQ+, fue un factor clave para reactivar el proyecto", afirmó Christine Vachon, productora y colaboradora habitual de Haynes. Su experiencia previa con Pascal en proyectos como Materialists impulsó la confianza para retomar las riendas de De Noche.

El rescate del proyecto bajo los reflectores

Con Pedro Pascal ahora en el papel principal, la película De Noche ha vuelto a captar la atención del público y los medios. Pascal, con sus recientes nominaciones a los premios Emmy y su participación en éxitos televisivos como The Last of Us, aporta no solo talento sino también visibilidad. Danny Ramirez completa el dúo protagonista como el amante en esta historia de dos hombres que dejan Los Ángeles para buscar una nueva vida en México durante la década de 1930.

El cambio en el elenco establece un tono fresco y esperanzador para la narrativa. Los seguidores del cine de Haynes esperan con interés cómo el director aplica su estilo inconfundible en esta nueva historia de amor, marcada por sus característicos matices emocionales y narrativos. Las expectativas son altas, y la colaboración de Pascal y Ramirez bajo la dirección de Haynes promete una entrega significativa.

El arte, el tiempo y la persistencia creativa

A medida que De Noche se prepara para entrar en producción, se especula sobre su futuro estreno. La determinación del equipo de llevar la historia a la gran pantalla refleja un compromiso con el arte cinematográfico en medio de los altibajos inevitables de la industria.

Se espera que la película no solo aborde temas universales como el amor y la identidad, sino que también rinda homenaje a una era pasada de forma visual y narrativa única. Bajo la dirección de Todd Haynes, un cineasta con una carrera prolífica y aclamada, De Noche promete ser otro hito en su destacada filmografía. "Haynes no es solo un director, es un narrador que redefine la complejidad de las relaciones humanas en la pantalla grande", destacó la productora Vachon en un reciente festival de cine.

El regreso de De Noche es más que una oportunidad para retomar un proyecto interrumpido; es un testimonio del poder del cine para superar adversidades y convertir desafíos en nuevas posibilidades creativas. La expectativa por su lanzamiento sigue en aumento, y se anticipa que esta historia de amor llegará no solo a las pantallas, sino también al corazón de una audiencia amplia y diversa.

