I Play Rocky, la película que contará la historia de cómo Sylvester Stallone insistió en interpretar a su icónico personaje a pesar del escepticismo de los grandes estudios ha encontrado a su protagonista. El proyecto mostrará la determinación de la leyenda de Hollywood al rechazar ofertas económicas cuantiosas, que llegaron a superar los 300,000 dólares, para asegurarse el papel principal en su propio guion.

Anthony Ippolito fue elegido tras enviar de manera voluntaria una grabación a los productores para demostrar que era el candidato ideal para el papel. De esta forma, Ippolito continuará su trayectoria interpretando figuras icónicas, después de haber encarnado a Al Pacino en La oferta.

La fascinación detrás del guion de Rocky

En sus años de juventud, Sylvester Stallone se encontraba al borde de la ruina económica y personal. No obstante, el guion que estaba escribiendo en ese momento se convertiría en el elemento que le abriría las puertas del éxito en Hollywood. Inspirándose en su propia lucha, la historia de Rocky, un boxeador obstinado, resultó convincente para los estudios.

Estos encontraron en su relato una narrativa de perseverancia y superación de adversidades con potencial para triunfar en la pantalla grande. Sin embargo, la condición de Stallone era clara: él debía ser el protagonista, a su manera y bajo sus términos.

La elección de Anthony Ippolito para el biopic

Anthony Ippolito, reconocido por su dedicación y versatilidad como actor, fue la elección definitiva para interpretar al joven Stallone. Al enterarse del proyecto I Play Rocky, Ippolito realizó un movimiento audaz al grabar y enviar una audición no solicitada. Su esfuerzo y talento convencieron a los productores, quienes vieron en él las cualidades necesarias para dar vida al personaje. Ippolito, que ha participado en producciones como Pixels y Grand Army, se prepara ahora para asumir este nuevo reto, que amplificará significativamente su carrera.

Dos mentes detrás de "I Play Rocky"

La dirección de la película está a cargo de Peter Farrelly, ganador de múltiples premios y reconocido por dirigir filmes como Green Book. Junto a él, el guionista Peter Gamble es el responsable de plasmar en papel el viaje de Stallone. Los productores Toby Emmerich y Christian Baha respaldan el proyecto, garantizando que tanto los desafíos como los triunfos de Stallone sean retratados de manera auténtica y conmovedora. Farrelly promete una narración envolvente que honrará la historia del actor, explorando cada capa de su evolución personal y profesional.

La cinta busca no solo capturar el proceso que llevó a Rocky a ganar el Oscar a la Mejor Película, sino también destacar cómo Stallone salió victorioso de la adversidad. El compromiso detrás de la producción es notable, con un elenco y equipo dedicados a narrar esta historia de transformación y autoafirmación.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.