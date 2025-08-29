En la provincia de Santa Fe se está reformando la Constitución —rige todavía la que se escribió en 1962— y, si bien estipula la paridad de género para los órganos legislativos, está redactada en masculino. Se sabe que los lenguajes crean realidades, y que escribir en 2025 una Constitución que utiliza el masculino como genérico es una declaración de principios.

La convencional por Más para Santa Fe, Lucila De Ponti, planteó el lunes en la comisión redactora, ante el artículo 32 que dice “la Cámara de Diputados se compone de cincuenta miembros elegidos directamente por el pueblo” y que también indica que “las listas deben incluir por lo menos un candidato con residencia en cada departamento”, que al menos se cambiara el nombre del capítulo, para que diga: Cámara de Diputadas y Diputados, así como Cámara de Senadoras y Senadores. No tuvo éxito.

Fue Lisandro Enrico, convencional de la coalición gobernante Unidos y también ministro de Obras Públicas de la provincia, el vocero de la negativa. En su argumentación dejó en claro que la voluntad de retroceder es muy firme, ya que por reglamento interno la Cámara baja de Santa Fe se denomina Diputadas y Diputados.

“Esto no es un tema menor, es importante, tiene un contenido político, con lo cual no corresponde en este caso ni en todos los casos vinculados rediscutir este tipo de cuestiones en la Constitución. Ha sido claro cómo todas las comisiones han cuidado la redacción de este documento histórico, no se puede desnaturalizar de esta manera”, dijo Enrico.

De Ponti propuso el cambio: “Le explico, ministro, hay formas más generales de introducir fórmulas constitucionales que nos permitan salvar la totalidad del texto. Si modificamos el título del capítulo 1 y el inicio del artículo 32 que establece cómo se llama la cámara, en el resto del articulado podemos no tener que hacer ninguna modificación que tenga que ver con el sentido de incluir un lenguaje más abarcativo de los distintos géneros que componen la sociedad”.

Enrico se puso un poco nervioso ante el planteo y aclaró: “Entiendo que es una reivindicación, me parece válida, pero claramente no es lo que la mayoría de los convencionales entendieron al momento en que se discutió, se dictaminó de esta manera y no fue porque faltó poner una palabra. Fue un tema discutido, debatido, y esta fue la resolución de la Convención”.

Así, Enrico se amparó en la decisión de la Convención para deslindar su responsabilidad —y la de otros convencionales, tanto del oficialismo como de la oposición— en la decisión sexista de seguir invisibilizando, en 2025, a más de la mitad de la población.

La posición de Enrico fue compartida por el convencional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, diputado nacional vinculado al Opus Dei, histórico enemigo de los derechos de las mujeres. “Si el dictamen viene así, sin el lenguaje inclusivo que quiere proponer, creo que el lenguaje inclusivo no es un capricho de la convencional ni mucho menos, sino que tiene que ver con una postura política e ideológica, y si la comisión despachó de esta manera, aprovechemos”, dijo el convencional, que es abogado. Y remató: “Si vamos al castellano, diputados es neutro e incluye a las mujeres”.

Lionella Cattalini, Lisandro Enrico y Alicia Azanza, convencionales constituyentes de Santa Fe.

De Ponti no estuvo sola en el planteo. Se sumó Lionella Cattalini, convencional constituyente del Partido Socialista, que integra la alianza Unidos. “En 1962 había dos mujeres escribiendo la Constitución. Entiendo que quizás en ese momento de la historia las voces de las mujeres estaban bastante acalladas. Sé que algunos quieren que pase lo mismo en esta convención, y hemos tenido algunas muestras de cómo los lugares de mayor representación han sido siempre distribuidos entre varones”, expresó Cattalini en la reunión de la comisión redactora. Y aclaró: “Somos muchas las mujeres que integramos distintas comisiones, que integramos esta comisión y la Convención reformadora”.

Por eso, consideró “totalmente válido el planteo de la convencional De Ponti de repensar el nombre, porque seguramente algunos y algunas de quienes integraron la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo no se han percatado de la posibilidad que establece el reglamento de renombrar los capítulos y los artículos de la Constitución”.

Cattalini subrayó que “la historia se construye día a día y nadie puede arrogarse la verdad absoluta o el manejo de la historia”, y argumentó que “todo lo que no se nombra se invisibiliza”.

La convencional socialista recordó que “la historia reciente de la Cámara de Diputados habla de una composición paritaria, de una lucha por la paridad de género y por el cambio de nombre de ese cuerpo colegiado”. Y por eso consideró “muy oportuno que esta comisión redactora cite a la Convención para rediscutir no solamente la historia sino el futuro de esta provincia, que creo que todos los que estamos acá creemos que tiene que ser con las mujeres”.

Lucila De Ponti fue estratégica: no planteó lenguaje inclusivo, sino igualitario. “Al inicio de la comisión redactora planteé que en el criterio de corrección de todos los artículos pudiésemos tener un lenguaje igualitario”, dijo a Las12.

Lo que quería impedir es lo que -hasta ahora- parece irremediable: que la Constitución de Santa Fe, además de otorgar la reelección al gobernador y ampliar sus atribuciones, además de cambiar la distribución de las bancas de la Cámara de Diputadas y Diputados, mantenga un lenguaje masculinizado que haga constantemente referencia a figuras masculinas.

En la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe la mitad son mujeres, y la presidenta de la Cámara es Clara García. “Sé que tanto la presidenta como muchas diputadas están de acuerdo con esto y vamos a tratar de que puedan hacer llegar sus opiniones también a la comisión redactora, para que, cuando se hable de esta institución en la Constitución, se lo haga reflejando la composición real que tiene y que va a seguir teniendo, porque tenemos una ley de paridad que, al menos en ese ámbito, no nos va a permitir retroceder”.