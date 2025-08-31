En en estos días fríos se ve la playa desierta, casi nadie, aun cuando el sol tiene rachas de tibieza. Como mucho, alguna figura a lo lejos, la silueta de una corredora, y si uno camina un rato más, en la casilla cerrada de un balneario, sentado de cara al sol, un grupo de pibes aburridos compartiendo un mate. También puede verse, a veces, una banda de perros de playa: son tan tristes estos animales desflecados que husmean por ahí. Es que el pueblo se ha recluido en sí mismo. Este es un pueblo de vacaciones, se dice, y descansamos cuando no es temporada. La calma se parece demasiado a un letargo moribundo. Uno puede preguntarse por qué si este tiempo es favorable para la playa radiante quienes viven aquí ni bajan verla. Como si la inercia revelara una verdadera esencia de sus habitantes: una pereza que se supera a sí misma y uno, si quisiera describirla no podría en la medida en que se siente contaminado, una fatiga que va subiendo por el cuerpo y uno, cuando se quiere dar cuenta, porque el darse cuenta ya cansa, entonces se pregunta por qué, qué necesidad hay de definir lo que ya en el instante de ser definido perdió todo atractivo y aburre. Podría caber una coartada para esta desidia que nos rehusamos a denominar desidia. Y es que en esta etapa de abandono existencial se reponen las fuerzas para encarar la avalancha turística del verano. Cómo pasa el tiempo, dice uno. Y sorprendido, como si hiciera falta, aclara: Cuando uno se quiere dar cuenta, la temporada. Pero falta todavía. Recién agosto. Entre el asombro y la decepción, se lo dice. Porque el venirse de la temporada, tenerla encima, aunque se la necesite para seguir viviendo, es un despertar inesperado.

Pero no nos preocupemos todavía estamos en el mes inclemente y hostil. Si fuera un animal, se diría que es el mes oso polar: es pesado y amenazador. En el Discovery se dice que un oso no suele atacar a los humanos, pero hay que desconfiar. Lo mismo se dice de los tiburones.

Primero, se cumple el dicho: el invierno se lleva los viejos. Basta fijarse en el hospital colapsado. Agosto también es fatal para los jóvenes. Entre las causas pueden estar el suicidio y también una adicción. Lo que pasa, aventuran muchos, es que no les gusta laburar. Acá, se dice, los jóvenes no tienen nada qué hacer si no hay oportunidades. Los que se pueden salvar ya hace rato se fueron. Pueden encontrar trabajo en playas españolas o australianas. Ahí ganan más y tal vez también pueden quedarse.

Además hay que contar que no es fácil conseguir trabajo a menos que uno se ingenie en un oficio, electricidad, plomería, una changa en la construcción. Una alternativa a mano; manejar un remis. Pensar que nos vinimos pensando que acá haríamos otra vida, dicen algunos. Nos gustaba la idea de criar aquí los chicos. Pero los chicos crecieron y nosotros estamos bien jodidos porque somos jubilados y fuimos quemando reservas. Pensar que a estos que gobiernan los votamos imaginando que sería distinto pero no, es peor. Yo no voté, salta uno. Yo tampoco, se compunge otro. Nadie lo votó. La cuestión es que hasta hace un rato éramos clase media y ahora andá saber qué somos si es que somos algo. Pero los que nos visitan por un rato ya sea en temporada o fuera de ella nos miran y sostienen cómo les gustaría vivir acá, que tenemos un bosque y el mar porque el mar siempre lo tenemos ahí nomás, el mar al que nunca bajamos y del que muchos están convencidos que si se corriera unos kilómetros hacia adentro nos convertiríamos en un pueblo fantasma. Sin embargo, mentimos y nos mentimos, contestamos con un orgullo falso que, en efecto, la vida acá es otra cosa.

Podría sospecharse que padecemos un síndrome contemplativo y atribuírselo al paisaje. De ser así podría cambiar la perspectiva de la inercia que sacuden las sudestadas. El cielo se tiñe súbitamente de negro y, primero un viento indomable y después el aumento del oleaje violentándose, los postigones que se golpean. Y apurados, el trueno y la lluvia torrencial. Entonces sucede el relámpago, la descarga eléctrica que puede detonar el instinto poético. Pero la poesía exige un tiempo interior. Cerramos puertas y ventanas, esperamos que la tormenta dure menos que la vez pasada, que se llevó unas cuantas tejas. Mejor ni pensar en el granizo que nos va a ametrallar el auto. Entonces prendemos la pantalla y nos pegamos a esa serie nórdica que recomendó un vecino, la que todos comentan como tratándose de un hecho real. Y es probable que lo sea y pasó acá, en el pinar acá cerca. Si las paredes hablaran, dice uno.

Porque, está certeramente probado, el pueblo practica con fervor dos deportes: el adulterio y el chisme, intrínsecamente ligados. No existirían el segundo sin el primero. Por supuesto, el segundo resulta mayoritario y, en su medida, menos arriesgado. Pero las paredes, en verdad, permanecen tan indiferentes como los techos, que según Chejov, de levantarse todos a un tiempo, veríamos en qué están los habitantes y el espectáculo podría ser ese verdadero rostro oculto del pueblo.

Apunto estas anotaciones en el Náutico mientras la tarde se va oscureciendo sobre el mar. Debe haber sido este estado de ánimo el que me impulso a leer “El diario del desasosiego” de Pessoa. “Me irrita la felicidad de todos estos hombres que no saben que son felices. Pero me tranquilizo escribiendo, como quien respira mejor sin que la enfermedad haya desaparecido”, escribió. Al menos, me digo, no falta tanto para que se vaya agosto.