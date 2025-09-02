Los fanáticos de la música quedaron sorprendidos en el mediodía de este lunes 1º de septiembre con un anuncio que parecía impensado: Charly García y Sting confirmaron que trabajan en un proyecto en conjunto. La noticia llegó a través de una publicación simultánea en Instagram de ambos artistas, donde se los ve unidos en un reel que, en menos de una hora, superó las 177 mil reproducciones.

En el posteo, Charly escribió la frase “I’m doing it my way” (lo estoy haciendo a mi manera), mientras que el ex bajista de The Police respondió con un simple pero contundente “Hermano”, acompañado de un emoji de la Estatua de la Libertad y otro de un corazón.

La repercusión no tardó en llegar: Fito Páez comentó con un corazón, mientras que músicos como Juan Gigena Ábalos expresaron su sorpresa en la misma publicación.

Un proyecto con historia detrás

Aunque no se dieron demasiados detalles, trascendió que se trataría de una canción que verá la luz el 3 de octubre en formato vinilo. La pieza elegida provendría del disco “Kill Gil”, uno de los trabajos más enigmáticos de Charly, cuyo lanzamiento oficial se demoró tras la aparición de una versión pirata en internet.

En los últimos días, se pudo ver al músico argentino filmando en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluso desplazándose en taxi, lo que alimenta la idea de que se encuentra trabajando en el videoclip de esta colaboración.

Todo indica que no será un simple lanzamiento, sino un proyecto con puesta visual y narrativa propias, que une a dos leyendas de la música en un mismo escenario creativo.

Lazos que vienen de lejos

La relación entre Charly García y Sting no es nueva. Su amistad se remonta a 1988, cuando el músico británico visitó Argentina para participar del recital de Amnistía Internacional en el Estadio de River Plate y en Mendoza. En esa oportunidad, Sting sorprendió interpretando en español “They Dance Alone”, acompañado sobre el escenario por las Madres de Plaza de Mayo, en un gesto de fuerte compromiso político y social. El cierre de aquella jornada estuvo marcado por la canción “Get Up, Stand Up”, de Bob Marley, entonada por todos los artistas presentes, entre ellos Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, León Gieco y, por supuesto, García.

Más recientemente, en febrero de este año, ambos músicos compartieron una foto en el backstage del concierto de Sting en el Movistar Arena.

En esa imagen se los veía lado a lado, en una conversación íntima, con Charly en silla de ruedas y sosteniendo un vaso en su mano derecha. Con la noticia de esta semana, esa postal adquiere un nuevo sentido: tal vez ya estaban planificando esta colaboración que hoy toma forma.

Expectativa global por el lanzamiento

La confirmación oficial generó un verdadero terremoto en el mundo de la música. En redes sociales, una multitud de seguidores reaccionó con entusiasmo al anuncio, celebrando lo que muchos consideran un “cruce generacional y cultural histórico”. Para el público argentino, la unión de Charly García con Sting es mucho más que una canción: es un símbolo de trayectoria, vigencia y amistad.

De momento, se sabe que el lanzamiento del tema está previsto para el 3 de octubre y que llegará en formato vinilo como primera edición. Queda por descubrir si el proyecto se expandirá con más material o incluso una presentación en vivo.

Lo cierto es que la expectativa ya está instalada, y todo indica que el mes de octubre será recordado como la fecha en que dos leyendas decidieron hacer música a su manera, pero juntos.