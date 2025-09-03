La película De Noche, dirigida por Todd Haynes, estuvo paralizada durante un año tras la salida de Joaquín Phoenix. Ahora, Pedro Pascal está en negociaciones para protagonizar esta historia ambientada en los años 30.

El proyecto retoma su marcha tras un año de pausa

La expectación en torno a De Noche ha revivido desde que surgieron rumores sobre el interés de Pedro Pascal en protagonizarla. Esta película, que parecía destinada a quedar en el olvido tras la inesperada salida de Joaquín Phoenix, ha recobrado impulso gracias al posible involucramiento de una nueva estrella. La producción, que originalmente se planeó rodar en Guadalajara, México, se detuvo justo antes de comenzar, lo que dejó a los involucrados frustrados ante la pausa de un guion prometedor.

El proyecto ya había generado expectación dentro de la comunidad LGBTQ y de la industria cinematográfica, debido a la reputación de sus realizadores y a la naturaleza sensible y relevante de su contenido. La historia sigue a un policía corrupto y su joven amante, quienes huyen de Los Ángeles en la década de 1930. Para Haynes, conocido por abordar temas sociales complejos y emociones profundas, revivir este proyecto representa una reivindicación de su visión artística.

El desafío de coordinar agendas ajustadas

Como ocurre en muchas producciones, la disponibilidad del actor principal es un factor clave. Pascal, cuya agenda está copada con proyectos exitosos como The Last of Us y próximas incursiones en el universo Marvel, ha encontrado un espacio para reconsiderar su participación en De Noche. Su involucramiento no solo aportaría un nuevo enfoque a la cinta, sino también la visibilidad mediática necesaria para asegurar que este relanzamiento avance sin contratiempos.

Danny Ramirez, cuyo papel estaba confirmado desde un principio, se mantiene en el proyecto y ha reiterado su entusiasmo por finalmente colaborar con Haynes y Pascal. Su compromiso subraya la importancia de la química en pantalla y el deseo de contar una historia auténtica y conmovedora.

Retos y expectativas para su estreno

El resurgimiento de De Noche ofrece una perspectiva esperanzadora dentro de un contexto pospandemia que ha visto truncarse muchas producciones. Todd Haynes, junto con Killer Films, ha trabajado para renovar los acuerdos de distribución previamente establecidos, asegurando que la película pueda llegar a audiencias internacionales.

La incertidumbre es parte del proceso, pero todos los involucrados están comprometidos con llevar adelante esta historia de amor prohibido. Christine Vachon, reconocida por su habilidad para producir relatos LGBTQ, ha destacado la relevancia del filme en la educación cultural y el diálogo social.

A medida que De Noche da sus primeros pasos hacia la reactivación, el equipo tanto detrás como delante de cámara confía en que superará cualquier obstáculo. Con un guion coescrito por Haynes que ya había ganado adeptos, cada detalle del proceso se maneja con sumo cuidado.

