Mientras la motosierra recortó con fuerza áreas sensibles del Estado como salud, educación, asistencia social, ciencia y tecnología —que entre enero y agosto vieron reducir la ejecución del gasto en 31 por ciento real contra 2023—, la Secretaría de Inteligencia del Estado fue premiada con un incremento del 23 por ciento en igual período. Un aumento que poco tiene que ver con las necesidades de la gente, esas que terminan quedando postergadas. Además, un informe privado reveló que los servicios de la deuda pública ya ocupan el segundo lugar en importancia dentro de la estructura total del gasto.

Aunque el resultado electoral del pasado domingo representó un revés para las premisas centrales del oficialismo, la decisión fue no modificar el rumbo y en materia fiscal, esto implica sostener el ajuste en múltiples áreas del Estado y vetar iniciativas que "comprometan el equilibrio de las cuentas públicas". Ocurrió con las leyes de Financiamiento Educativo y de Emergencia en Pediatría, y el presidente ya anticipó que también vetará el proyecto impulsado por los gobernadores para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aun cuando esto complique las negociaciones políticas de cara a las elecciones de octubre.

Durante los primeros ocho meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) tuvo una caída real del gasto total del orden del 31 por ciento respecto a 2023, es decir uno de cada tres pesos que gastaba el Estado Nacional ya no se usan. Los cálculos realizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en los distintos organismos nacionales muestran que la motosierra aceleró contra la salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. A contramano, no hubo recortes en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dependiente de la Presidencia, en tanto la ejecución creció 23 por ciento.

Históricamente la SIDE ha sido cuestionada por varios motivos, entre los que se remarcan las partidas no vinculantes con un servicio o derecho que vuelve los ciudadanos. Si bien es el área encargada de recolectar y analizar información para la seguridad nacional, muchas veces los gobiernos la han usado para espiar opositores, periodistas, sindicalistas e incluso jueces, desviando recursos de su función natural. Además el presupuesto de inteligencia suele ser “reservado”, con muy poco control público o legislativo sobre cómo se usa. En 2024 Milei buscó aumentar en 100.000 millones de pesos extra esos fondos, pero tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el Decreto.

La motosierra de la Libertad Avanza resulta selectiva, siempre funciona en desmedro de las áreas sensibles para la vida cotidiana de las personas. En materia de organismos públicos, según apunta el CEPA, se observaron fuertes recortes en la mayoría de las áreas de Salud, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (-56 por ciento), hospitales nacionales con ajustes de entre 30 y 38 por ciento, el Instituto Malbrán (-26 por ciento) y la ANMAT (-27 por ciento). El Hospital Nacional de Salud Mental "Laura Bonaparte" registró una caída del 35 por ciento, mientras que el INCUCAI presentó un aumento del 20 por ciento en su ejecución.

En el sector científico, los recortes fueron generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-83 por ciento), CONAE (-40 por ciento), CONICET (-29), Servicio Geológico Minero Argentino (-32), Servicio Meteorológico Nacional (-23), Fundación Miguel Lillo (-26) y CONEAU (-27%).

En el área educativa, los programas críticos tuvieron ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100 por ciento), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-88), Becas y Gestión Estudiantil (-77 por ciento), Acciones de Formación Docente (-79), Infraestructura y Equipamiento (-46) y Desarrollo de la Educación Superior (-30).

La fila es larga y continúa con los organismos de Seguridad Social que también mostraron disminuciones relevantes: la ANSES con un recorte del 7 por ciento, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 72 por ciento, y el INAES del 75 por ciento. En los programas de Desarrollo Social se observó una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-89) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-74).

En materia de desarrollo productivo, las reducciones afectaron a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-76 por ciento), INTA (-37 por ciento) e INTI (-44). Los organismos vinculados a energía presentaron también fuertes ajustes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica (-39), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-10), el ENRE (-24) y el ENARGAS (-26).

Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también experimentaron bajas significativas: Policía Federal (-32), Gendarmería (-29), Prefectura Naval (-29), Ejército (-17), Armada (-20) y Fuerza Aérea (-21).

Donde sí hay plata

La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales, pero el interés del Gobierno parece estar puesto en otro lado: no se limitó ninguna partida vinculada con los Servicios de la Deuda Pública. El pago de vencimientos de capital e intereses ocupan un lugar relevante: el segundo en importancia (representa el 9 por ciento del total), sólo después de las erogaciones en la Seguridad Social (58 por ciento).

La discusión del Presupuesto 2026, que inaugurará el titular del Ejecutivo el próximo lunes se convertirá en oportunidad para discutir estas jerarquías en función de los intereses que representa cada legislador.