El primero es dibujante, pintor, escultor. Viene caminando por una calle suburbana de Madrid. Baja por la calle con dos rollos de lienzo bajo el brazo, entra a su casa, una construcción antigua y sencilla. En este momento, septiembre de 1990 tiene cincuenta y cuatro años. Es un consagrado, pero no se le nota. Apenas entra un salón desenrolla una de las telas sobre el piso, considera sus medidas, la corta Después, en el patio, cerca de un membrillo que él mismo ha plantado, comienza una preparación minuciosa, clava en la tierra dos clavijas, las dos cerca del árbol, a una distancia estudiada, porque sus pies se detendrán a esa distancia, ni más ni menos, marcándole un límite que no habrá de franquear: la distancia exacta para observar su modelo. Clava también unas varillas a los costados, las une con un hilo, y del hilo cuelga un péndulo. Después trae el caballete y lo dispone a la distancia calculada. Comienza por trazar líneas en la tela, se aparta, reflexiona. Sólo más tarde recurrirá a la paleta, a los colores, y marcará unas pinceladas blancas en el tronco y también en los frutos. Tras estos preparativos, recién entonces, empleará los colores, un fondo verdoso, sobre el mismo, tomándose su tiempo, hará surgir las primeras hojas, los primeros frutos, los membrillos, su obsesión de captarlos bajo el sol, lo que requiere estudiar como la luz atraviesa un claro de en la copa y como ilumina los frutos. “Nunca he pintado un frutal al sol. El sol dura apenas un par de horas”, cuenta. “Todo el árbol está en sombras y el sol dora los membrillos. El sol de primera hora es el más bonito”, dice, “pues tiene una gracia”. Ahora, en los alrededores, se ve una tierra baldía donde están tendidas unas sábanas, un perro ladra, se oye una madre llamando a su hijo. Detrás de los muros, afuera, pasan trenes, pasa un avión, y un radiograbador en una silla junto al hombro transmite un noticiero que informa sobre la tensión en Irak y el conflicto con Sadam Husein. Pero nada distrae al hombre de su trabajo. Canta bajito una copla: “Buscando por el camino a una pícara sevillana”. Y si llueve, se pregunta uno. Si el cielo se nubla, adelantándose a la lluvia, dos asistentes vienen al patio con un plástico transparente y sus soportes: así, como un toldo, protegerá tanto el árbol como el artista, encapsulándolos a ambos. El hombre no para de pintar a pesar de los chaparrones.

Al segundo hombre no se lo ve. Permanece detrás de cámara. Tendrá unos cuatro años menos que el artista. Y también lo es, artista. La categoría artista no comprende sólo a los pintores, y este es el caso. Y en los días en que filma al hombre que pinta el sol en el membrillo tiene en su haber no más de dos películas y algunos cortos. Entre sus películas suele pasar mucho tiempo, años sin filmar. En esas dos películas, que le han valido galardones varios, en el lapso largo que las separa, se siente además de una exigencia rigurosa, una coherencia silenciosa; hay una preocupación por la infancia bajo el franquismo. No tienen la tinta gruesa de la bajada de bajada de línea. Ha preferido ceñirse en la intimidad de las historias íntimas, nenas sigilosas que se mueven en una casa en sombras con delicadeza, sutiles, entre curiosas y preocupadas por aquello que no comprenden de los mayores y sus cautelas y recelos. Pueden preguntarse si los monstruos como el Frankestein que han visto en el cine que llegó a la aldea existen o que secreto tiene el péndulo, y acá está otra vez el péndulo, que emplea un padre apagado, hermético.

El primero es el pintor Antonio López. Y el segundo, el director Víctor Érice. Uno podría pensar en dos obsesos con su arte, poseídos en el modo de encararlo. En ambos casos, hay una voluntad de paciencia y un descarte de la ansiedad. El tiempo que le ha llevado a López elaborar ese método sereno en ordenar sus herramientas, observar su modelo, el cambio de tonos y aplicar con cautela cada tonalidad es equivalente al que Érice se toma entre una realización y otra. Se necesita tanta paciencia para enfrentar a la tela y analizar cada movimiento de la luz como para seguir con una cámara los gestos del otro, sus miradas y la parsimonia con que encara algo que, dirá, sin fatuidad alguna, no es otra cosa que trabajo.

He visto “El sol en el membrillo” al menos seis veces desde que se estrenó en los 90. Y no dudo que en algún tiempo precisaré verla entre razones otras porque encierra un mensaje en botella, funciona como arte poética. Tanto Hernández como Érice son dos que van contra el apuro que impone el sistema, la producción en cadena, acelerada, se trate de películas o libros, música o cine. No es que ellos no tengan nada que decir. Lo dicen en voz baja, sin correr tras las sirenas del éxito mercantil. La meticulosidad de uno ante la tela y el lapso largo de meditación entre films del otro refiere tanto un deliberado sosiego interior como una rebeldía que no precisa cornetas. El arte puede depender muchas veces de la urgencia material, pero a la hora de meditar en los recursos y las constantes que a uno no lo dejan en paz, es recomendable pensar en estos dos, mantener un estado de gracia en la creación y descartar la prisa en exponer y exhibir. Puede parecer desalentador, pero nadie está esperando una nueva pintura de tal o cual creador, nadie una película de este otro, y menos del libro que uno puede escribir. Así las cosas, sin declararme budista, creo en el desapego, en la actitud de aquellos que piensan y se comportan como creyentes que todos los días trabajan callados, como cumpliendo una misión, y se ilusionan con la espera de un milagro, una luz en el membrillo.