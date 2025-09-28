El tenista Román Burruchaga, (144° del ranking mundial) se consagró campeón del Buenos Aires Challenger. Con el mismo juego sólido que le había permitido superar cada encuentro sin ceder sets, el bonaerense de 23 años superó 7-6 (4), 6-3 a Alex Barrena para consagrarse en la décima edición del certamen oficial, organizado por Torneos, que se disputó en el Racket Club de Palermo.

Una de las claves de la final, sin lugar a dudas, que se llevó a cabo en un estadio repleto, fue la remontada de Burruchaga luego de un inicio adverso en el set inicial.

"Los primeros cuatro games fueron muy malos, porque empecé nervioso, pero supe revertirlo a tiempo para sacar el set adelante. Estoy muy contento por el título, lo obtuve frente a mi familia y mis amigos, eso siempre le da un valor agregado", destacó el campeón en la conferencia de prensa posterior al triunfo. Burruchaga se repuso a un 0-4 en el primer set, para llevárselo 7-6 (4) en el tie break.

En el segundo parcial, el sexto preclasificado del torneo continuó con el gran nivel con el que finalizó el primero, y rápidamente le quebró el juego a su rival para ponerse 2-0 arriba.

Sin embargo, Barrena logró recuperar su servicio en el siguiente game y puso el partido 2-2. Los últimos games del partido se caracterizaron por un quiebre constante de servicios. Barrena lo hizo en una ocasión, mientras que Burruchaga lo hizo en dos oportunidades para cerrar el partido con su saque.

Burruchaga, de esta manera, se consagró como el séptimo campeón argentino del YPF Buenos Aires Challenger y desde este lunes ocupará el puesto 130° en el ranking, a solo 13 puestos de su mejor lugar histórico, en mayo de este año.

El jugador, hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y emblema de Independiente de Avellaneda en la obtención de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1984, comienza a escribir su propia historia en el tenis.

Burruchaga, de 23 años, mide 1.83 cm y es diestro con revés a dos manos. El mejor triunfo de su carrera lo logró en la cancha central del Masters 1000 de Roma, sobre polvo de ladrillo, donde se consagraron campeones Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Alberto Mancini y Gabriela Sabatini en cuatro oportunidades, cuando superó al local Lorenzo Sonego con un marcador de 6-2, 6-3.

Burruchaga responde con su derecha. Imagen: Prensa Buenos Aires Challenger





El argentino, en su corta carrera profesional, también ha conseguido dos trofeos M25 en Vacaria y Poznan, así como un M15 en Gdynia.

En el inicio de la temporada 2024, en el ATP 250 de Córdoba, alcanzó su primer triunfo en un cuadro principal del circuito ATP Tour al vencer a su compatriota Diego Schwartzman. Sin embargo, luego perdió en los cuartos de final ante el alemán Yannick Hanfmann. Ese mismo año, tras superar la etapa de clasificación, formó parte de los 128 jugadores que compitieron por el título en Roland Garros, cayó en la primera fase ante otro jugador alemán, Jan-Lennard Struff.

El pupilo del extenista Leonardo Mayer continúa en la búsqueda de meterse en el Top 100 para disputar los torneos más importantes del circuito. El joven viajó este año a Oceanía para seguir sumando experiencia en canchas rápidas. En el Challenger de Canberra, pasó la fase de clasificación, pero perdió en los octavos de final. En la clasificación del Australian Open, no logró pasar la primera ronda. En los ATP de Buenos Aires y Río, sorteó con éxito la fase de clasificación, aunque en ambos casos cayó en la R32. Antes de su llegada a Roma, disputó el Challenger de Mauthausen, donde llegó a los octavos de final.