Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata cerrarán la décima fecha del Torneo Clausura este martes desde las 19 (TV: TNT Sports), en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa.

El Rojinegro atraviesa un mal pasar que lo dejó en el penúltimo lugar del Grupo A, sólo por delante de Aldosivi.

El conjunto rosarino que conduce Cristian "Ogro" Fabbiani" necesita un triunfo para superar un mes para el olvido, en el que perdió el clásico contra Central, fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano de Córdoba y solamente sumó de a tres en una ocasión.

Por otro lado, el Pincharrata de Eduardo Domínguez buscará ganar para subirse a la punta y dejar atrás la dura eliminación por penales de la Copa Libertadores a manos de Flamengo.







