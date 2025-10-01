En medio de una corrida cambiaria que no se detiene y ante la foto de un Gobierno de Javier Milei que no puede ordenar la escena, funcionarios técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron con diferentes entidades del sector agropecuario con una preocupación central, cuasi dramática. Cuántos dólares le quedarán al ministro de Economía, Luis Caputo, y a Milei después de las eleccion
Funcionarios técnicos quieren saber cuántos dólares tendrá Milei
El FMI sondea los niveles de terror post octubre
Se reunieron con corredores de granos y las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario para preguntarles qué volumen de cosecha queda para sostener al Gobierno. El número que los espantó. Especulan con una crisis más grave luego de las legislativas.
