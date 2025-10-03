Unx de cada 2 niñas, niños y adolescentes sufre algún tipo de violencia al año a nivel mundial pero, solo en lo que va de 2025, en América Latina el 58% padeció abuso físico, sexual o emocional. “Dada la magnitud de la violencia, es fundamental que el sistema de salud tenga la capacidad de ofrecer una respuesta de calidad a las y los sobrevivientes”, reclamó la asesora regional en violencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Monika Baer, durante el encuentro con jóvenes del Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil de la Argentina, que esta semana participaron del proceso elaborado por el organismo para adaptar el modelo ANIMA, de Atención integral de la salud ante situaciones de violencias por motivos de género, a las realidades de las infancias y adolescencias en la región.

“Ante situaciones de violencia, el sistema de salud cumple una función clave como primer punto de contacto y su respuesta puede marcar la diferencia para quienes sobreviven a estas violencias”, dijo la representante de la OPS en la Argentina, Eva Jané Llopis, y precisó que la violencia contra lxs más jóvenes "es un problema de salud pública en las Américas", con impactos severos en su salud física, mental, sexual y social.

El dispositivo ANIMA propone fortalecer la interacción clínica con niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia, describe un informe del organismo, y se basa en siete componentes clave: atención al escuchar; no juzgar y validar; indagar sobre necesidades; mejorar la seguridad; facilitar redes de apoyo; crear entornos amigables, y acompañar a cuidadores no abusivos. "Estos elementos fortalecen la capacidad de respuesta del personal de salud y su implementación debe contemplar procesos de formación y sensibilización adecuados", con la participación activa de lxs adolescentes y jóvenxs, para poder alcanzar resultados accesibles, sensibles al género, y centrados en sus experiencias y necesidades.