Amazon MGM Studios reunirá a Stephan James y Anthony Ippolito en I Play Rocky, una película que aborda la transformación de un joven Sylvester Stallone de escritor desconocido a icono del cine. La cena muestra cómo se enfrentó a un rechazo tras otro mientras luchaba por encarnar el papel de su propia creación. Stephan James no solo interpreta a Carl Weathers, sino que también revive momentos icónicos del cine deportivo en un filme que invita a reflexionar sobre la perseverancia y el triunfo personal.

La audaz apuesta de Stallone

La historia de Rocky es tanto una leyenda cinematográfica como un relato de tenacidad personal. A mediados de los años setenta, Sylvester Stallone, un actor poco conocido, escribió la historia de un boxeador desconocido destinado a grandes cosas. Encaminado al fracaso según todos los pronósticos, Stallone rechazó ofertas lucrativas que preferían a otros actores para el papel protagónico, convencido de que él mismo debía ser Rocky Balboa.

Los desafíos durante la producción

El proceso de filmación no fue fácil, ya que contó con un presupuesto ajustado y un calendario muy limitado. Carl Weathers, quien sería su némesis en pantalla, fue otra incógnita asumida en un casting de bajo costo con miras a un alto impacto. Weathers, en ese entonces jugador profesional de fútbol americano, había comenzado a involucrarse en la actuación mientras estudiaba en la universidad. Su transformación en Apollo Creed marcó un antes y un después en su propia carrera, así como en la historia del cine deportivo.

Éxito y legado perdurable

El estreno de la película en 1976 superó las expectativas más optimistas, recaudando 225 millones de dólares y obteniendo varios premios Oscar, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director. El filme originó múltiples secuelas y spin-offs, como la saga Creed, protagonizada por Michael B. Jordan, que perpetuó el legado de Apollo. Stephan James, al abordar el papel, se adentra en un universo rico en historia, entregando y reviviendo una narrativa que sigue inspirando.

