OpenAI, la empresa que amagó a cambiar el mundo con ChatGPT, lanzó recientemente Sora 2, un generador de videos hiperrealista, capaz de generar audio y diálogos sincronizados, aunque todavía tiene algunos problemas para reproducir la física cotidiana. Lo novedoso es que, según cuenta la revista Wired, la empresa también está desarrollando una red sociodigital que permite a los usuarios utilizar Sora 2 para crear videos de diez segundos y compartirlos con otros usuarios.

Como las IA Generativas (IAG) de videos son cuestionadas, sobre todo por la creación de Deep Fakes, la empresa requiere una verificación del usuario que habilita el uso de su imagen. Una particularidad que permite asociar a la nueva red social con TikTok es que se podrán tomar los videos realizados por otros usuarios para hacer un remix, también generado con IAG. El momento del lanzamiento parece indicado ya que siguen las idas y vueltas del gobierno norteamericano acerca de la red social china.

Antes de ofrecer al mercado su nueva app (aún sin nombre conocido) OpenAI la habilitó para sus empleados: según algunas fuentes es un éxito total. Habrá que ver si al lanzarlo al mundo real se logran controlar los usos no previstos por los ingenieros de la empresa, algo que suele suceder.

Pero lo que más impacta de este anuncio es que OpenAI, luego de prometer revolucionar la ciencia, resolver el calentamiento global, aumentar la productividad y otras desmesuras similares, se baja el precio para competir en el ya saturado mercado publicitario de las redes sociales, aunque con costos mucho más altos.

Burbuja

Las señales de que la IAG es una burbuja que no está en condiciones de cumplir sus promesas desmesuradas es una evidencia cada vez más clara. Hace poco más de un mes, el mismo CEO de OpenAI, Sam Altman, se preguntaba y respondía: "¿Estamos en una fase donde los inversores en general están demasiado excitados acerca de la IA? Yo creo que sí. ¿Es la IA la cosa más importante que ha pasado en mucho tiempo? Mi opinión también es que sí". La frase de Altman, luego de sus declaraciones previas sobre el poder casi infinito de la IAG o la inminencia de una "superinteligencia" invitan a bajar las expectativas para aminorar el probable golpe.

Por su parte, quienes no necesitan inversiones para mantener el negocio parecen tener pocas esperanzas de que alguna vez se recupere lo invertido. Según un informe que el Deutsche Bank envió a sus clientes, la expectativa es que la burbuja de la IAG explote en breve. Según dicho documento, existe una brecha de 800.000 millones de dólares entre costos y beneficios, una suma insostenible. El informe agrega, además, que la monstruosa inversión en IAG es lo que está permitiendo a la economía estadounidense a no caer en una recesión.

En este contexto, la movida de OpenAI no es lo que parece a primera vista. En un interesante artículo, el escritor y ensayista Cory Doctorow explica que las limitaciones de la IAG (algo en la que coinciden las investigaciones) la hacen muy poco confiable como para utilizarla en las áreas más rentables pero sensibles como producción, salud, educación o industria bélica.

Por otro lado, esas limitaciones estructurales pueden no representar un problema a la hora de hacer "AI Slop" o "bazofia de IA" que inunda las redes y que puede entretener a los usuarios para generar centavos en publicidad.

Otros también pueden usar ChatGPT o alguna otra IAG para aliviar su trabajo, aunque saben que hay riesgos y es necesaria una supervisión estricta: un abogado estadounidense fue condenado a pagar 10.000 dólares de multa porque de las 23 citas de jurisprudencia que tenía su presentación judicial hecha con ChatGPT, 21 eran alucinaciones. El problema es que la rentabilidad en estas áreas es muy baja y no resultan sostenibles económicamente debido a los enormes costos de desarrollo y funcionamiento de las IAG.

Lobby tech

Por estas razones, pese al lobby brutal de las corporaciones tecnológicas por empujar a sus productos en las áreas con más potencial económico, el negocio no aparece. Incluso muchas empresas a las que se convenció de que debían implementar IAG para no quedar fuera de un futuro "inevitable", están dando marcha atrás porque la distancia entre lo que les prometieron y lo que obtienen se ensancha con costos demasiado altos. Para peor, incluso en los casos en que la productividad aumenta, como parece ocurrir, por ejemplo, en el ámbito de la programación, los costos reales del servicio son mayores que los ingresos, por lo que las pérdidas siguen creciendo. No queda claro cuánto más se puede cobrar a los usuarios.

Como aclaran varios especialistas, la IA Generativa está lejos de ser la única burbuja de la historia, aunque por su volumen sí es una de las mayores. Para ellos, la pregunta ya no es si explotará sino qué quedará una vez que lo haga. Por ejemplo, de la burbuja de los NFT o Juegos play to earn no sobrevivió prácticamente nada útil para nuevos proyectos.

En cambio, la burbuja de las puntocom en 2001 o la británica de los ferrocarriles de mediados del siglo XIX dejaron infraestructura que sirvió para otros emprendimientos más realistas y sostenibles. En estos casos, el desperdicio de recursos también es alto, pero al menos queda algo útil para ser usado con posterioridad. Uno de los problemas que tiene la IAG es que la vida útil del hardware es menor que, por ejemplo, la de la fibra óptica que se instaló antes del 2001 y tremendamente inferior a la de las vías de un tren.

Es por eso que el anuncio de OpenAI, aunque puede engañar a primera vista, parece más bien el reconocimiento de una imposibilidad: la de generar un negocio acorde a los costos. Meterse en el mercado publicitario puede ser una manera de amortizar el golpe, pero tampoco está claro que sea una buena estrategia: las redes sociales actuales se nutren de contenidos realizados de manera gratuita por los usuarios.

Una red social sostenida sobre IAG tiene costos altísimos que probablemente no se cubran con los centavos que se pagan por cada publicidad. Pero tal vez permita disimular un tiempo más.