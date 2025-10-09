Tron: Ares - 5 puntos

Tron: Ares, Estados Unidos, 2025

Dirección: Joachim Rønning

Guion: Jesse Wigutow y David Di Giglio

Música: Nine Inch Nails

Duración: 119 minutos

Intérpretes: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson, Jeff Bridges, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro.

Exclusivamente en salas.

Primero, la buena noticia: Nine Inch Nails (NIN) acaba de sacar disco nuevo. Tras cinco años de silencio, la banda lanzó Tron: Ares, álbum notable que confirma por qué Trent Reznor, alma mater del grupo, es un auténtico héroe de la electrónica pesada y el metal industrial. Junto a Atticus Ross, su socio en la composición de bandas sonoras para cine -ya ganaron dos Oscar por su trabajo- y miembro estable de la banda desde 2016, Reznor entrega una obra que combina todos los elementos que integran el ADN de NIN. De los climas oscuros y las secuencias densas y opresivas, a sonidos que pueden ir sin sobresaltos de lo melodioso a lo áspero y secciones de pura furia sonora, pasando de la psicodelia al dance o del barroco al pop con naturalidad. Rasgos a los que esta vez se suman detalles que parecen dirigidos a homenajear a varios precursores de la música digital, como los alemanes Tangerine Dream o la estadounidense Wendy Carlos, auténtica prócer de los sintetizadores. Incluso a John Carpenter, maestro en utilizar la electrónica en el cine.

La mala noticia es para los fanáticos de la saga Tron (¿existen?), cuya tercera entrega, Tron: Ares, lo mejor que tiene para ofrecer, con diferencia, es esa banda sonora de NIN: ¿se vendrá el tercer Oscar? Si bien respeta la premisa de la película original -aquel fracaso rotundo de 1982 que acabó convertida en una obra de culto-, la verdad es que no consigue articular una historia que vaya más allá de la clonación cinematográfica, apelando de forma básica y previsible a los temores más comunes en torno al uso de las inteligencias artificiales. Tema en el que Tron fue precursora, yendo muy por delante de su tiempo a comienzos de la década de 1980, a diferencia de Tron: Ares, que corre a la realidad bien desde atrás.

Tron: Ares no aporta nada nuevo en relación a esa cuestión, pero tampoco desde lo narrativo, ofreciendo un pastiche de ideas que ya fueron mejor elaboradas en clásicos como Terminator o Mátrix, por nombrar solo un par. Incluso su estructura replica la fórmula que comparten los tanques del siglo XXI, cuyos guiones parecen escritos como si se llenara un formulario. ¿Incluye peleas cuerpo a cuerpo usando algún tipo de arte marcial? Sí. ¿Incluye persecusiones automovilísticas hipertróficas? Claro. ¿Maximiza el uso de los entrornos digitales en contra de los decorados reales? Por supuesto. ¿El clímax del relato tiene lugar durante la invariable destrucción de una megaciudad? Obvio.

A esa espectacularidad vacía de contenido original se reduce la mayor parte del cine que producen los estudios de Hollywood y Tron: Ares no es la excepción. Si a pesar de todo la película puede ser vista y hasta disfrutada es porque hay un elemento que consigue traccionar la historia ahí donde fracasan los recursos dramáticos. Ese elemento es fácil de adivinar: alcanza con haber leído con atención el primer párrafo.