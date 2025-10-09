CACERÍA DE BRUJAS 6 puntos

(After the Hunt; Estados Unidos/Italia, 2025)

Dirección: Luca Guadagnino.

Guion: Nora Garrett.

Duración: 139 minutos.

Intérpretes: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Lio Mehiel.

Estreno en salas de cine.

“¿Deberíamos construir una sociedad según tus especificaciones exactas? ¿Debería construirse un mundo especialmente para vos, con todos sus bordes redondeados?”. La profesora de filosofía se exalta durante una conversación acerca de Hannah Arendt y su lectura sobre un pasaje de La odisea. La brecha generacional es evidente, pero el torbellino tal vez tenga otro origen, más personal y doloroso. Llegada esa instancia del nuevo largometraje del italiano Luca Gaudagnino, Cacería de brujas –inoportuno título en español que poco y nada tiene que ver con el original After the Hunt, “después de la caza”–, han transcurrido ya más de dos tercios de su metraje, y la discusión climática entre la protagonista y su alumna predilecta está a un par de minutos de distancia. A partir de un guion de la debutante Nora Garrett, el director de Llámame por tu nombre, Hasta los huesos y la remake de Suspiria construye un film de la era post #MeToo en el cual se ponen en discusión cuestiones ligadas a los abusos sexuales y/o de poder y los límites del consentimiento y la privacidad, pero también ciertas hipocresías inherentes a las “virtudes morales” en pleno apogeo de la práctica de la cancelación.

A todas luces se trata de un caso extraño en la filmografía de Guadagnino, cuyas intensidades narrativas y dramáticas no parecen las ideales para un relato más centrado en la psicología que el deseo. No es casual que el italiano le haga un guiño a Woody Allen desde la tipografía de los títulos de apertura, homenaje que puede comprenderse de diversas maneras no excluyentes: no solo el gran cineasta neoyorquino es uno de los grandes “cancelados” de estos tiempos sino que muchas de sus películas han descripto de manera irónica ambientes intelectuales similares a los que describe Cacería de brujas. Julia Roberts, en un rol que sin duda le valdrá varias nominaciones en la temporada de premios que se avecina, interpreta a Alma, una profesora en la prestigiosa universidad de Yale que está a un paso de obtener su ansiada titularidad de cátedra. La película la presenta junto a su esposo (Michael Stuhlbarg) y un grupo de colegas y alumnos en su propia casa.

Entre discusiones filosóficas, bromas y muchas copas de vino tinto se escucha un “Freud era un misógino y Aristóteles un misógino”, chanza que señala hacia esa costumbre contemporánea de describir personalidades y costumbres pretéritas bajo un prisma contemporáneo. En el grupo se encuentra Maggie (Ayo Edebiri, la asistente de cocina y eventual socia en el restaurante de The Bear), quien, un día después, regresará al coqueto hogar de Alma para confesarle entre lágrimas que Hank (Andrew Garfield), otro profesor del ramo, terminó abusando de ella esa misma noche. El “Yo te creo, hermana” no es inmediato ni mucho menos, y en la ecuación hay un problema mayúsculo, ya que Hank es bastante más que un amigo de la protagonista, cuyo matrimonio parece transitar los carriles de la confianza y la comodidad, sin demasiada intromisión del deseo. Así dadas las cosas, el guion de Garrett dispone los elementos necesarios para un drama psicológico con elementos de suspenso, en el cual algún secreto del pasado de Alma volverá a resurgir sin que ella lo desee.

Admirada por su lucha por los derechos de la mujer, la totémica Alma no muestra fallas ni debilidades, al punto de esconder bajo la alfombra los intensos dolores abdominales que la dejan doblada de dolor. Si es Maggie o Hank quien dice la verdad, o si acaso esa verdad es una cruza entre ambas versiones, no es lo de menos, pero tampoco encarna el núcleo esencial de la trama. A Guadagnino le importa menos erigir un típico thriller con villanos y heroínas que poner en tensión temáticas que forman parte de la discusión pública contemporánea. El resultado es un film atípico en su carrera, en el cual se valoran la precisión del ritmo de las actuaciones pero se extraña el nervio visceral de sus mejores obras.