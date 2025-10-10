La práctica de ayer por la mañana en Arroyo Seco del plantel de Central se hizo por rutina. Los sentimientos y pensamientos estaban todos en Miguel Russo. Eso movilizó a los jugadores a viajar a Buenos Aires a darle el último adiós al entrenador que dejó huellas históricas en los últimos 30 años del fútbol canaya. Los auriazules le rendirán homenaje el próximo sábado, en ocasión del partido que Central jugará por el torneo Clausura con Platense, donde además la familia esparcirá parte de sus cenizas. “Se fue en paz”, resaltó Gonzalo Belloso, presidente de Central, que acompañó a su amigo en sus últimas horas de vida.

Los hinchas de Boca despidieron ayer a Miguel en una Bombonera abierta al público y donde se congregaron hinchas de todos los clubes, incluso de River, para darle el afecto a un entrenador que echó raíces en el fútbol en los clubes por donde pasó como profesional pero también en aquellos clubes en los cuales fue siempre un rival. Saludos sentidos de River, Newell’s, Gimnasia y Esgrima hablan de lo que generó Russo en el mundo de la redonda.

Pero en Central necesitan y quieren darle un adíos personal al último campeón de Arroyito. Por eso los jugadores viajaron ayer a Buenos Aires después de la práctica y la dirigencia anticipó un espacio de homenaje la próxima semana. “El sábado ante Platense la familia de Miguel arrojará parte de sus cenizas en el Gigante. Abriremos la casa de par en par para que vuelva Miguel y para que lo podamos despedir como se merece y como está pasando ahora en la Bombonera”, anticipó el presidente canaya.

Jorge Broun se mostró conmovido por la situación y fue quien lanzó en el vestuario la idea de contratar una combi para viajar a la Bombonera. Una idea a la que se sumaron todos los jugadores que conocieron a Miguel. Belloso, en cambio, estuvo al lado del entrenador hasta los últimos instantes. “Sabíamos que estaba mal y con Carolina (Cristinziano) vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. En el momento final, la mujer necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba en medio del desenlace. Llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición. El cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y cuando se terminó de rezar el Padre Nuestro, falleció Miguel. El vive en un piso alto y en ese preciso momento bajó el sol, fue como mágico”, relató Belloso. “Lo último que pidió fue un abrazo de su esposa Mónica, una gran compañera que nunca lo abandonó en los últimos 15 años de lucha", confió el presidente canaya.

"Estuvimos todo el tiempo en su casa, su señora, sus hijos, su representante, los amigos de toda la vida. Se fue en paz. Un tipo sumamente respetado y querido, y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”, agregó por último Belloso, quien lo tuvo a Russo como técnico. Belloso luego fue su manager cuando Miguel tomó las riendas de Central en la B en 2012 y por último presidende del Central que sacó campeón en 2023.