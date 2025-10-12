El punto de partida

Para lograr un gran sándwich, lo primero, lo esencial, es tener un gran pan. Y ahí es donde F5 Cantina se hace fuerte. Es que este lugar, nacido primero como cantina pero reconvertido hace unos meses como sandwichería, es una de las extensiones de Atelier Fuerza, una de las mejores panaderías de Buenos Aires. Esa misma Atelier Fuerza reconocida por sus medialunas de grasa con forma de bigote de Dalí, por sus golosas medialunas de manteca y por esos preciosos panes de masa madre de costra acaramelada y crujiente, con un centro alveolado y sabroso.

Mientras que la mayoría de las sandwicherías utiliza un único tipo de pan para sus múltiples sándwiches, acá la idea es opuesta: cada relleno tiene su pan específico, buscando la mejor combinación posible. Por ejemplo, el de pollo frito con coleslaw, lechuga, jalapeños encurtidos y mayonesa de sriracha sale en un pan de papa esponjoso y apenas dulce, perfecto para acompañar el crujiente del rebozado. El de pastrón casero con mostaza antigua y pepinos agridulces viene en un pan de molde capaz de soportar tanta intensidad de sabor. Y entre los más ricos, ahí está el triple de pollo, suerte de reversión de un Club Sándwich que lo ofrecen en pan de molde blanco cortado en triángulos, con pollo, jamón, lechuga, tomate, queso, huevo a la plancha y aioli. Y hay más: de milanesa en pan francés, de bondiola braseada en pan ciabatta, también una clásica baguette francesa de jamón crudo, manteca y queso, otro de ternera braseada con morrones y cebollas asados y una opción vegana de hongos, tomates asados y pickles de zucchini. Todos cuestan entre $19000 y $21000 e incluyen una guarnición de muy buenas papas fritas.

Vinitos ricos, vermú Lunfa que sale con soda, promociones de mediodía, todo en una esquina de aires vintage con amplia vereda al sol. Una sandwichería de las buenas.

F5 Cantina queda en Julián Álvarez 878. Horario de atención: lunes a sábados 9 a 18. Instagram: @f5cantina.

De miga 2.0

Hay incontables lugares donde comprar sándwiches de miga en la ciudad. Pero muy pocos son tan buenos como Damián Sándwich, proyecto nacido en pandemia de la mano de Damián, quien al quedarse sin trabajo, empezó a hacer sándwiches en su casa para venderlos por delivery. “Se venían las fiestas de fin de año de 2020. Papá compró una cortadora de fiambres, probó algunos gustos y funcionó: ese diciembre toda la familia ayudó haciendo sándwiches”, recuerda Emiliano.

El próximo paso fue alquilar un local, manteniendo la idea de las puertas cerradas: las ventas eran solo por aplicaciones y redes sociales. Recién a finales de 2024, Damián dio un nuevo salto, esta vez con un local con vidriera a la calle en Flores, donde suma incluso unas mesitas en la vereda para esperar el pedido o disfrutarlo ahí mismo.

Damián Sándwich tiene dos grandes diferenciales. Primero: todos los sándwiches se hacen al momento, evitando esas típicas hileras de sándwiches de miga con el pan secándose por el contacto con el aire o, al revés, humedeciéndose por el relleno. Segundo: los rellenos son muy generosos, incluso a veces con riesgo de exagerar, sumando combinaciones originales y productos de calidad. El mínimo por gusto –lo mismo el precio– es siempre por tres unidades: hay más conocidos como el de jamón cocido y queso Danbo ($9200) o jamón cocido, tomate y huevo ($9900). Hay especiales como el de jamón y roquefort ($10000), el de atún, queso Danbo y huevo ($14000), y el de lomito y cheddar ($11000). Y dentro de los premium es excelente el de pollo Caesar ($13000), el de holstein ahumado de Las Dinas y queso Fynbo ($13000) e incluso uno de milanesa, lechuga, queso, tomate y jamón cocido ($16000). Verdaderas bombas que reescriben la historia del sándwich de miga argentino.

Damián Sándwich queda en Av. Varela 803. Horario de atención: lunes de 9 a 14; martes a sábados 9 a 17:30. Instagram: @damiansandwichoficial.

Pura cepa tucumana

La historia dice así: Gianni no solo es tucumano, sino que además es amigo personal de los dueños de Los Eléctricos, para muchos la mejor sanguchería de todo Tucumán, con el arquetípico sándwich de milanesa tucumano como emblema triunfal. Y fueron ellos los que le dieron la receta para que los pueda reproducir en Mamila, el local que abrió en Núñez, sobre la avenida Congreso. Según Gianni, son pequeños detalles los que hacen que un sándwich de milanesa sea realmente tucumano, diferente a otros que se comen en el resto del país: debe tener varias capas de milanesa finita superpuestas, la lechuga de tipo capuchina se corta en juliana, como aderezo siempre hay una salsita picante disponible y, lo más importante, el pan debe ser una mezcla entre pebete y pan francés, blando por dentro, apenas crujiente por fuera. “Eso es lo más difícil de conseguir en Buenos Aires; en Tucumán ese pan está en todos lados”, afirma.

Con precios imbatibles, en Mamila el sándwich se puede pedir en su versión común (milanesa, queso a la plancha, lechuga, tomate, mayonesa y mostaza, $10000) o especial, que suma jamón y huevo por $2000 extra. Hay también lomitos ($12000 el común, $14000 el especial) y promociones varias como la que trae un sándwich de milanesa especial, papas fritas y gaseosa (incluyendo la nefasta Mirinda manzana, maridaje típico de la provincia del norte), todo por $14000 al mediodía y $15000 el resto del día ($2000 extras cambiando por cerveza).

El lugar cuenta con una barra en forma de herradura que rodea la zona de producción, donde todo está a la vista, sin secretos ni artilugios, tan solo pasión por lo que hacen. Y se suman varias mesas en el salón y en la vereda. Un orgullo tucumano, que puso un pie en la ciudad porteña.

Mamila queda en Av. Congreso 1867. Horario de atención: lunes a viernes de 11.30 a 15.30 y de 19.30 a 23.30; sábados de 19.30 a 23.30. Domingos abren si juega River. Instagram: @mamilasangucheria.