Muertos de risa

Hace unos años, los funerales ghaneses se viralizaron en redes sociales y se convirtieron en un meme de larguísimo aliento. Es que la imagen de esos hombres con lentes de sol, vestidos de smoking, completamente de blanco, o de formas mucho más histriónicas, que portaban ataúdes al hombro mientras bailaban complicadas y alegres coreografías, francamente colisionaba con la visión de la muerte que tenemos por estos lados. La cosa es que en Ghana, el funeral se entiende como una celebración de la vida del difunto y aquel baile –tan solo una parte de la fiesta que se monta alrededor y que puede durar varios días–, no es la única forma de honrarlo. Es común que los ataúdes hagan homenaje a la vida, los gustos, los deseos o los oficios del que ha partido. Y la verdad es que no se privan de nada: son gigantes, coloridos y muy originales. Así se pueden ver ataúdes vibrantes en forma de cangrejos y peces, embarcaciones, locomotoras y hasta teteras o frutas. Durante más de veinte años, la doctora en etnología Regula Tschumi ha investigado y fotografiado la cultura funeraria ghanesa. Un trabajo que por estos días se está publicando en el contundente libro de tapa dura Enterrados con estilo: ataúdes artísticos y cultura funeraria en Ghana. La publicación, que sale por el sello Kehrer Verlag, reúne sus capturas de estas ceremonias cristianas y tradicionales, así como las espectaculares tendencias en el diseño de ataúdes figurativos de las últimas dos décadas. Y parece que Tschumi también acompañó y fotografió al enterrador y portador del féretro Benjamin Aidoo, conocido como “el bailarín del ataúd de Ghana”, que con su esmerado cuerpo de baile, se hizo mundialmente famoso a través de las redes sociales.

Campeones de la celda

Para la mayoría de las personas, Excel es apenas una palabra molesta que hay que incluir en la sección de habilidades para el currículum. Aunque siendo muy honestos, la mayoría apenas sabe usar un par de domésticas funciones. Pero para unos pocos, el asunto es un verdadero campo de batalla. Es que el Excel es un programa realmente tan completo que dominarlo se ha convertido también en una disciplina competitiva. Varios países ya tienen sus clasificatorios nacionales para ir al Campeonato Mundial de Microsoft Excel, un torneo de alto impacto, que dura tres días y se realiza en el HyperX Esports Arena de Las Vegas. Allí los jugadores son presentados al estilo coreográfico por un animador de traje y salen de un túnel de humo como auténticos luchadores. Una vez en el escenario, cada movimiento se proyecta en una pantalla de 15 metros y se transmite a nivel mundial por ESPN. El asunto se compone de diferentes problemas que hay que resolver dentro del programa en un tiempo determinado. Ahí participan contadores, ingenieros, programadores, verdaderos apasionados que lo usan esmerada, e increíblemente, en su tiempo libre. Es más, en 2023 un argentino fue campeón latinoamericano de Excel y casi, casi se hace con el lugar para ir a Las Vegas. “Cuando era chico, mientras mis compañeros jugaban al Counter, yo exploraba el Excel con la profesora”, contó él.

Otra excelente aventura

A lo largo de tres películas y casi cuarenta años, Keanu Reeves y Alex Winter consolidaron la amistad en la pantalla grande encarnando a un dúo de tiernos slackers metaleros en busca de una canción lo suficientemente excelente que uniera a la humanidad. Se trata de la transversalmente adorada comedia Las excelentes aventuras de Bill y Ted. Claro que después Keanu se fue a hacer lo suyo en la vereda de la seriedad y se convirtió en Neo, en John Wick o en Constantine, pero parece que con los años la amistad entre ambos no hizo más que afianzarse y crecer. Ahora la dupla está en un proyecto más que desconcertante porque acaban de estrenar una versión de Esperando a Godot en Broadway. Parece que la obra ya tiene pésimas críticas, aunque eso sí, todo el mundo la quiere ver. Keanu y Alex, casi como sus propios personajes, se pasaron un año entero leyendo el texto en voz alta y pensando en cómo llevarlo al teatro, y para eso convocaron al director Jamie Lloyd, famoso por reinterpretar libremente otros clásicos. “Nos conocemos hace mucho tiempo. Esta es una obra de dos personas que se conocen hace mucho tiempo, lo cual, en mi opinión, es fundamental para la obra. Y Keanu tuvo esta idea loca e inspirada que de repente se hizo realidad para ambos. Se convirtió en una obra que teníamos que hacer”, contó Winter.

El crédito apropiado

Aunque no muchos saben su nombre, seguro han visto sus fotos. William George Linich, conocido como Billy Name, fue un estrecho colaborador de Andy Warhol en la cumbre de la movida Factory. Y luego se desvaneció por completo. Durante siete años, Name, también pareja de Warhol, fue la única persona que vivió en la Factory –en un placard, dicen algunos– y fue responsable de su periodo “plateado”, cuando cubrió todo de papel aluminio y aerosol, inspirado, según dijo, en el puente Mid-Hudson de su ciudad natal: Poughkeepsi. Ahí mismo fue donde volvió en los años ‘70 a vivir junto a su familia. Pero antes tomó miles de impactantes fotografías en blanco y negro de la obra de Warhol y de la celebridades que frecuentaban la Factory. No mucho se supo de él durante un tiempo aunque en algún momento se publicó Billy Name: The Silver Age, una compilación de casi 500 fotos de aquel período. Pero al momento de su muerte, Name, que se describía a sí mismo como “un budista anárquico al que nunca le importó mucho el dinero”, dejó senda controversia respecto a aquel preciado material fotográfico. En su obituario, incluso en su obituario el New York Times acotó: “Un gran archivo de sus negativos de la década de 1960 desapareció hace varios años y aún no se ha recuperado”. Parece que todo empezó cuando Name dio sus negativos a un agente llamado Kevin Kushel, que se los llevó para escanearlos y luego se mudó y dejó de responder el teléfono. Y ahí comienza un periplo que incluye todo tipo de desconcertantes eventos, como la llegada de un nuevo manager que robó varios negativos mientras Name estaba en el hospital por un derrame cerebral, o la historia de dos supuestos panaderos que compraron la colección sin verla en una subasta y, al percatarse del contenido, pidieron un rescate de 300 mil dólares. Kushel aseguró: “Los negativos no han desaparecido, simplemente están cautivos de gente que quiere dinero”. Pero la cosa es que, además, la familia de Name y el empresario Dagon James, su último agente, se encuentran en un juicio que está por resolverse respecto a quién es el albacea de aquel acervo y quién batallará ahora por la recuperación de los negativos. La sobrina de Name dijo que en caso de salir favorecida creará un Museo Billy Name en Poughkeepsie para darle a su tío “el crédito apropiado por su genio”.