TEATRO

Luciérnagas: sueño bastardo

En la Buenos Aires del siglo XVIII, un virrey excéntrico, cuyo nombre pocos recuerdan, intenta llevar a cabo su sueño de sembrar el progreso en estas costas remotas. Entre otras cosas, crea una casa para albergar a los niños productos de relaciones extramatrimoniales. Pero los resultados no serán los pretendidos. Paradójicamente, ese proyecto caprichoso, ese plan fallido, marcará un hito fundacional en la mitología de estas tierras. Luciérnagas: sueño bastardo incluye actuaciones de Lautaro Delgado Tymruk, Paula Ransenberg y Paula Staffolani, entre otros. Dirige Horacio Nin Uría.

De jueves a domingo, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $15000.

¡Oh cabezas locas de las religiosas!

En los albores de la Revolución Francesa, Justine –novicia a punto de tomar los hábitos– ve tambalear su destino cuando Hélène irrumpe en su vida sentimental. La joven autora y directora Mía Miceli parte de una premisa simple y fértil: tomar un léxico lejano y volverlo cercano. La obra se planta en esa zona movediza donde la historia avanza sobre los cuerpos: cuanto más se acerca la insurgencia, más difícil es nombrarla. Acá el “punto de vista” no ordena ni explica; desacomoda. Con humor y una sensibilidad contemporánea para el habla, la puesta mira el colapso “desde adentro” y pregunta cómo suena una época cuando todavía no sabe que está cambiando.

Viernes a las 21, en el Centro Cultural Rojas, Corrientes 2038. Entrada: $12500.

MÚSICA

Sad and Beautiful World

Tercer simple de lo nuevo de Mavis Staples, una versión de un tema del álbum debut de Sparklehorse, que le terminó prestando su título al disco producido por Brad Cook, conocido por hacer lo propio para Bon Iver, Waxahatchee y Nathaniel Rateliff. Se trata del trabajo solista numero catorce en la carrera de la legendaria cantante de 86 años. Anunciado para dentro de un mes, en Sad and Beautiful World versiona temas de Tom Waits, Gillian Welch, Curtis Mayfield o Leonard Cohen. De hecho, los primeros simples también fueron covers: de Kevin Morby (“Beautiful Stranger”) y de Frank Ocean (“Godspeed”, de su disco Blonde, del 2016). La lista de invitados incluye a Buddy Guy, Bonnie Raitt, Jff Tweedy, Katie Crutchfield, MJ Lenderman y Justin Vernon.

The Manifiesto

Segundo adelanto del próximo disco de Gorillaz, con el argentino Trueno y una aparición póstuma de Proof, el rapper de Detroit –compañero de Eminem en D12– que murió en 2006. Anunciado recién para marzo del año próximo, lo nuevo del grupo virtual de Damon Albarn llevará de título The Mountain, y comenzó a revelarse un mes atrás, con la aparición de su primer simple, “The Happy Dictator”, junto al dúo Sparks. Este noveno opus de estudio de Gorillaz, cuyo lanzamiento será acompañado por una gira mundial que arrancará en Manchester, incluirá invitados de todo tipo, como Johnny Marr, Omar Souleyman, Bizarrap o Paul Simonon. Y también muchas otras colaboraciones póstumas –fruto de un amplio archivo de casi tres décadas de grabaciones– como las de Dennis Hopper, Mark E. Smith, Tony Allen o Bobby Womack.

ONLINE

La casa Guinness

¿Qué ocurriría si se trasladaran los entretelones empresariales y familiares de una serie como Succession a la Irlanda del siglo XIX? El resultado podría parecerse bastante a esta saga creada por el autor de Peaky Blinders, Steven Knight. Tomando como eje a la empresa creadora de la famosa cerveza negra, aunque tomándose varias libertades históricas y jugando con los anacronismos en la banda de sonido, la historia parte de la muerte del pater familias y el consiguiente hormiguero de intereses, fidelidades y traiciones que se desata en el resto del clan. No faltan aquí intrigas palaciegas con el trasfondo de la turbulencia política pro y anti británica, ni tampoco los romances formales e informales, distribuidos a lo largo de ocho episodios. “Intenté tomar los hechos históricos como punto de partida”, declaró Knight, “que muchas veces son más extraordinarios que los que uno puede crear”.

Hotel Costiera

Producida en Italia pero hablada en inglés, esta serie de acción y suspenso tiene como protagonista a Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine nacido en Nápoles que abandona los Estados Unidos luego de conseguir un puesto en un hotel de lujo de la costa Amalfitana. Los recuerdos de infancia regresan con fuerza al tiempo que entabla una fuerte amistad con el dueño del emprendimiento, pero cuando de una de las hijas del jefe desaparece sin dejar rastros el muchacho deberá dar rienda suelta a sus habilidades para encontrarla sana y salva. Las escenas de acción son el punto fuerte de esta producción disponible en Universal+.

CINE

Bajo las banderas, el sol

El largometraje de Juanjo Pereira, que puede verse exclusivamente en la Sala Leopoldo Lugones y en el Malba, es un excelente ejemplo de relato construido a partir de material preexistente, en este caso imágenes y sonidos de decenas de archivos documentales y periodísticos. El realizador paraguayo logra reconstruir en noventa minutos el ascenso, reinado y caída del presidente Alfredo Stroessner como presidente de la República del Paraguay, la dictadura más larga de Latinoamérica. Respecto de su film, premiado en el Bafici, el realizador afirma: “Decidí investigar las diferentes representaciones fílmicas que han tenido lugar en Paraguay a lo largo del siglo XX, encontrando en ellas rastros de enunciación que me interpelan. Elijo tomar estos rastros para recopilar acontecimientos que han forjado la memoria de un país y reflexionar con material de archivo, tratando de dilucidar el presente”.

Cacería de brujas

Luca Guadagnino está de regreso en las salas de cine con este retrato de una profesora universitaria de elite involucrada indirectamente en un caso de aparente abuso sexual: es una de sus alumnas predilectas quien denuncia a uno de los colegas del cuerpo docente. Con actuaciones centrales de Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri (la asistente de cocina de The Bear), el film reflexiona sobre los límites de la privacidad y ciertas hipocresías del progresismo en plena era de las “cancelaciones”. After the Hunt, su más adecuado título original, se planta como una contendiente fuerte en la próxima temporada de premios.

TV

El viejo Oeste, con Kevin Costner

Por razones presupuestarias, a Kevin Costner le está costando llevar adelante su ansiada tetralogía Horizon. El primero de los largometrajes pudo verse en nuestro país directamente en streaming, el segundo aún permanece inédito y los últimos dos ni siquiera han comenzado a rodarse. Tal vez para no perder el ritmo y sacarse las ganas, el gran actor y realizador estadounidense acaba de estrenar la serie documental, de ocho capítulos, que recorre la historia del Lejano Oeste desde los tiempos de los pioneros hasta el asentamiento de la ley y el orden, de 1790 a 1890. Con entrevistas a historiadores y expertos, material de archivo y alguna que otra reconstrucción, el proyecto pretende “ofrecer una nueva mirada a la historia épica del Oeste americano al profundizar en la lucha desesperada por la tierra misma y cómo todavía da forma a los Estados Unidos del siglo XXI”.

Lunes a las 22.40, por History.

Fácil

La veterana señal de cable Cinemax ofrece la serie protagonizada por Natalia de Molina y Anna Castillo, que tuvo su estreno en España hace un par de años. La historia es la de Arga, Nati, Àngels y Patri, cuatro mujeres jóvenes con diversas discapacidades que deciden compartir un departamento bajo tutela en Barcelona. Con tono de comedia, la trama describe la difícil convivencia con los vecinos y las normas sociales, un obstáculo para la libertad de las chicas, quienes descubren que para sobrevivir al cambio deberán romper una regla tras otra. Son apenas cinco episodios de media hora cada uno.

Lunes a la medianoche, por Cinemax.