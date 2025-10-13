Los índices de sobrepoblación carcelaria en las alcaidías y comisarías porteñas se mantienen en cifras significativamente altas, y hay más de 350 presos más de los que había en diciembre del año pasado. Así se desprende de un nuevo informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que viene registrando los números de detenidos y detenidas en la Ciudad. El informe detectó que hay alrededor de 2400 presos en alcaidías y comisarías, lo que se acerca a duplicar el cupo máximo establecido para esos centros de detención, que sólo deberían alojar detenidos de forma transitoria.

El número exacto recabado por la PPN es de 2.408 personas detenidas en la Ciudad, 1.617 en alcaidías, 575 en comisarías y 216 directamente "en espera de alojamiento". El informe advierte sobre las personas de ese último grupo que "padecen una situación de gravedad, ya que permanecen en 'oficinas', 'quinchos', 'depósitos', 'lactarios', 'subsuelos', 'guardias internas', entre otros lugares inapropiados". El número del informe cerrado con cifras al 31 de agosto vuelve a superar la barrera de 2.400 detenidos que durante julio se había logrado bajar por primera vez desde enero de este año. En julio, el número marcó 2.385 personas privadas de su libertad, mientras que el pico había estado en 2.538 para abril de este año.

A fines de 2024, tras un primer entendimiento entre el GCBA y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, Nación había empezado a recibir en el Servicio Penitenciario Federal a un número de detenidos provenientes de las comisarías y alcaidías, por lo que la cifra llegó a bajar a 2.066 en diciembre, pero desde entonces volvió a subir, con algunas fluctuaciones, hasta los 2.408 de agosto, 352 detenidos y detenidas más que en diciembre.

Entre alcaidías y comisarías, la capacidad ideal declarada para alojar personas es de 1.352 plazas, 1.040 para las alcaidías y 312 para las comisarías, lo que indica que hay una sobrepoblación de 577 plazas en el primer caso y de 263 en las comisarías. A eso hay que sumarle las 216 personas alojadas en lugares reacondicionados.