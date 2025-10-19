Peter Thiel, dueño de Palantir y financista y ex-empleador del vicepresidente de los EE.UU. J.D. Vance, suele ser citado como una suerte de intelectual de la tecno-oligarquía norteamericana al que se debe prestar atención.

Probablemente engolosinado por el eco de sus palabras, decidió dar un curso de cuatro encuentros llamado "El Anticristo: una serie de clases de cuatro partes". Durante esas lecciones aseguró que algunos personajes que se oponen a la IA y piden regulaciones, entre ellos la activist