El exsecretario de Energía de la Nación Darío Martínez criticó con dureza la decisión del gobierno de Javier Milei de habilitar la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el Estado. El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para privatizar las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, reforzando el rumbo iniciado con la fragmentación de Enarsa.

“Es un gobierno totalmente errático que se está desprendiendo de todo para tratar de manotear un dólar más porque su modelo fracasó. Ahora busca comprometer no solo las represas sino también el agua”, sostuvo Martínez en la 750, al cuestionar el avance del plan privatizador.

El exfuncionario defendió el modelo de administración compartida entre Nación y provincias como la alternativa más conveniente: “Siempre sostuve cuando fui secretario que lo mejor era una sociedad entre el Estado nacional y las provincias y en conjunto tomar la mejor decisión. Pero bueno, se le dio la Ley Bases a este gobierno. Se le puso un arma a un mono y ahora está a los tiros”.

Martínez sostuvo que la Ley Bases otorgó facultades excepcionales al Ejecutivo y hoy sus consecuencias quedan en evidencia: “Son atribuciones que a ningún presidente se le deberían dar y se las dimos al peor. Hoy nos estamos lamentando de esta decisión”.

Para el exsecretario de Energía, el impacto futuro puede ser grave no solo por la pérdida de control estatal sobre el recurso energético, sino por la dolarización del servicio. “Acá no sólo privatizan las represas sino que el gobernador festeja que la energía se va a cobrar en dólares, y eso no es una buena noticia para los argentinos y tampoco para los neuquinos”, lamentó.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos legales de revertir la medida una vez ejecutada: “El problema de volver hacia atrás es que hay derechos adquiridos, entonces algún vivo va a hacer mucho dinero en un escritorio judicial y a la Argentina le va a costar carísimo. Esperemos que la Justicia antes de cualquier adjudicación reaccione a tiempo porque estamos hablando del agua”.