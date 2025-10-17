La fuerte presión sobre el dólar se mantuvo este viernes y el tipo de cambio oficial anotó su mayor suba diaria en casi seis semanas. A pesar de una nueva intervención del Tesoro norteamericano, los dólares financieros superaron los 1500 pesos en una jornada marcada por la volatilidad y el desconcierto de los inversores ante la cercanía de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El dólar mayorista cerró a 1450 pesos, con una suba de 48 pesos (+3,5 por ciento) respecto al jueves, tras haber tocado un máximo de 1475. Bancos que operan ventas por cuenta del Tesoro de Estados Unidos lograron moderar la escalada al final de la rueda. El tipo de cambio quedó a 2,7 por ciento del techo de la banda de flotación, mientras que el volumen operado trepó a 724 millones de dólares.

En Banco Nación, el billete subió 50 pesos hasta 1475 pesos, y el promedio ubicó al tipo de cambio minorista en 1491,20. Los dólares financieros acompañaron la tendencia: el MEP avanzó 4,6 por ciento hasta 1541,49 y el CCL escaló 3,5 por ciento a 1543,69 pesos. El blue subió 20 pesos hasta 1485.

Durante la mañana, el embajador estadounidense Peter Lamelas prometió “grandes noticias que fortalecerán la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos”. Sin embargo, las expectativas no lograron calmar los ánimos. La intervención del Tesoro norteamericano, encabezada por Scott Bessent, sumaría más de 500 millones de dólares en ventas en los últimos días, sin lograr frenar la demanda por cobertura, según cálculos del mercado.

“Los rumores de que bancos locales operaron por cuenta de la entidad extranjera lejos de calmar, avivaron la demanda”, señalaron desde las agencias de bolsa. Los contratos de dólar futuro también reflejaron la tensión: para fin de mes se espera un tipo de cambio a 1469,5 pesos y los tramos largos se dispararon más de 2,5 por ciento diario.

Bonos y acciones en rojo

El panorama financiero se trasladó al mercado de renta fija, donde los bonos en dólares cayeron hasta 4,4 por ciento en la plaza local, liderados por el Global 2046. En Wall Street, los títulos argentinos también se hundieron hasta 3,4 por ciento. El riesgo país, en tanto, subió a 1029 puntos, consolidándose por encima de las 1.000 unidades.

Los inversores, en modo defensivo, operan atentos a los anuncios por redes sociales de funcionarios norteamericanos. “Cuando un posteo en redes puede mover los bonos 10 o 20 por ciento, no tiene sentido analizar fundamentos”, resumieron en la city.

En la bolsa local, el S&P Merval subió 3,1 por ciento, aunque medido en dólares cayó 0,4 por ciento y cerró en 1288 unidades. Los ADRs argentinos mostraron mayoría de bajas: Galicia (-2,1 por ciento), BBVA (-2) y Pampa Energía (-1,9), mientras que subieron Supervielle (+2,7 por ciento) y Telecom (+1,9).

Tasas por las nubes

En medio del temblor cambiario, las tasas de interés también se dispararon. En apenas 48 horas, para descubiertos en cuenta corriente pasaron del 80 al 190 por ciento nominal anual, el nivel más alto en al menos 17 años. El salto, registrado el 15 de octubre, se explica por la escasez de liquidez luego de que el Ministerio de Economía dejara de renovar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), que servían para manejar los excedentes de los bancos.

Las pymes, que suelen financiar su capital de trabajo con adelantos en cuenta o venta de cheques, sintieron el impacto de inmediato. En el Mercado Argentino de Valores, los cheques garantizados se negociaron al 65 por ciento anual y los no garantizados, al 81.

“El salto de tasas lleva a las empresas a guardar caja y frenar proyectos. Se prioriza liquidez sobre expansión”, explicaron en el mercado. "Las tasas en pesos mostraron fuerte volatilidad por la escasez de liquidez y la búsqueda de cobertura en dólares antes de las elecciones”, agregaron.

La caución a un día osciló entre el 10 y el 93 por ciento en una sola jornada, mientras la tasa de repo llegó al 190 por ciento. “La tensión responde al faltante de pesos en el sistema financiero, luego de que los bancos redujeran su fondeo al Central”, fundamentaron.

Con solo una semana por delante antes de las legislativas, el clima en los mercados sigue dominado por la incertidumbre. “Todos se cubren. Nadie quiere quedar vendido antes del 26”, remarcaron en la city. Y agregaron que ni la asistencia de Estados Unidos ni la intervención cambiaria logran calmar la desconfianza. “El resultado electoral será clave para la demanda de pesos, la dinámica de los bonos y la evolución de las tasas. Hasta entonces, el mercado seguirá operando con los nervios de punta”, cerraron los informes del mercado.