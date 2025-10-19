Luego de una semana marcada por la volatilidad, los últimos cinco días hábiles previos a las elecciones indican que la tendencia está instalada. Más allá del respaldo concreto del Tesoro norteamericano que intervino fuertemente en el mercado local, los inversores parecen desconfiar del equipo económico libertario, en cabeza del presidente Javier Milei.

El viernes, el dólar mayorista cerró con un fuerte impulso alcista, superando la marca de los 1450 pesos. Se acercó al techo de la banda cambiaria establecido por el Banco Central (BCRA) y trasladó la presión al dólar blue y a los financieros, que también experimentaron incrementos significativos.

La expectativa general para el lunes es de una apertura tensa y probablemente convalidando los precios altos del cierre semanal.

En el caso del dólar oficial mayorista, la atención estará puesta en la capacidad del BCRA de mantener la cotización cerca o por debajo del techo de la banda cambiaria. Para el blue y financieros (MEP y CCL), por la influencia de un resultado catastrófico para el Gobierno en las urnas, los analistas estiman que continúe operando en un rango alto, incluso encima de la cotización minorista oficial en bancos.